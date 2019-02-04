EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  804  10
Все про:авария (1074) Бердянск (152) коллектор (37) вода (230)

 В результате дальнейшего обвала коллектора несколько районов Бердянска снова осталась без воды, - горсовет

В связи с аварийной ситуацией, возникшей 3 февраля, с 19:00 прекращено водоснабжение в районах Колония, Макорты, Слободка, Коса и части Центра (от пр. Азовский до пр. Восточный, от ул. Консульской до ул. Горького).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета Бердянска.

По словам директора КП "Бердянскводоканал" Александра Македонского, произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора. Сейчас обустраивается временная перекачка стоков с этого участка. Вечером было ограничено движение на проспекте Западном (подъем на гору), пока движение автотраспорта происходит по одной полосе проспекта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бердянск пять дней выживал без воды. ФОТОрепортаж

В горсовете отметили, что на месте провала коллектора на Мелитопольском продолжаются работы по подготовке лотка для прокладки новой пластиковой трубы, но уже понятно, что нужно проводить капитальный ремонт на всем участке коллектора, что по предварительным расчетам будет стоить более 20 млн грн.

Уже было отправлено обращение к председателю Запорожской облгосадминистрации с просьбой выделить средства на ликвидацию аварийной ситуации в Бердянске из областного резервного фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3109747
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По словам директора КП "Бердянскводоканал" Александра Македонского.

 показать весь комментарий
 
 
видать Бердянск грешен,раз такая напасть приключилась.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда все мы грешники https://comments.ua/society/641703-ukraina-ostatsya-bez-vodi-iz-za.html
Надо Томос в Бердянск привезти - все сети сами собой починятся! Согласно вашей логике!
 показать весь комментарий
 
Там Баранов 9 лет мэром был. Пиарился по-черному. А трубы гнили...
 показать весь комментарий
 
 
На сході Македонського звуть Іскандер Зулькарнай - Александр Дворогий...А тут...колектор, Баранов, Македонський....містика якась
 показать весь комментарий
 
Коллектор в Бердянске был построен в 80-х годах прошлого столетия.
Плохо, гады, строили!
И трубы гнали паршивые.
Вот, если бы сейчас строили коллектор, он бы 100 лет простоял.
 показать весь комментарий
 
Риги-анали традиційно контролюють цей регіон. Всі начальники - риги. От претензії і питання до них.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате дальнейшего обвала коллектора несколько районов Бердянска снова осталась без воды, - горсовет
 
 
 
 
 
 вверх