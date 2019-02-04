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 Оккупанты обвинили арестованного крымскотатарского активиста Мустафаева в пропаганде экстремизма в СИЗО, - "Крымская солидарность"

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева, который в Симферопольском СИЗО находится в одной камере с крымскотатарским активистом Эдемом Бекировым, обвинили в распространении, изучении и пропаганде экстремистской идеологии.

Об этом сообщает гражданская инициатива "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Мустафаева, передает Цензор.НЕТ.

"Со слов адвоката Сервера Мустафаева стало известно, что в условиях нахождения в камере на двоих, он был обвинён в распространении, изучении, пропаганде экстремистской идеологии. О чем предъявили ему соответствующий рапорт в отсутствие адвоката", - рассказали правозащитники.

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"Все происходящие действия в отношении активиста и координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева мы расцениваем как давление на его активность и убеждения, которые выражаются в его гражданской позиции", - говорится в заявлении.

Оккупанты обвинили арестованного крымскотатарского активиста Мустафаева в пропаганде экстремизма в СИЗО, - Крымская солидарность 01

21 мая 2018 года года в оккупированном РФ Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу "Хизб ут-Тахрир". 14 декабря 2018 года его этапировали в психиатрическую больницу для проведения психиатрической экспертизы. Затем, 26 января 2019 года, он был переведён в камеру на двоих Симферопольского СИЗО, в помещении с видео и аудио фиксацией под постоянным наблюдением. В камере с ним находится нуждающийся в определённом уходе Эдем Бекиров.

Источник: https://censor.net.ua/n3109745
 
 
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ой какой молодец...даже в застенках...попытался
стукачек донес, крыса
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Оце "свята постать" для СИЗО Криму...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты обвинили арестованного крымскотатарского активиста Мустафаева в пропаганде экстремизма в СИЗО, - "Крымская солидарность"
 
 
 
 
 
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