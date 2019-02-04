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 Оккупанты перевели арестованного крымскотатарского блогера Мемедеминова в камеру под усиленным контролем, - Курбединов

Крымского гражданского журналиста, блогера Наримана Мемедеминова в СИЗО Симферополя из общей камеры перевели в камеру, которая находится под усиленным контролем.

Об этом рассказал его адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии

Как отмечается, Нариману предъявили рапорт, в котором он обвиняется в распространении, изучении, пропаганде экстремистской идеологии поэтому, необходимо взять его на профучет как лицо изучающее, распространяющее, пропагандирующее экстремистскую идеологию.

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Мемедеминов был переведен в камеру, которая находится под усиленным контролем.

Также адвокат говорит о том, что Нариман сообщает об ухудшении состояния здоровья: "Уже более месяца он просит о медицинской помощи, но врачи СИЗО игнорируют просьбы".

Курбединов утверждает, что если не вывезти подзащитного в больницу на обследование и лечение, его состояние значительно ухудшится и чревато серьезными осложнениями.

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22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские оккупанты провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ России в оккупированном Симферополе. 23 марта "суд" арестовал Мемедеминова.​ Ему предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет)​.

Источник: https://censor.net.ua/n3109738
 
 
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