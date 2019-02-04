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Все про:игорный бизнес (264) Львов (3383) Львовщина (1595) Нацполиция (8835) азартные игры (51) активист (508)

 "Идея возникла после того, как один из участников АТО проиграл на автоматах земельный участок", - активист Солиган о рейде на игровые клубы в Винниках подо Львовом

В Винниках возле Львова активисты общественных организаций "Трезвая Галичина", "Добровольческое движение ОУН" и "Инвалиды - участники боевых действий АТО" добились закрытия игровых автоматов в городе.

Произошло это после того, как они провели рейд по заведениям с азартными играми, зафиксировали это на видео и вызвали полицию. Сейчас, по словам активистов, им угрожают "титушки".

Как рассказал в интервью газете "Высокий замок" представитель ОО "Инвалиды - участники боевых действий АТО" Юрий Солиган, идея провести рейд возникла после того, как один из участников АТО проиграл на автоматах земельный участок, который получил после службы на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Мэр призвал атошников, которым не безразлична судьба их побратимов, выяснить эту ситуацию. Мы узнали, что он задолжал клубу тысячу долларов. Земельный участок, кстати, стоит от 5000 долларов (около 8 соток). Мы общались с его женой, она сказала, что ему стыдно за этот поступок. Насколько нам известно, сегодня этот человек на заработках в Польше", - рассказал Солиган.

По словам активиста, они обращались с запросами в правоохранительные органы, но оттуда получали только отписки. Правоохранители утверждали, что в учреждениях не осуществляются азартные игры, а якобы продажи лотерейных билетов.

"Однако родители рассказывали, что их дети в один момент стали агрессивны и неконтролируемы. Одна мама сказала, что ее сын-подросток вынес из квартиры 1,5 тысячи грн, все деньги "спустил" на автоматах. Другая мама рассказала, что сын украл у нее кольцо и сдал в ломбард ... Мы, честно говоря, были шокированы, когда увидели, что в этих клубах не только позволяют курить, но и за счет заведения наливают водку - если платите за игру более 500 гривен", - рассказал Солиган.

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Он добавляет, что активисты смогли доказать, что есть способ эти заведения закрыть.

"Сняли на камеру, как происходит оплата. Правда, после этого нас вызвали на разговор", - отмечает Солиган.

Угрозы начались после того, как активисты написали заявление в полицию и там открыли уголовное дело.

Солиган рассказывает, что сначала к нему позвонил представитель игорного заведения и начал хамить и угрожать, затем - назначил встречу.

"На следующий день мне позвонили на мобильный. Я приехал на встречу с двумя товарищами. Но с той стороны приехало ... шестьдесят человек! Все кричали: "А мы тебя в асфальт закатаем ...". Думал, нас реально разорвут на куски", - рассказывает активист.

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По его словам, представители игорного бизнеса требовали от них обратиться снова в полицию и просить открыть игровые клубы.

"Среди шестидесяти человек были двое представителей очень разрекламированных общественных организаций Львова. Они имеют отношение к народным депутатам, которые сидят в Верховной Раде. Те представители общественных организаций говорили: "Юра, а почему ты лезешь в бизнес?". Мы ответили: "У нас есть своя тактика ведения таких дел. Если, правда на нашей стороне, будем применять и оружие, и все остальные". Я это озвучил. Реакция была такая: "Если хотите: вы нас - мы вас", - рассказал Солиган.

Активист убежден, что "все ниточки ведут к Верховной Раде".

"Во Львове около 180 таких заведений. Думаю, еще столько же - в области. В городе есть студенческие советы, которые должны реагировать. Но общественность почему-то отчаявшаяся, пассивная ... Есть такие истории, в которых состоятельные люди проигрывали все имущество. Разводились. И сейчас сидят "на стакане". Это выглядит жалко ... Мы после Революции достоинства как поставили себе цель, так этой дорогой и идем. Однозначно, дойдем до той цели", - отметил активист.

Юрий Солиган служил в 80-й аэромобильной десантно-штурмовой бригаде. До войны был частным предпринимателем, а сейчас продолжает свое дело.

Источник: https://censor.net.ua/n3109737
 
   
 Топ комментарии
 
за звичай біля кожного зала гральних автоматів розташована цілодобова аптека, яка торгує колесами та наркотою і ломбард куди здають крадене
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Третьяков,Аваков расплодили эти игровые автоматы.Третьяков это вообще редкая ублюдочная коррупционная тварь
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автоматы и игорные залы щапрещены "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 1340
это нелегальные конторы - причем все "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 8298
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180? Значительно больше... На одном стометровом участке возле Стрийского базара их 5...))
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1800 а можливо і більше - повірю! По вул. Науковій їх вже більше десятка і поруч з багатьма ломбарди.
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Даже не сомневалась, что от БПП-п-п, там и гидранту сразу же заносится "доля малая"...
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не думаю что заносят, скорее могут где то далеко за границей из одного счета в офшоре перекидывать в другой на счет слепого траста....но он типа не знает об этом т.к. траст то..слепой)))
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за звичай біля кожного зала гральних автоматів розташована цілодобова аптека, яка торгує колесами та наркотою і ломбард куди здають крадене
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Интересно, у кого сейчас хватает ума ещё и играть? У того, наверное, у кого и раньше хватало. Вот кого никак понять не мог, так это игроков. В чём удовольствие? В том, что ты просто вынимаешь деньги из кармана и кому-то отдаёшь? И даже взамен не получаешь на них ни водки, ни дев распутных, ни иных ништяков?
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азарт. Выделяються эндофрины и адреналин Это из той же оперы что и прочие порочные удовольствия . История цивилизации показывает что люди играли всегда...так же как и употребляли психоактивные препараты (алкоголь -наркотики) и пользовались услугами продажной любви.
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Адреналин, забвение принципа "заведение всегда выигрывает" - игромания, одним словом...
Имел возможность такое наблюдать... У нас завхоз такой был... У каждого денех позанимал, от сотни грн до пары тысяч баксов, в зависимости от уровня лоховства... Когда же он банально стал у людей зарплату красть, его убрали...
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Нет своего - чужого займи, - поддержал меня Лёха. - С рождения все знают, что если начал, то ты конченый, так нет, всё равно хочется. Из нас почему-то никто не начинал, так? И не собирались, потому что… да по миллиону всяких «потому», знали, чем закончится, да и кайф в другом видели. А кто-то всё равно начал, выбрал свою дорогу, из чего следует, что он ущербный и пошёл под естественный отбор. Ему Дарвин дальше жить не велел.
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Игровые мошенники стараются людей зомбировать, гипнотизировать.
Алкоголь и колеса помогают мозги размягчать.
Что пьяный услышал - то ему как команда по жизни
Так они цепляют их, чтоб проигрывались в пух и прах
Что интересно - «русский мир» так же устроен
Зомбируют похожим способом, после из головы не выбить эту дурь
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Добру справу роблять замість наших законодавчої та правоохоронної структур.
То може фінансувати краще їх ніж аваковських???
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Третьяков,Аваков расплодили эти игровые автоматы.Третьяков это вообще редкая ублюдочная коррупционная тварь
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Там и без коррупции хватает на пожизненное с конфискацией.
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"Идея возникла после того, как один из участников АТО проиграл на автоматах земельный участок"

А если бы выиграл? "Идея возникла после того, как один из участников АТО проиграл на автоматах земельный участок", - активист Солиган о рейде на игровые клубы в Винниках подо Львовом - Цензор.НЕТ 545
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Я також дивуюся з логіки львівських ветеранів. Доросла людин ризикнула своїми грошима. Програв. І що?
Добре. На цей раз зробили таку акцію. Але хто хоче звернути собі в'язи, то спосіб знайде.
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Миллиарды кэша.....БПП, Третьяков и Ко рулят...люби друзи в действии.
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гн думаю що лише БПП, якби так то їх би поліція порвала...Думаю що Третьяков це лише прикриття а частки мають і фронт зрад і жопоблокі..всі. Бо ліцензія -це Мінюст, монополістом їх зробило РНБО ..напевне в долі не лише поліція, а і прокуратура та СБУ
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Власником вважається 100% іноземна компанія з Гонконгу..
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согласен шо надо узаконить, шоб все по закону было,как в нормальных странах - а то можно дойти до того, шо и алкоголь, запрещать будем - ведь выбор всегда за человеком - факт
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Когда пошли на выход, увидели, как кого-то вдребезги проигравшегося на лохотроне ведут на выход трое тех самых хлопцев в спортивных костюмах и разгрузках, что ранее пили пиво, заботливо избавив его от оружия и почти всего имущества. По крайней мере, один из них нёс в руке помповик и какие-то сумки, явно не свои собственные.- И куда его теперь, без всего? - поразилась Татьяна. - Он же пропадёт теперь.- А играть его кто-то заставлял? - спросил Лёха. - Пистолет к голове приставлял? Или как?- Дураков и в алтаре бьют, - добавил я. - Мало таким говорили, что на лохотронах не выигрывают? Так нет, всем хочется денег на халяву срубить. Вот и последствия.- И что ему теперь, погибать? - чуть возмутилась она.- Не думаю, - ответил Лёха. - Дадут какую-нибудь работу за харчи, например. Ров вон копать пойдёт. Или грузчиком. Там ему самое место, всё равно мозгов нет.
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автоматы и игорные залы щапрещены "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 1340
это нелегальные конторы - причем все "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 8298
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А Троещинцам придееся ждать кокда ктото из учасников АТО проиграется на троещинских автоматах
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Когда Ляшко с шоблой пойдёт на выборы в Раду и согласует с аваковым и Третььяковым. какие можно крушить под ТВ камеру. Ну где уже оборудование старое. которое заменять собираются.
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Ляшко уже приходит с требованиями выиграша пасле получения очередного чемодана за голосования.
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У него сейчас беспроигрышный стул и стол - Ахметов. "Выигрыши" капают регулярно..... "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 4444
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лас-вегас украине грозит.коммунистические идеалы серпа и молота с шариковыми не позволяют.
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розбещують народ, молодь, дітей...державо, де ти? де ти, Президенте, ти ж хочеш ще на один термін?
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Не смешите людей, женщина. Развращать чем? Азартными играми? То-то Монако и Лас-Вегас такие РАЗВРАТНЫЕ аж стыдно "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 6442!
"Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 7671
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Вы думаете в ласвегасе, ты можешь ставить на кон свою квартиру или дом или землю ? Сомневаюсь, вот бабки , чеки , банковские сбережения на свое имя, можешь, но извини деточка, земля ему дана и так же как его квартира или дом не может быть им отдана или продана , без согласия его семьи. Значит он не может ею распоряжаться едино лично принимая решения, еще наверняка не в здравом уме, пьяный, разведенный. Это мошенничество и ничего больше.
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Ну если я деточка, то у вас старческое слабоумие "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 4911. Ты думаешь он сертификат на участок в катран принес. Там такие номера не проходят, это не рыжье и не капуста. Продал спекулянтам а деньги проссал. И таких клоунов-дебилов полно. Сначала хотят срубить баблосов по легкому, а оставшись без штанов бегут мамке 0 ментам плакаться, Караул об-ли. И поделом
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Та ну, деточка. Ты занимался продажей недвижимости? Видно нет, это тоже продсадура , а не пошел продал барыге в подворотне. Сидя за карточным столом это вряд ли получится, а нотариус оформит сделку только с согласия жены. Или че , в подпольных казино теперь нотариусы промышляют.
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Лицензия нотариуса быстро анулируется, так что надо быть идиотом что бы рисковать за пару подачек , делом жизни.
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Очередной бред. Где написано, что он за один день все бабки спустил. Теперь о нотариусах и женах. Учи мат. часть - не будешь писать херни.. Земельный участок выдается ветерану АТО и только он распоряжается правами на него. А его жена может только от-ть у него, потому, что сегодня она жена, а завтра никто. А земля дана участнику АТО. Так, что нотариус и белый и пушистый
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Та мы уже разбирали эту тему "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 1675. Мужик с ником "АДВОКАТИК" "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 5857.? У нормально ориентированных мужчин таких ников не бывает. Но если вы из радужных "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 1453 тогда понятно
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Я только за то что бы в паРашке, на кон ставили семеиные квартиры, участки, оставляя рабов таким образом на улице, но в Украине за это мошенничество надо сажать
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Мошенничество в чем? С ним, что автомат краплеными картами играл . Или его под гипнозом ставки делать заставляли. Лучше уймись и не позорься, борцун за справедливость. Штаны можно проиграть и в шахматы
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под гипнозом, можешь не сомневаться
давно наблюдаем за ними в своем городе
только тот гипноз не каждый раз
а по удачному случаю делается разово
после ходят уже как пришибленные
пока все не проиграют и долгов не наделают
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Салеев с Пасечником произвели несколько быстрых и беспощадных операций против самых заметных беспредельщиков, а тех бандитов, которые согласны были играть по устанавливаемым правилам, наоборот, прикормили, позволив им взяться за отдельные, полезные виды работ. В качестве пробы Бурко предложил одной такой бригаде, под началом некоего Колена, возобновить добычу и брикетирование торфа на болотах к северу от областного центра, возле посёлка под названием Васильевский Мох, обещая всю добычу выкупать по твёрдым расценкам. - Нам ещё стройка века нужна, - сказал Бурко, когда все собрались для «второго раунда переговоров», на этот раз трезвого.- А кроме того, для объединения уцелевших некоей единой целью. Можно насильно, - завершил свою мысль Бурко.- В смысле, насильно? - не понял Ларионов.- В смысле, мы тех, кто нам мешает, можем сейчас или истреблять, или использовать. - Сделав паузу, Бурко обвёл всех спокойным взглядом через линзы очков в золотой оправе. - Тех, кто может мешать в силу своей пассионарности и склонности к бандитизму, мы можем приставить к отдельным участкам работы, и пусть они нам гарантируют лишь то, что она будет сделана. А каким образом они это обеспечат - их проблемы и их вина, собственно говоря.
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Что это за произведение, если не секрет? Что-то на тему постапокалипсиса?
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Так это автомат у него земельный участок отжал. Деточка ты социально неадаптирован,
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Ну да, вместе с нотариусом "Ідея виникла після того, як один з учасників АТО програв на автоматах земельну ділянку", - активіст Солиган про рейд на ігрові клуби у Винниках під Львовом - Цензор.НЕТ 6968 . Думал ты умнее. Как собеседник ты просто ноль
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Мне добавить нечего, ты все написал,за себя выше.
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Ясно - тупая кривизна. Лучше сгинь сам, недоразвито-упоротое недоразумение.
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Бред. Если один ханыга вынес их дома последнюю кастрюлю и пропил ее, то давайте запретим барахолки? И что это за фишка - "один участник АТО"? А другие пусть проигрывают? Не активисты, а какие-то заказные титушки
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Швондер і Поліграф Поліграфич - все придумане 100 років тому просто краснопузих остановили на підступах
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Если у тебя кастрюля и земельный надел одной ценности, то тебе пора завязывать.
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Тебя что понятиям аллегория и метафоры в бурсе не учили ? Ну разумеется, откуда ряженому "турку" знать русский язык.
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Если тебе,ряженому под украинца ,путинососу, добавить нечего.... Сободен
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А знаешь как я тебя раскусил? Такие тупые , бывают только рашисты.
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П,С. Ты меня укусил за й-х, нулевка зад-ая
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Заикаться начал, бедолага. Доза из Аргентины не пришла
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Как все таки испортилось образование в паРаше. В 2014 году , тролли ********** были образованее и стоили дороже ,видимо , а сеичас набирают из подворотни, лишь бы по клаве стучать умел, ни интеллекта в них, ни эрудиции. Фу.
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Нефиг играть там. Сам виноват. Просцал у картежников свой участок - сам виноват. Хотя игорный бизнес тоже часто очень наглеет.
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цікаво якщо інший учасник АТО пропьє свій участок ці "ахтівізди" підуть бари та ресторани громить?????
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венесуэла вон все проиграла вместе с сомбреро и долларами китая в размере 70 миллиардов
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россия правда меньше дала,20 миллиардов,но мадуро герой китая
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Должен быть какой то закон, не дающий право играть на недвижимость, участки , машины и разное имущество. И вообще сумы ограничений. Это ж ясно что человек ставящий на кон что то материально большое, психически не уравновешен, и этим пользуются разводилы.
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россия проиграла в бельгии 2 тонны кокаина,а в кабо-верде 9,5 тонн.вот это проигрыш.мировой рекорд.
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Ну вот ***** , самолетами ввозил кокоин в паРашу, Сибирь вся на нем сидела, дальний восток. В церьковках гундяй, прихожанам под язык давал, благодать божью.А что ж сеичас будет? Ведь они могут презреть без дозы
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Краще простітуки дорогу зняти ніж так. Ще й гівно в з голови кудись пропадає...
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К столбу у ворот рынка была приколочена выпиленная из большой доски стрелка, указывающая в сторону дачного посёлка, на которой аккуратно, по трафарету, было написано масляной краской:«ГЕРА, ВИНТ, КОЛЁСА, ТРАВА И ВООБЩЕ ЧТО УГОДНО. НА ПРОДАЖУ И ОБМЕН, ЛЮБЫЕ ПАРТИИ»Я проследил взглядом направление, куда показывала стрела, и увидел ещё одну такую, показывающую в переулок дачного посёлка. Ну понятно, открыли торговлишку подальше от скопления людей, на всякий случай.- Ладно, погнали на их заправку, - сказал Лёха. - С ними и так всё ясно.- И что, они так и будут теперь открыто торговать? - снова возмутилась Татьяна.- А кто им помешает? - удивился я, усаживаясь за руль и заводя машину.- Ну… нельзя же так, всё равно.- А на мой взгляд, можно, - ответил я. - Торговать можно, покупать нельзя.- Это ты о чём? - поразилась Вика с заднего сиденья, явно растерявшись от моей логики.- О том, что ширяться тоже добровольно начинают, - жёстко ответил я. - Если начал - ты спёкся. Сам выбрал свой путь, знал ведь, к чему приведёт, а раз знал, то, значит, туда тебе и дорога. А торговец - он та самая щука, которая в пруду, чтобы карась не дремал. Торгуют потому, что покупают. Спрос рождает предложение, а не наоборот.- Если торговать не будут, то и покупать станет нечего, - возразила Татьяна.- Не станет, - покачал я головой. - Найдут, из чего сварить. Клея нанюхаются. Грибы на балконе разведут. От насморка вон нормальных лекарств в продаже не осталось из-за этих торчков поганых, всё заботятся, чтобы они их не ширяли. А я соплями греметь должен, когда простужен, хотя в жизни, кроме дозы промедола по ранению, никакой наркоты не употреблял. По мне, так пусть уширяются, но остальные лечиться смогут.- Многие по малолетке начинают же, когда ума ещё нет, - сказала Вика.- Нет своего - чужого займи, - поддержал меня Лёха. - С рождения все знают, что если начал, то ты конченый, так нет, всё равно хочется. Из нас почему-то никто не начинал, так? И не собирались, потому что… да по миллиону всяких «потому», знали, чем закончится, да и кайф в другом видели. А кто-то всё равно начал, выбрал свою дорогу, из чего следует, что он ущербный и пошёл под естественный отбор. Ему Дарвин дальше жить не велел. Пусть уж ему барыга продаст, облегчит последний путь, чтобы быстрее от передоза загнулся.- Ага, - кивнул я. - А тут им рай пусть будет. Пусть насмерть сторчатся, если умудрились даже в такие времена с иглы не слезать.
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Смотрел фильм про высоцкого, я думаю его специально подсадили, что бы сдох быстрее или что бы потом обвинить что нарик
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Дыбил проиграл свой участок и побежал жаловаться, после этого активисты вспомнили за игровые клубы.
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Сейчас каждый смартфон без проблем может подключиться к онлайн казино, для меня не понятно кто в эти канторы ходит, зачем, зная что идешь туда заведомо потерять деньги...
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Для меня это тоже загадка, зачем туда ходить?! Ну я бы не пошел, я не нуждаюсь в живом общении, мне его хватает, а ему наверно захотелось вот так. Вообще не сравнивайте психологический подход простому человеку и побывавшему на войне.
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руководство мусорское и прокурорское от этого кормится
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Мы три года ждали очереди аренды одного коммунального помещения в городе в месте с очень хорошей проходимостью. Дождались, подписали договор, сделали хороший ремонт , вложились по взрослому ( 200 м2 ). За неделю до открытия приходят посланцы от "лохотрона" и говорят следующее, дословно... "... нам не интересно сколько вы вложили в ремонт, просто умножте на двое и огласите цифру … "
Послал с обязательной просьбой что бы когда дойдут , отписались как добрались .
У нас еще дурноватых с желанием просрать все железяке считать не пересчитать.
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К нам подошёл ещё какой-то мужик, державший в руке отпечатанные на принтере карточки с номерами.- Билетики лотерейные купите? - спросил он. - Каждый день приз разыгрывается.- Это какой приз? - спросил Лёха.- Да когда какой. Сегодня просто ящик патронов, - с готовностью объявил мужичок. - И «Ниву» с кузовом разыгрывают, это типа джекпот.- И что, выигрывают? - усмехнулся я.- Каждый день кто-то! - последовал оптимистический ответ.- Не, мужик, спасибо. Нам не надо, - отказался я за всех, и мужик, потеряв к нам интерес, пошёл дальше.
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Вся эта раздача земли - совок. Не должно быть никакой халявы. Никому.
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Он не "никто", а участник боевых деиствий. Думаю в глаза этому человеку , ты бы побоялся сказать, что он "никто ". Так и за глаза не надо
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о, пошли наезды в стиле уголовников. Отдыхай.
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К о р з у х и н. Он выиграл у меня двадцать тысяч долларов! И я хочу, чтоб он вернул их!
Л ю с ь к а. Нет, нет, жабочка, это невозможно! Ну, проиграл, что же поделаешь! Ты не маленький! Господа! Деньги принадлежат вам, и никаких недоразумений не будет. (Корзухину.) Иди, мой мальчик, усни, усни. У тебя под глазами тени.
К о р з у х и н. Уволю этого дурака Антуана! Не пускать ко мне больше русских в дом! (Всхлипнув, уходит.)
Л ю с ь к а. Ну-с, была очень рада повидать соотечественников и жалею, что больше никогда не придется встретиться. (Шепотом.) Выиграли - и уносите ноги! (Громко.)Антуан! (с) "Бег"
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"Зараз, за ​​словами активістів, їм погрожують "тітушки""... Висновок - перед рейдами по мусорським ігровухам і наливайкам, варто зробити рейди по тітуханам, причому з такою роз'яснювальною роботою, після котрої тітухану зовсім не захочеться кілька років навіть з дому вийти для подібних "заробітків". Це якщо ставити за мету припинити взагалі бандитизм. Правда тут потрібна воля і організація. Достатньо потужна і цілеспрямована ідеєю, і озброєна нульовою толерантністю до злочинців. Тільки навряд в суспільстві подвійних стандартів такі організації можливі.
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Нормально скатались?- Отлично съездили, - кивнул Зять. - Ты даже по винту посмотри: нам отдали всё сырье с аптечного склада за мужиков на торф и при этом весь винт, что мы привезли, купили за патроны. Фигово? Два раза распродались.- Мужики - это товар такой, временный, - пожал плечищами Самбист. - Впредь умнее будут, слухи какие-то пойдут. Играть осторожней станут, может быть. Это так, один раз повезло. И самим рабочая сила нужна, кто-то же должен на базаре работать.- Верно, это на один раз было, - усмехнулся в ответ Зять. - Но есть ещё вариант, что их кто-то другой искать будет, а мы только товар принимать. Не спрашивая, где взяли.
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Можно долго дискутировать о пользе или вреде игорного бизнеса, но если в Украине он под запретом, что он должен быть под запретом. Или нужно его узаконить.
На такие стрелки нужно брать "железные аргументы" и буквально вдалбливать их в голову преступникам. Они закона не боятся, и тюрьмы не боятся, но смерти они боятся.
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т.е. как пойти туда играть - чувак не видел "преступления", а как только проиграл все что есть - то сразу прозрел?
А если бы выиграл, он бы тоже сказал что это незаконно и все отдал бы в детский дом?
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Якби в державі була влада, господарі - був би порядок. А так - Путін х№ло і вся програма міністра мусорів. Легалізуйте цей бізнес і тоді можна спокійно їм диктувати умови. А так нема кому що пред'явити, потім ці ніхто стріляють, ріжуть, обливають кислотою активістів.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Идея возникла после того, как один из участников АТО проиграл на автоматах земельный участок", - активист Солиган о рейде на игровые клубы в Винниках подо Львовом
 
 
 
 
 
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