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Все про:пожар (3450) смерть (5691) ГСЧС (1925)

 За прошедшую неделю огонь унес жизни 38 жителей Украины, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 28.01 по 03.02) на пожарах погибли 38 человек, на водных объектах - 8.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадали 5 человек.

С начала недели зарегистрировано 1059 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасен 41 человек.

Ликвидирован 761 пожар, спасены на пожарах 26 человек и не допущено уничтожение огнем 372 зданий и 27 ед. техники. На пожарах погибли 38 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 174 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС было осуществлено 42 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 168 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 8 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3109734
 
 
 Топ комментарии
 
Когда сдают объект, пожарники в акте приемки ставят свою подпись. НИ ОДНА ПОДПИСЬ БЕЗ ВЗЯТОК НЕ ПРОХОДИТ. Потому что везде нарушены нормы . Но за гроши и глаза закрываются
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Спасибо Кролику Яйценюху, который передал ГСЧС в подчинение ментам и Хачу Собакову, который разогнал пожарный надзор.
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Для справки. ПГ это ведение горводоканалов. Если нет ГПН кто их будет проверять? Горводоканал? Они с простыми порывами еле справляются
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Вообще о это ненормально. Есть начальник ГСЧС - В ОТСТАВКУ, блин. И так каждого следующего, пока не наведут порядок в пожарной безопасности
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А вороватые депутаты почему молчат ? Их не волнует жуткая статистика? Наверно переотдыхали на горнолыжных курортах западной Европы
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А что начальник подразделения ГСЧС может сделать для профилактике пожаров кроме объявлений в СМИ о мерах ПБ. Инженерно-инспекторского состава нет. ДПО умерло, страхование имущества от пожаров и страховой взнос никак не связаны с противопожарным состоянием жилья или объекта. Вот и результат
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"Выживают как могут": Первый канал объявил акцию по сбору дров для российских пенсионеров

За минулий тиждень вогонь забрав життя 38 мешканців України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2878

"Это Россия, детка !"
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Уровень жизни на пенсии - собственноручный результат пенсионера. Надо думать за кого голосу ешь
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Т.е. нужно не работать, чтобы пенсия была достойная, а голосовать правильно... За минулий тиждень вогонь забрав життя 38 мешканців України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7953
Железобетонная логика. Браво. В этом вы все - демагоги "патриотические".
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Когда сдают объект, пожарники в акте приемки ставят свою подпись. НИ ОДНА ПОДПИСЬ БЕЗ ВЗЯТОК НЕ ПРОХОДИТ. Потому что везде нарушены нормы . Но за гроши и глаза закрываются
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Не всегда и везде так. Вспомните трагедию в детском лагере "Виктория" в Одессе. Какие там гроши, там совсем другие расклады. И таких примеров тысячи

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В Одессе сэкономили на пропитке бревен. Пропитка позволяет выстоять бревнам несколько часов при возгорании. Сухой же лес сгорает за полчаса
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В Украине нет услуги по глубокой пропитке (именно пропитке) древесины огнезащитным составом. Все что предлагается это поверхностная обработка. Для внутренних поверхностей она достаточно эффективна, для наружных поверхностей - до первого дождя. И когда я ответил Вам на тему "грошей", которые берут "пожарники" и выложил фото "гостей" на открытии, то сделал упор на то, что не важно какие правила и требования не выполнены, объект все равно примут. Иначе того, кто не подписал просто сгноят
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По нормам дерево обрабатывают из пульверизаторов , и металл также. Выполняют сертифицированные фирмы . Не помню сколько стоит 1 кВ метр обработки. Но сами мазилки стоят дорого , если немецкие. Короче фирмы снимают деньги как за немецкие, а обрабатывают днепропетровскими
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Правильно "мазилки" За минулий тиждень вогонь забрав життя 38 мешканців України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3220. А для наружных поверхностей нужны промышленные автоклавы и бишофит. Можете себе представить во сколько обойдется такое удовольствие Думаете зря наши крестьяне избы глиной мазали? Та же огне и биозащита
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2000 дол на будинок в 250 квадратів, є така послуга. Але це більше в лісових районах, де багато закладів зі зрубу.
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виной этих трагедий - тарифы!
тарифы - результат работы нынешней власти.
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Спасибо Кролику Яйценюху, который передал ГСЧС в подчинение ментам и Хачу Собакову, который разогнал пожарный надзор.
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Год не могу получить разрешение на реконструкцию в старом городе в Словакии у пожарников - потребовали вытащить гидрант на улицу, чтобы было удобно тушить объект. А попробуй в Старом Месте его вытащить . Изза этого пришлось менять условия и переделывать проект. В Украине - КАК Е ГИДРАНТЫ???? Вон вчера тушили склады - воды рядом не было . Вот работа ГС ЧС
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Для справки. ПГ это ведение горводоканалов. Если нет ГПН кто их будет проверять? Горводоканал? Они с простыми порывами еле справляются
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшую неделю огонь унес жизни 38 жителей Украины, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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