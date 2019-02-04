 За прошедшую неделю огонь унес жизни 38 жителей Украины, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадали 5 человек.

С начала недели зарегистрировано 1059 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасен 41 человек.

Ликвидирован 761 пожар, спасены на пожарах 26 человек и не допущено уничтожение огнем 372 зданий и 27 ед. техники. На пожарах погибли 38 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 174 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС было осуществлено 42 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 168 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 8 человек.