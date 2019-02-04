 Есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, - Аваков

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается. На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее", – напомнил Аваков.

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Глава МВД заверил, что правоохранительные структуры предпримут все меры, чтобы предотвратить вопиющие нарушения.