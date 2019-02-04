 Есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, - Аваков

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается. На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее", – напомнил Аваков.
Глава МВД заверил, что правоохранительные структуры предпримут все меры, чтобы предотвратить вопиющие нарушения.
Так где "фото городского головы Владислава Атрошенко и президента Петра Порошенко"?
Вижу обычное поздравление, разве это плохо?
Раздача премий это тоже плохо?
Вы там все такие идиоты?
И платить имеют право и газетки и пр. Законы почитай.
Но, тем не менее, все эти люди вынуждены держаться друг друга, потому что порознь они - ничто.
Коалиции порознь не будет, а значит, и голосовать за нужные пете и другим олигархам законы будет некому.
Так и идут рядом эти ненавидящие друг друга, а также весь украинский народ, эти две хромые утки - НФ и БПП. Объединяет их только жажда к власти и наживе.
Американцы уже жили при капитализме - а Украина никак из феодализма не выкарабкается
(© Брант Себастіан)
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