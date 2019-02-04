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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2661) выборы (20967) подкуп (396)

 Есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, - Аваков

Систему масштабного подкупа избирателей пытаются создать в Украине.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается. На данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее", – напомнил Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов, - Аваков об увольнении Аласании. ВИДЕО

Глава МВД заверил, что правоохранительные структуры предпримут все меры, чтобы предотвратить вопиющие нарушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3109733
 
   
 Топ комментарии
 
Попытки? Уже шуруют "агитаторы" по всей стране под руководством Березенко по схемам откатанным на довыборах в Чернигове.
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Ніякі там підкупи та адмінресурс - не врятують баригу.
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Наступает девальвация гречки. Рису приготовиться Є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, - Аваков - Цензор.НЕТ 7906
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Попытки? Уже шуруют "агитаторы" по всей стране под руководством Березенко по схемам откатанным на довыборах в Чернигове.
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В Чернигове работникам школ раздают 750 гривен новогодней премии в конвертах с фото городского головы Владислава Атрошенко и президента Петра Порошенко.
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Очередной брехун?

Так где "фото городского головы Владислава Атрошенко и президента Петра Порошенко"?
Вижу обычное поздравление, разве это плохо?

Раздача премий это тоже плохо?
Вы там все такие идиоты?
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Деньги потратить. Портреты в туалете наклеить. Є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, - Аваков - Цензор.НЕТ 542
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Только хотела написать. Уже давно людям хорошо платят за агитацию, газетки предвыборные, а Аваков только проснулся, или решил "озаботиться". Ваши озабочивания ничего не дают, ноль.Создайте сайт анонимный, где люди писали бы о случаях подкупа, а не занимайтесь пустой трепней для окозамылювання.Тьфу!
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Какой сайт? Там сразу столько фактов свалится, что барыгу придется снимать с выборов и садить в тюрьму...аваков на такое не готов.
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Ты не путай подкуп и законную агитацию.
И платить имеют право и газетки и пр. Законы почитай.
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Я ничего не путаю, людям предлагают деньги за голосование, это не просто агитация.
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Ніякі там підкупи та адмінресурс - не врятують баригу.
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Наступает девальвация гречки. Рису приготовиться Є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, - Аваков - Цензор.НЕТ 7906
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Тепер зрозуміло - навіщо китайці завозять в Україну "пластиковий" рис. Є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, - Аваков - Цензор.НЕТ 5906
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Монетизация субсидий что ли называется? При чем краткосрочный 'эксперимент' как раз на несколько месяцев .
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китай 70 и россия 20 миллиардов долларов подарили мадуре.но дурака они не спасли.
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начальником венесуэлы надо поставить зеленского,а замом юлию тимошенко.они хорошие менеджеры.
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Казалось бы, что яценюк и аваков должны быть врагами порошенко. Ну, хотя бы за то, что порошенко сожрал яценюка с потрохами и убрал его с премьерства.
Но, тем не менее, все эти люди вынуждены держаться друг друга, потому что порознь они - ничто.
Коалиции порознь не будет, а значит, и голосовать за нужные пете и другим олигархам законы будет некому.
Так и идут рядом эти ненавидящие друг друга, а также весь украинский народ, эти две хромые утки - НФ и БПП. Объединяет их только жажда к власти и наживе.
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Если Петя пролезет во второй тур они и на парламентские выборы скорее всего вместе пойдут. "Народный Фронт Петра Порошенко"- звучит? )) А вот если не пролезет, тогда возможны варианты.
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Меньше слов а больше дала-сажай и как бабка пошепчет.А так это называется ************** и имитацией работы
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маргарита симоньян уже готова стать главным геббельсом украины.
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соловьев и киселев готовы к переезду в киев.скабеева будет начальником украины по связям с НАТО.
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Заспокойся, Медведчук з Вишинським звідси і не вилазили. І жодна влада падлюка з того не переймається.
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жириновский и ЛДПР готовы к переезду в киев.ляпотааа
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це будуть самі брудні вибори в історії України.
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Бо в них рокфелери і ротшильди особисто у президенти не лізли.
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😀😀😀

Американцы уже жили при капитализме - а Украина никак из феодализма не выкарабкается
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Не лезли, зато всегда держали их на коротком поводке
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Этот короткий поводок обходится им в длинные баксы на государство, на ублажение избирателей и на соблюдение антитрастового закононодательства.
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Только недавно читал о агитации в Луцке, там идет откровенный подкуп людей голосовать за Порошенко.
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наживаться в украине не на чем.венесуэла дело другое.
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Вот , если Деревнко пообещает убрать РАСТАМОЖКу евроблях до минимума - 5 млн за него в первом туре проголосует. А Зеленский будет гдето в хвосте таблицы 😀😀😀
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Дался ж вам, соевым, тот Зеленский, оставьте его в покое! Разве Зеленский виноват, что кондитер такой мразью оказался?
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"И кто же это делает?????!!!!!Є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, - Аваков - Цензор.НЕТ 3948" ,-удивляется Людвиг Аристархович.
Є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, - Аваков - Цензор.НЕТ 3948Є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, - Аваков - Цензор.НЕТ 3948
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бабушка россия оказалась у разбитого корыта с венесуэлой.еще каких то 25 лет назад в лондон летал из каракаса конкорд.теперь нищета.спасибо чавесу,мадуро и путину.
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выборы в чечне помните?за путина было 104,3% а он их мочит в сортире.
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У честі й силі та держава - де править здравий ум та право. А там де бовдури стоять у владі - життя чесности в занепаді"
(© Брант Себастіан)
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Порошенко перешёл к прямому подкупу избирателей. Фотодоказательство
https://goo.gl/dAP1Uv
😎
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Соевый недоумок уже давно развернул цепь подкупов,стараются вовсю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, - Аваков
 
 
 
 
 
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