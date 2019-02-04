 Временная следственная комиссия ВР готова озвучить промежуточный отчет по расследованию убийства Гандзюк, - Борислав Береза

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию убийства сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и нападений на активистов готова озвучить предварительный результат и будет просить о продолжении срока своей работы. Об этом 3 февраля в Facebook сообщил внефракционный народный депутат, председатель комиссии Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.
"4 февраля буду присутствовать на заседании согласительного совета как заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. После своего выступления от комитета я буду обращаться как председатель ВСК к председателю ВР Андрею Парубию о возможности озвучить в ближайшее время промежуточный отчет ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. Также буду просить о продлении срока работы ВСК", – написал он.
Береза отметил, что за эти предложения единогласно проголосовали члены ВСК на последнем заседании.
"Надеюсь, что эти предложения будут поддержаны", – подчеркнул он.
Це не буде Кошулинськи, Садовий чи Гриць,, це буде Йуля або Зєєєля, обидва попки Коломойського, Знов Україною будуть керувати з дніпровської синагоги, повернуть Іцику Приватбанк, можливість грабувати УкрНафту, УкрТранснафту, та ще ОПЗ подарують, як компенсацію моральних збитків заподіяних злочинним режимом Порошенка.
Це те, чого ви прагнете? Ви думаєте, що після них, через черговий Майдан відкриється дорога для націоналістів та "нових обличч"? А ви певні, що Україна взагалі буде, після Йулі або Зєєєлі?
Україна має бути не тілько в серці, а й у головє! Думати треба про реальні негативні наслідки, а не лише сподіватися що "відкриється вікно можливостей".
Петро Йулю переграв, врешті прем'єром став Гройсман, його креатура.І в принципі працює не погано.
Ты свои платёжки видел или родители за коммуналку платят?
За убийством Кати стоят вопросы гораздо более серьезные, чем конкретно одно убийство. Ее смерть вскрыла проблемы, о которых кричат все украинцы , но власть предпочитает ничего не слышать и не видеть.
У нас все хорошо только по телевизору , когда порошенко выступает