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 Политика Украины
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 Временная следственная комиссия ВР готова озвучить промежуточный отчет по расследованию убийства Гандзюк, - Борислав Береза

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и нападений на активистов, нардеп Борислав Береза заявил, что обратился к спикеру Верховной Рады с предложением озвучить предварительный отчет комиссии.

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию убийства сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и нападений на активистов готова озвучить предварительный результат и будет просить о продолжении срока своей работы. Об этом 3 февраля в Facebook сообщил внефракционный народный депутат, председатель комиссии Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ.

"4 февраля буду присутствовать на заседании согласительного совета как заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. После своего выступления от комитета я буду обращаться как председатель ВСК к председателю ВР Андрею Парубию о возможности озвучить в ближайшее время промежуточный отчет ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. Также буду просить о продлении срока работы ВСК", – написал он.

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Береза отметил, что за эти предложения единогласно проголосовали члены ВСК на последнем заседании.

"Надеюсь, что эти предложения будут поддержаны", – подчеркнул он. 

Временная следственная комиссия ВР готова озвучить промежуточный отчет по расследованию убийства Гандзюк, - Борислав Береза 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109726
 
 
 Топ комментарии
 
Ой як же Ви боїтеся Тимошенко! Скільки Вам платять?
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после "форума" пэти попрошенко стало окончательно понятно, что береза будет навязывать только то, что выгодно пэте попрошенку.
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А хто тут верещав з ранку до вечора кулювлоба геть?
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Будуть навязувати суспільству вигідну Йулі думку та тиснути на слідство.
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Ой як же Ви боїтеся Тимошенко! Скільки Вам платять?
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Турбуюся за долю України, це зовсім інша річ.
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Так "Без нашого Гриця і вода не освятиться...". І Крим відстоювала, і Сенченком керувала, коли він мішками з піском Північно-Кримський канал завалював, і Савченко рятувала, і ДАП обороняла, і інтереси України в Стокгольмському арбітражі відстоювала, і Томос (ДВА Томоси!!!), "пробивала"...Тому, реакція "Жагуна", цілком природна...
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Я лучше тебе на голову её полью - чтобы остыла маленько... У меня истерика? Да я "спокоен, как удав...". Если-бы я страдал истерией, я бы не смог работать в судебном заседании... А там выдержка нужна железная, и "срываться" нельзя... Видишь, я спокойно перечисляю все "дастижения ВАНОЙ"... По сравнению с моими "коллегами по ремеслу", вы, "юлеботы" - щенята молочные...
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после "форума" пэти попрошенко стало окончательно понятно, что береза будет навязывать только то, что выгодно пэте попрошенку.
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Додам. 5 років дискредитують Порошенка. Ну дотиснете, зпалюєте, оббрешете, а хто наступний?
Це не буде Кошулинськи, Садовий чи Гриць,, це буде Йуля або Зєєєля, обидва попки Коломойського, Знов Україною будуть керувати з дніпровської синагоги, повернуть Іцику Приватбанк, можливість грабувати УкрНафту, УкрТранснафту, та ще ОПЗ подарують, як компенсацію моральних збитків заподіяних злочинним режимом Порошенка.
Це те, чого ви прагнете? Ви думаєте, що після них, через черговий Майдан відкриється дорога для націоналістів та "нових обличч"? А ви певні, що Україна взагалі буде, після Йулі або Зєєєлі?
Україна має бути не тілько в серці, а й у головє! Думати треба про реальні негативні наслідки, а не лише сподіватися що "відкриється вікно можливостей".
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Сєню скидала Йуля, сподівалася, що НФ психоне, виййде з коаліції і будуть нові вибори. Підбила на це тухле діло ЛяЖка, Садонеміч та неяких морально нестійких депутатів. Але убивши репутацію Сєні ввОна знищила і рейтинг НФ. Ті, розуміючи, що на дочергових виборах їм ні чого не світить не вийшли з коаліції!
Петро Йулю переграв, врешті прем'єром став Гройсман, його креатура.І в принципі працює не погано.
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А хто тут верещав з ранку до вечора кулювлоба геть?
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врешті прем'єром став Гройсман, його креатура.І в принципі працює не погано.

Ты свои платёжки видел или родители за коммуналку платят? Тимчасова слідча комісія ВР готова озвучити проміжний звіт з розслідування вбивства Гандзюк, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9176
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Та куди вона дінеться наша Україна. Україна була, є і буде! Придумали собі месію. Добре ж вас зазомбували. Не треба боятися виборів. Будемо думати своєю головою, а не читати чужі методички, прийде час і для таких як Кошулинський. І скільки вже можна боятися? З такими темпами геноциду проти народу скоро нікому буде думати. Ви що не бачите, якими темпами багатають наші "властьимущие" та їх руді халуї, чи ви не платите комунальні? Країна повинна бути для людей, а не для купки жадібних злодіїв. Я не за Тимошенко і не за Порошенка, я за те, щоб той хто буде при владі поважав людей і був їм підзвітний, а не ходив з чорного ходу.
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Ви можете бути за кого завгодно, але маєте прогнозувати наслідки ваших дій.
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У 1919 ділася, і після Хмельницького так боролися за чесну та справедливу владу що ділася. Тепер може бути те саме.
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Последствия посещения Порошенком ЦВК с чёрного хода налицо.
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Да уж. Это круто! Начудило и навровало за 5 лет в воюющей стране. Порохоботы говорят что это просто СКРОМНОСТЬ. Тимчасова слідча комісія ВР готова озвучити проміжний звіт з розслідування вбивства Гандзюк, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 6012
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Когда береза стал заниматься делом убийства Кати гандзюк и попал в херсон по этому поводу, вспомните , что он писал. Он был просто шокирован происходящим . В Херсоне процветает сепаратизм и контрабанда , и никому до этого дела нет. Убийство гандзюк - следствие именно того, что Порошенко отдал херсон на откуп бандитам. Не удивлюсь, если взамен херсон выдаст огромную явку на выборах и сто процентов поддержки порошенко . То же самое творится и в Одессе . Закрыли глаза и на районы Украины , где орудует бурштынная мафия.
За убийством Кати стоят вопросы гораздо более серьезные, чем конкретно одно убийство. Ее смерть вскрыла проблемы, о которых кричат все украинцы , но власть предпочитает ничего не слышать и не видеть.
У нас все хорошо только по телевизору , когда порошенко выступает
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И не только Херсон...Харьков, Одесса. Днепр.......Местные "бароны" работают на Хозяина и им отдано на откуп за лояльность Банковой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВременная следственная комиссия ВР готова озвучить промежуточный отчет по расследованию убийства Гандзюк, - Борислав Береза
 
 
 
 
 
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