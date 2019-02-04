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 Военнослужащие Объединенных сил проверили боеготовность РСЗО "Смерч", - штаб. ВИДЕО

По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наев была осуществлена проверка боевой готовности подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО "Смерч".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.

Отмечается, что военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", - сказано в сообщении.

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Военнослужащие Объединенных сил проверили боеготовность РСЗО Смерч, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109725
 
   
 Топ комментарии
 
Очень хорошо, что проходят такие учения! Важно всегда держать себя "в тонусе"..!!! )
Слава Украине!!!
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Отработка заданий на скорость перемещения установки и точности наведения выполнены на отлично.Тренировки и еще раз тренировки!!! Это уже система!!
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Тяжело в учении, легко в бою!!! Руководство ООС все правильно делает! Уровень боевой готовности войск на самом высоком уровне!! Удачи и терпения личному составу ООС, руководству и лично генералу Наеву в это нелегкое для всех нас время!!!
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украинские ракеты в ссср были что надо.теперь глонассы не летают,а космос забрал илон маск.скрепы не дожили до победы
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Украинские ракеты и после Совка были что надо. "Зенит" считал достойной ракетой и Маск. Теперь о них остаётся только вспоминать.
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по реальним кацяпам стріляли? у відповідь, можна було би!
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По реальным кацапам точно стреляли Смерчами в 2014 году из Краматорска по Лисичанскому НПЗ(где в то время базировались сепары). И точно стреляли Точкой-У по Саур-Могиле.
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Так точно у меня племянник в ракетчик , он когда приехал в 2015 году в отпуск показывал мне в телефоне запуск ракеты на Саур Могилу .
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Очень хорошо, что проходят такие учения! Важно всегда держать себя "в тонусе"..!!! )
Слава Украине!!!
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Важно и другое.
Смогли обойтись без введения ВП в десяти областях.
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величайшее танковое сражение за всю историю войнв районе дубно-луцк-броды за красной армии закончилось полным проваломхоть и операцией с 23 июня 1941 года по 30 июня командовал лично генерал жуков.3000 танков жукова не смогли победить 800 танков вермахта.жуков сел в самолет и улетел в москву
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вы недовольны, что ублюдку жукову начистили рыло ?
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Кто? Сталин? Жуковское рыло не пострадало как раз, а сколько украинцев сгинуло в том сражении...
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Тяжело в учении, легко в бою!!! Руководство ООС все правильно делает! Уровень боевой готовности войск на самом высоком уровне!! Удачи и терпения личному составу ООС, руководству и лично генералу Наеву в это нелегкое для всех нас время!!!
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Отработка заданий на скорость перемещения установки и точности наведения выполнены на отлично.Тренировки и еще раз тренировки!!! Это уже система!!
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Тренування завжди іде на користь нашим військовим! Відпрацьовано вдало і вміло! Щоразу підіймаємо бойовий дух військових, підіймаємо самооцінку! Та і захисник сам почуває себе впевненіше щоразу як вдало проходять тренування! Все буде Україна!!!
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генерал жуков после позора под бродами.товарищ сталин,киев придется сдать.мы не сможем остановить противника.у нас 25000 танков у него 3000.если вас не устраивает сдача киева,прошу отправить меня на фронт.в штабе РККА мне делать нечего.
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Подготовленность личного состава прямой путь к победе.
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О, боги війни! В 14 році вони добре зустрічали кцп! А зараз, після тренування взагалі можна на них покластися!
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в 2014 году армию януковича легитимного могла остановить даже гитлера.
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Закрепление навыков необходимо для поддержания боевой готовности. Именно благодаря постоянным тренировкам вырабатывается скорость и точность.
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Командування ООС приділяє достатньо уваги для нарощування бойової готовності військ. В стороні незалишаеться жодний підрозділ. Артилерія не виключення від їх готовності залежить дуже багато. Молодці так тримати.
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- Артилерия ОГОНЬ!
-Спасибо, Вы тоже нечего!))

Яркое видео, но самое ето РЕЗУЛЬТАТ тренировки - задание выполнено, цели уничтожены! Молодцы!!! Так держать!!!
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кадровый офицер разведки россии саламатин,был министром обороны украины при януковиче.главой сбу был якименко.министром мвд захарченко.генпрокурором пшонка.все эти патриоты россии давно в россии.
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Странно что эти старые ракеты запускаются. Судя по виду хранятся в ужасных условиях.
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подозреваю, что это показуха, как и
заднепроходной поход на выборы
кореша охметова
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если мадуро прилетит в москву,значит от тоже янукович
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А где Турчинов? Он же вроде всегда присутствовал на испытаниях "Смерча"?
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правильно, нужно постоянно наращивать свои навыки чтобы в бою не было разных заминок.
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