 Военнослужащие Объединенных сил проверили боеготовность РСЗО "Смерч", - штаб. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.
Отмечается, что военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.
"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", - сказано в сообщении.
Слава Украине!!!
Смогли обойтись без введения ВП в десяти областях.
-Спасибо, Вы тоже нечего!))
Яркое видео, но самое ето РЕЗУЛЬТАТ тренировки - задание выполнено, цели уничтожены! Молодцы!!! Так держать!!!
заднепроходной поход на выборы
кореша охметова