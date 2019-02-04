 Военнослужащие Объединенных сил проверили боеготовность РСЗО "Смерч", - штаб. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.

Отмечается, что военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", - сказано в сообщении.

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