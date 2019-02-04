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Все про:Госдепартамент США (902) договор (246) ракеты (725) Россия (71887) Помпео (87)

 США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями, - Помпео

США готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Майка Помпео, распространенном Госдепом США.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению (...) Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - заявил Помпео.

Госсекретарь также заявил, что США предоставили России и "другим участникам" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официальное уведомление о том, что США выйдут из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии со 15 статьей Договора.

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Помпео подтвердил, что Вашингтон уведомил в субботу РФ о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД через шесть месяцев. "В соответствии с международными юридическими нормами, США приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на допущенные Россией нарушения. Решение вступает в силу сегодня", - говорится в его заявлении.

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Далее он пояснил, что договор прекратит своё существование, если за остающиеся шесть месяцев "РФ не вернётся к его выполнению и не уничтожит ракеты 9М729, их пусковые установки и связанное с ними оборудование".

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

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4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.

Источник: https://censor.net.ua/n3109724
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
У кацапів проблемка: з договору вони вийшли не через США, а через Китай, який ніяким договором не зв'язаний і кількісно нарощує РСД. Тому кацапи змушені, бо Китай їм не США -- панькатися не буде. Але США, що не вірять кацапні, вирішили також відповісти. Тепер уже кацапи змушені відповідати і США. Утім, ціна на нафту поки що дозволяє створювати ракети.
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з Китаєм теж не все так просто - США і Китай не мають спільного кордону...
а кацяпи межують з з Україною і до Європи рукою подати!
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Китайські вироби середньої і малої дальності для Рашки якраз проблему і не створюють. Вони є проблемою для США та його союзників. Китай не є учасником Угоди. А Рашка просто як завжди здуру залізла в розмову поміж серйозними людьми..😃
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ага, уже пора договариваться по контролю наркотрафика от *****. они что не видят с кем имеют дело.
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А Вы прочитали на каких условиях они готовы договариваться? Все они прекрасно знают.
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"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров..."

А як бути з безпекою та інтересами інших країн???
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А "інші країни" хай теж стають союзниками і партнерами США, а не "венесуелами".
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головне, кацапів втягнути в гонку озброєнь, як совок - результат буде той самий! США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями, - Помпео - Цензор.НЕТ 8410
єдина різниця, що гроші вів кацяпської гонки будуть накопичуватися у *****! США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями, - Помпео - Цензор.НЕТ 8410 США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями, - Помпео - Цензор.НЕТ 8410 США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями, - Помпео - Цензор.НЕТ 8410
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Не втягнуть, потому что московия это тупо понты.
Так что штаты вполне могут выиграть эту гонку вооружений.
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Это бессмысленно. С Московией никогда и ни о чем договариваться нельзя. Хотя, думаю, Помпео это понимает лучше других, и просто говорит успокаивающие слова для публики😄
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В Москве рухнул навес института, который рассчитывал нагрузку для Крымского моста.
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К сожалению кацапию боятся, иначе бы уже санкциями задавили. Это же легко сделать.
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Введи ще свої персональні санкції і тоді кацапії точно настане швидкий кирдик..😃😃😃
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Так Украина до сих пор не ввела... что говорить о Западе
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танк армата умер не родившись.чем теперь путин жахнет по пентагону?скрепами?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями, - Помпео
 
 
 
 
 
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