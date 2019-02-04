 США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Майка Помпео, распространенном Госдепом США.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению (...) Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", - заявил Помпео.

Госсекретарь также заявил, что США предоставили России и "другим участникам" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официальное уведомление о том, что США выйдут из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии со 15 статьей Договора.

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Помпео подтвердил, что Вашингтон уведомил в субботу РФ о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД через шесть месяцев. "В соответствии с международными юридическими нормами, США приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на допущенные Россией нарушения. Решение вступает в силу сегодня", - говорится в его заявлении.

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Далее он пояснил, что договор прекратит своё существование, если за остающиеся шесть месяцев "РФ не вернётся к его выполнению и не уничтожит ракеты 9М729, их пусковые установки и связанное с ними оборудование".

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

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4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.