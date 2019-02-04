 Канада выпустит цветную серебряную монету в форме украинской писанки. ФОТО

Об этом говорится на сайте Королевского канадского монетного двора.

Монета станет уже четвертой "писанкой" в коллекции канадского монетного двора. На этот раз она будет посвящена огромному памятнику украинской писанке, установленному в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.

"В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300 килограммовая писанка - это посвященный столетию Королевской канадской конной полиции монумент. Это чудо компьютерного дизайна выполнено в цветах, которые почитают мир, историю и традиции. Наша четвертая писаная - это уменьшенная версия всемирно известного вегревильского украинского пасхального яйца", - говорится в описании монеты на сайте.

На реверсе монеты будут нанесены цветные узоры, а на аверсе - профиль королевы Елизавети II. Монета будет отчеканена из 31,82 гр чистого серебра и будет иметь номинал в 20 канадских долларов. Ее выпуск начнется 5 февраля, а общий тираж составит 5 тысяч штук.

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Напомним, крупнейший в мире памятник украинской писанке был установлен торговой палатой Вегревиля в 1975 году. Каждое лето рядом с монументом проходит украинский фестиваль писанки. На разработку дизайна, изготовление и сбор гигантской писанки понадобилось более 12 тыс часов. Монумент имеет высоту 7.8 м и ширину 5.5 м. и вращается по направлению ветра. У подножия памятника установлена табличка, которая на четырех языках (английский, французский, немецкий и украинский) рассказывает о многокультурной истории местной громады.