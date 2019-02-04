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Все про:Одесса (5319) оружие (3634) СБУ (13195)

 Правоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры Одесской области блокировали в Одессе деятельность организованной группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группы из числа местных жителей реализовывали средства поражения клиентам на "черном рынке", в том числе представителям криминальных кругов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу облуправления СБУ Одесчины. Заказчиков они подыскивали через Интернет.

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Сотрудники СБ Украины задокументировали факты реализации злоумышленниками пистолета Макарова с патронами и ручную осколочную гранату с запалом.

Правоохранители задержали трех участников группировки в Одессе по месту жительства. Во время санкционированных следственных действий в помещениях фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переработки оружия и расфасованные наркотические вещества общим весом 600 граммов.

У одного из злоумышленников также изъят военный билет, выданный "Министерством обороны ДНР". В настоящее время проводится проверка его причастности к преступлениям, совершенным в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

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Сейчас задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.

Правоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет ДНР, - СБУ 01

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Правоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет ДНР, - СБУ 02
Правоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет ДНР, - СБУ 03
Правоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет ДНР, - СБУ 04
Правоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет ДНР, - СБУ 05
Фото: facebook.com/sbu.odessa

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Источник: https://censor.net.ua/n3109716
 
   
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В резиновых перчатках мразеподобную ксивятину держат!Есть подозрения,что не только для того,чтоб свои пальцы на этой херне не оставлять,а исключительно из-за омерзения и брезгливости...
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Порошенко же не брезгует хорошими отношениями с гражданином РФ Трухановым
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Такое страстное желание по любому поводу потявкать на Порошенко?
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когда потявкаешь,не забудь ответить почему Порошенко не брезгует хорошими отношениями с гражданином РФ Трухановым,пророссийским Кернесом,кумом ***** Медведчуком
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если умный, - подскажи, как ему дать понять, что за слова и действия существует ответственность, кроме как тявкнуть.
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без конкурса теперь их возьмут в нву полицию - очьень важьно. Выдадут по новому рюкзачку и на вертолете покатают.
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Разейские диверсанты лазят по Украине как у себя дома. Спасибо Вальцману за открытые границы и снятие блокады. Как они еще что то не подорвали в Украине... Видимо только тогда соевая власть забьет в барабаны.
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зачем им чтото подрывать у соевых торговых партньоров? онижыдети и братьянавек.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПравоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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