 ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.
Выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации разрешались с 31 декабря 2018 года до 3 февраля 2019-го включительно.
За это время в комиссию поступили документы от 89 лиц.
50 из них уже рассмотрены и 28 кандидатов зарегистрированы, а 22 отказано в регистрации из-за невнесения 2,5 млн гривен необходимого залога и/или несоответствия поданных документов требованиям законодательства.
На рассмотрении комиссии остаются документы от 39 претендентов, решение по ним должно быть принято в течение 5 дней со дня их получения.
Регистрация кандидатов завершится 8 февраля.
При этом зарегистрированные кандидаты смогут до 7 марта включительно снять свои кандидатуры с выборов.
Таким образом, окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта станет известен 8 марта.
За даними ресурсу, зустріч відбулася з ініціативи послів у представництві Європейського союзу в Україні.
«І це був холодний душ для нього, як розповідають самі дипломати. «Зе» взагалі не був готовий до предметної дискусії, сильно нервував. Особливо на нього «насідала» посол Франції Ізабель Дюмон з питанням про рішення проблеми Донбасу. Невизначеними відповідями на це та інші запитання він всіх засмутив і навіть збентежив. Коли він сказав, що має намір сісти за стіл переговорів з Путіним, посли у нього запитали - чи не боїться він, що Адміністрацію президента після цього спалять радикали?», - розповіло джерело в дипломатичних колах.
Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня оприлюднив нову електронну декларацію за 2017 рік. Він вніс до неї деякі правки.
https://m.glavcom.ua/country/politics/zmi-zustrich-z-poslami-stala-dlya-zelenskogo-holodnim-dushem-566557.html
Ай-яй ... шо ж таке ... Зе-Вова сів в калюжу ? На екрані легше мізки недалеким пудрити ?
Англійською з послами бесіду вів супер-юрист ? А то зе-члени очі видирають, що він - не клоВун, а юрист (аж два тижні практики має) і знає українську (!!!), ізиг і аГЛИйську.
Щоб ми визнали Крим російським, і забули про нього.
Щоб ми перестали блокувати Придністров'я.
Сухопутний шлях до Криму теж треба, бо міст завалиться, а через переправу дорого.
Ну і федералізація, як без неї. Російська мова друга державна, ну або хоча б регіональна.
Ага, ще НАТО, забудьте, і ЄС, нахіба він нам.
Громадянська війна, так, громадянська!!! А то завелися, Росія напала, Росія напала, санкції хоч і не діють, але жерти кору дуба вже невмоготу.
Ну і там ще декілька пунктиків вільних лишити треба, може дописати що схочуть.Що треба нам:
Дешевий газ.
Мир.
ЄС і НАТО
Крим, Донбас.
Ми відмовляємось від Криму визнаємо його російським, зате отримуємо Донбас, як окремий суб'єкт федерації, проводимо там вибори та пускаємо їхніх представників в Раду. Вибачаємося перед матерями загиблих воїнів Донбасу, всім постраждалим видаємо убд, і платимо пенсії по інвалідності. Усі добробати називаємо бойовиками Порошенка і засуджуємо. Російську мову робимо регіональною, а що хто як хоче най так і говорить. Ми живемо в вільній країні. Повертаємо контроль над кордоном збоку Росії, і вводимо безвізовий режим з Росією, щоб вони могли нормально харчові продукти та озброєння доставляти в Крим і Придністров'я, а то митний контроль, то напряжно, а з братськими народами так не можна. Дешевий російський газ, щоб більше не було цирків з підписанням контракту кожного року, підпишемо на 10 років в перед, або на 20!!! Просто Росія буде вписувати ціну на газ. Зате, зате Росія зобов'язується видавати нам кредити, щоб держава могла утримувати ціну на газ для населення мінімальною. Що ще, а ЄС і НАТО. Ам, що ж робити, ага, знаю!!! Ми не йдемо в НАТО, так і в ЄС теж ні. О, а чим Таможенный союз поганий? Хороша штука, попробуємо, що там.
Слава Украине!Дзякуй,Америка,што ты ёсць! И как всегда, светлая память старичку нашему Маккейнушке...
Так вже було в Радянському Союзі. Брехали всі і всюди. На партійних і профспілкових зборах. На телеекрані. В офіційних виступах. Брехали комуністи, безпартійні, комсомольці, піонери. Навіть жовтенята теж брехали - їм з першого класу пояснювали, що можна говорити, а що ні. Брехали про окупацію Чехословаччини. Про війну в Афганістані. Про знищений південнокорейський «Боїнг». Про Чорнобиль. Про історію. Про релігію. Про науку. Взагалі про все.
Але, що найцікавіше - ця тотальна брехня Радянський Союз не врятувала. І гібридну Росію Путіна теж не врятує. Брехня - дуже хиткий фундамент для міцної будівлі.
Інтелігенція Львова розповіла кого підтримає на виборах Президента. Заява