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Все про:кандидат (899) Президент (4132) ЦИК (2838)

 ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты на выборы 31 марта.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

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Выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации разрешались с 31 декабря 2018 года до 3 февраля 2019-го включительно.

За это время в комиссию поступили документы от 89 лиц.

50 из них уже рассмотрены и 28 кандидатов зарегистрированы, а 22 отказано в регистрации из-за невнесения 2,5 млн гривен необходимого залога и/или несоответствия поданных документов требованиям законодательства.

На рассмотрении комиссии остаются документы от 39 претендентов, решение по ним должно быть принято в течение 5 дней со дня их получения.

Регистрация кандидатов завершится 8 февраля.

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При этом зарегистрированные кандидаты смогут до 7 марта включительно снять свои кандидатуры с выборов.

Таким образом, окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта станет известен 8 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3109714
 
 
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Шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський наприкінці січня зустрівся із послами західних країн і не зміг виразно дати відповідь на питання, які цікавили дипломатів.
За даними ресурсу, зустріч відбулася з ініціативи послів у представництві Європейського союзу в Україні.
«І це був холодний душ для нього, як розповідають самі дипломати. «Зе» взагалі не був готовий до предметної дискусії, сильно нервував. Особливо на нього «насідала» посол Франції Ізабель Дюмон з питанням про рішення проблеми Донбасу. Невизначеними відповідями на це та інші запитання він всіх засмутив і навіть збентежив. Коли він сказав, що має намір сісти за стіл переговорів з Путіним, посли у нього запитали - чи не боїться він, що Адміністрацію президента після цього спалять радикали?», - розповіло джерело в дипломатичних колах.
Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня оприлюднив нову електронну декларацію за 2017 рік. Він вніс до неї деякі правки.
https://m.glavcom.ua/country/politics/zmi-zustrich-z-poslami-stala-dlya-zelenskogo-holodnim-dushem-566557.html
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ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек - Цензор.НЕТ 1991
Ай-яй ... шо ж таке ... Зе-Вова сів в калюжу ? На екрані легше мізки недалеким пудрити ?
Англійською з послами бесіду вів супер-юрист ? А то зе-члени очі видирають, що він - не клоВун, а юрист (аж два тижні практики має) і знає українську (!!!), ізиг і аГЛИйську.
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Шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський наприкінці січня зустрівся із послами західних країн і не зміг виразно дати відповідь на питання, які цікавили дипломатів.
За даними ресурсу, зустріч відбулася з ініціативи послів у представництві Європейського союзу в Україні.
«І це був холодний душ для нього, як розповідають самі дипломати. «Зе» взагалі не був готовий до предметної дискусії, сильно нервував. Особливо на нього «насідала» посол Франції Ізабель Дюмон з питанням про рішення проблеми Донбасу. Невизначеними відповідями на це та інші запитання він всіх засмутив і навіть збентежив. Коли він сказав, що має намір сісти за стіл переговорів з Путіним, посли у нього запитали - чи не боїться він, що Адміністрацію президента після цього спалять радикали?», - розповіло джерело в дипломатичних колах.
Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня оприлюднив нову електронну декларацію за 2017 рік. Він вніс до неї деякі правки.
https://m.glavcom.ua/country/politics/zmi-zustrich-z-poslami-stala-dlya-zelenskogo-holodnim-dushem-566557.html
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а ти покажи "внятного" - його просто нема серед 89. Тому що вони не мають ні плану ні розуміння, що робити. Урасти все - найпростіший план. Як отой хлопець, що картину виніс привселюдно з Ермітажу. Тільки там його все таки спіймали, а в Україні нікому спіймати.
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Мне он тоже по душе. Еще на Смешко поглядываю, но пока не до конца разобрался
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Тоді Зеленський - президент, Кошулинський - голова ВР. І якщо Вова буде косячити, то буде бити його по рукам, чи по голові. Як такий варіант? ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек - Цензор.НЕТ 9684
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" у товариша Сталіна інших письменників немає!" (с)
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Они с детства о разном думают. Руслан об Украине, зелик о бабках
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той, хто думає о бабках іде в бізнес чи будинок для літніх людей, а не в КВК ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек - Цензор.НЕТ 9242,
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Дело в , что "Свобода" уже была в парламенте, много свободовцев есть в местной власти, особенно на западной Украине. К сожалению, они очень подмочили свою репутацию. Хотя там Кошулинский и мэр Конотопа(уже его съели)- действительно вызывают симпатию, но этого мало.
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Зеленчук, своим откровением о том, что надо мирно договариваться с ******, в моем представлении резко приблизился к рабиновичуку ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек - Цензор.НЕТ 2323
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Ай-яй ... шо ж таке ... Зе-Вова сів в калюжу ? На екрані легше мізки недалеким пудрити ?
Англійською з послами бесіду вів супер-юрист ? А то зе-члени очі видирають, що він - не клоВун, а юрист (аж два тижні практики має) і знає українську (!!!), ізиг і аГЛИйську.
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Потому что оно привыкло ржать со сцены со всех и что ему аплодируют-а это политика, совсем другое где нужно за все отвечать, а он -ноль без Бени, его слоган " Я вам ничего не должен!"
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У нас в Днепре почти все за Порошенко, конечно критикуют его сильно, но говорят выбора совсем нет, оставляем Пороха.
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Да Володька...такие вещи просто не осознаються твоей бедной резинкой которая у тебя держит уши
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Наверное в собачьих будках живут и боятся, что если ***** нападет, их томосом не подопрешь, все одно они развалятся ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек - Цензор.НЕТ 4925
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Нам потрібен мир, Треба домовлятися, шукати компроміс. ОК. Я пропоную такийЩо треба Росії:
Щоб ми визнали Крим російським, і забули про нього.
Щоб ми перестали блокувати Придністров'я.
Сухопутний шлях до Криму теж треба, бо міст завалиться, а через переправу дорого.
Ну і федералізація, як без неї. Російська мова друга державна, ну або хоча б регіональна.
Ага, ще НАТО, забудьте, і ЄС, нахіба він нам.
Громадянська війна, так, громадянська!!! А то завелися, Росія напала, Росія напала, санкції хоч і не діють, але жерти кору дуба вже невмоготу.
Ну і там ще декілька пунктиків вільних лишити треба, може дописати що схочуть.Що треба нам:
Дешевий газ.
Мир.
ЄС і НАТО
Крим, Донбас.
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Компроміс:
Ми відмовляємось від Криму визнаємо його російським, зате отримуємо Донбас, як окремий суб'єкт федерації, проводимо там вибори та пускаємо їхніх представників в Раду. Вибачаємося перед матерями загиблих воїнів Донбасу, всім постраждалим видаємо убд, і платимо пенсії по інвалідності. Усі добробати називаємо бойовиками Порошенка і засуджуємо. Російську мову робимо регіональною, а що хто як хоче най так і говорить. Ми живемо в вільній країні. Повертаємо контроль над кордоном збоку Росії, і вводимо безвізовий режим з Росією, щоб вони могли нормально харчові продукти та озброєння доставляти в Крим і Придністров'я, а то митний контроль, то напряжно, а з братськими народами так не можна. Дешевий російський газ, щоб більше не було цирків з підписанням контракту кожного року, підпишемо на 10 років в перед, або на 20!!! Просто Росія буде вписувати ціну на газ. Зате, зате Росія зобов'язується видавати нам кредити, щоб держава могла утримувати ціну на газ для населення мінімальною. Що ще, а ЄС і НАТО. Ам, що ж робити, ага, знаю!!! Ми не йдемо в НАТО, так і в ЄС теж ні. О, а чим Таможенный союз поганий? Хороша штука, попробуємо, що там.
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Зрада буде згодна, але завиють одразу після цього. Далі їм жорстко заткнуть пельку і вони скавчатимуть на кухнях.
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ти ж нині не називаєш німців фашистами, а відносишся до них не гірше тайців чи перуанців. Тому деякий компроміс можливий з Московією. Років через 40-50, після виплати контрибуції та всемоскальского покаяння (ой, чи надовго?)
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І так, я нічого не пропустил. Донбас є, Крим.... ну, ам та яка різниця чий він, головне щоб людям добре було. Мир є! Ми контролюємо кордон, російські гради та танки більше не стріляють по мирних містах. Дешевий газ, ну так російські кредити, та фігня, он Росія всі прощає кредити і нам простить, то ж братній народ. ЄС і НАТО. Та я вас прошу, навіщо лізти туди куди й так не просять. Задурили людям голови, зате ми он, в ТС будемо, і навчання з Китаєм проводитимемо, найбільша армія світ, куди там Європі. Ну як вам компроміс? Згодні?
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Тепло й комфортно на дні. Це як в радянському анекдоті про горобця, який в тепле корв'яче лайно потрапив. Висновок з нього - сиди в лайні й не рипайся, щоб гірше не було.
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Вы сейчас написали программу Юли-Стодневки.....Так и Порох решить за 100 дней мог. Лугандония и затевалась с самого начала с целью размена признания Крыма на возврат их в Украину.Нужны им дЭбилы,мрази и предатели,поэтому и не признают.Своих вся страна идиотов скрепных,готовых украсть чужое и радоваться.Ну и конечно думали,что Америка наплюёт на Будапештский Меморандум.....
Слава Украине!Дзякуй,Америка,што ты ёсць! И как всегда, светлая память старичку нашему Маккейнушке...
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Ви говорите про мир, а в Україні зріє війна. Чи ви думаєте, що Крим і Донбас просто так взяли і моментом від'єдналися? Тому що втрачено всяка довіра до влади, а влада чинить що попало, і вже давно. І далі буде робити що попало. А олігархи люди безвідповідальні, не допоможуть - накрали й утекли, хто в Лондон, хто в Москву. Як ото хтось каже - наші дебіли виберуть чи того, чи того. Без причини.
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Про Крым и Донбас у тебя в бошке помойка пропагандистская рашистская сидит. И они не отделились - их захватили раиссяне. Местное быдло рашелюбителей было на подтанцовке но особо ничего не решало.
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Отже, чекаємо 8 березня, щоб довжину списку мати.
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Пошли они все с длиной. В этот день я тебя с праздником поздравлю
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Гібридність Росії - в тому, що більшість громадян цієї країни впевнені у необхідності і доцільності брехні заради досягнення власних цілей. У Росії брешуть буквально всі - перехожі на вулицях під час опитувань, журналісти в телевізійних ефірах, політики в парламенті і уряді, священики у храмах. Бреше патріарх Кирило, бреше прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, бреше президент Володимир Путін. А коли брехня стає тотальною, люди, які говорять правду, виглядають справжніми божевільними.
Так вже було в Радянському Союзі. Брехали всі і всюди. На партійних і профспілкових зборах. На телеекрані. В офіційних виступах. Брехали комуністи, безпартійні, комсомольці, піонери. Навіть жовтенята теж брехали - їм з першого класу пояснювали, що можна говорити, а що ні. Брехали про окупацію Чехословаччини. Про війну в Афганістані. Про знищений південнокорейський «Боїнг». Про Чорнобиль. Про історію. Про релігію. Про науку. Взагалі про все.
Але, що найцікавіше - ця тотальна брехня Радянський Союз не врятувала. І гібридну Росію Путіна теж не врятує. Брехня - дуже хиткий фундамент для міцної будівлі.
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Який сенс критикувати іншу країну, як у своїй ті самі проблеми.
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))) Одни вбросы .))) Работают парами .))) Одни включают и держат вентиляторы . Вторые вовно на них кидают .))) В ютубе смотрел несколько роликов от разных людей из разных городов . Люди во всех роликах в подавляющем большинстве говорили , что именно за пороха больше никогда в жизни голосовать не будут . А здесь бото-шлюшки наваливают , что все за сладенького побегут голосовать .))) Фиг вам .
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Желающих поработать на земле гораздо меньше. ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек - Цензор.НЕТ 9957
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек
 
 
 
 
 
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