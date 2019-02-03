 "ДемАльянс" на президентских выборах поддерживает Садового, - решение съезда

"Делегаты съезда поддержали Андрея Садового как достойного быть единым кандидатом от демократических сил и призвали вступить в переговоры с другими политическими лидерами, чтобы до 28 февраля завершить процесс объединения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщении партии в Facebook.
Также "ДемАльянс" призвал партии "Гражданская позиция", "Самопомич", "Сила людей" и "другие демократические партии" пойти на предстоящие парламентские выборы одной командой.
Напомним, в октябре 2018 года "Самопомич" и "ДемАльянс" заключили соглашение о политическом союзе и заявили, что вместе будут участвовать в президентских, парламентских и местных выборах.
Я проти олігархіів і тому проти того, хто практично знищив першого олігарха. При чому активи ццього оліігарха повернув державі
Все одно не так? Ахметов не сидить? а що, послідовність має значення, обовязково мав першим стати Ахметов?
Так нахер мне ваш Петро сдался? Прищучил он одного олигарха, зато помог другому. Общий баланс не изменился. Нас как грабили, грабят и будут грабить.
Не ЄДИНОМУ офшорному рахунку аж 1000 євро.
1. Рейтинг противодействия коррупции
2. Индекс развития человеческого потенциала
3. ВВП на душу населения.
Так, не все вдалося, але кому вдалося все? Може Йулі?
Те, за що він відповідає безпосередньо виконано на 90%, вииконано тавііть те, чого не обіцяяв.
В тому що сталося з майном Захарченка можливі варіанти:
1. Суд куплений.
2. Слідчі безтолкові, не зуміли справу зшити й вона розсипалася.
3. Слідчі взяли хабар і спеціально справу так зшили, що вона розсипалася.
В будь-якому випадку зацікавлені особи самі все порішали між собою. і за Конституцією втрутитися у цей процес неможливо. у нас так "дєрьмократична громадськість" так боролася з узюрпацією влади, що всі тепер занадто незалежні.
Персидский ясновидящий молча рассматривал каждую фотографию около получаса. Он то впадал в транс, то начинал совершать активные пассы руками.
Эпизод первый - о Порошенко
Удастся ли Порошенко закатать в асфальт своих соперников? Проголосуют ли за него простые украинцы?
Салман Салехигударза: «Выбор будет зависеть не от народа. Будут массовые подтасовки. Скандал будет. Богатые люди перегрызут друг друга, а результат в итоге будет плачевный». Результат будет плачевным. Но для кого из них? Неужели вечно вторая Юлия Тимошенко снова пролетит мимо президентского кресла? По мнению иранского провидца, у Порошенко - большие шансы выиграть выборы, несмотря на его отрицательный рейтинг. А если Америка поможет - шансов еще больше. Но, по словам Салмана, Порошенко «вступил в неудачную игру и скоро получит удар в спину от тех людей, от которых не ожидает, президента просто разорвут в клочья».