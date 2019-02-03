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 Политика Украины
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 "ДемАльянс" на президентских выборах поддерживает Садового, - решение съезда

Партия "ДемАльянс" во время съезда 3 февраля решила поддержать кандидатуру городского головы Львова Андрея Садового на президентских выборах.

"Делегаты съезда поддержали Андрея Садового как достойного быть единым кандидатом от демократических сил и призвали вступить в переговоры с другими политическими лидерами, чтобы до 28 февраля завершить процесс объединения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщении партии в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все готовы быть вместе, но есть амбиции, - Садовый заявил о предварительной договоренности об объединении "Самопомочи" с "Гражданской позицией" и другими политсилами

Также "ДемАльянс" призвал партии "Гражданская позиция", "Самопомич", "Сила людей" и "другие демократические партии" пойти на предстоящие парламентские выборы одной командой.

ДемАльянс на президентских выборах поддерживает Садового, - решение съезда 01

Напомним, в октябре 2018 года "Самопомич" и "ДемАльянс" заключили соглашение о политическом союзе и заявили, что вместе будут участвовать в президентских, парламентских и местных выборах.

Также читайте: Провокации во время выборов возможны не только со стороны России, - генерал СБУ Вовк

Источник: https://censor.net.ua/n3109711
 
 
 Топ комментарии
 
Какие-то они глупые,Садовой уже спёкся. "ДемАльянс" на президентских выборах поддерживает Садового, - решение съезда - Цензор.НЕТ 7316
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российской нечисти не нравится украинская власть
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перейменували на "поліція"
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ага был один не алигарх - простой завгар "ДемАльянс" на президентських виборах підтримує Садового, - рішення з'їзду - Цензор.НЕТ 136
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Почему не олигарх? У Яныка сын олигарх - Саша Стоматолог.
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ну был сын и не один один остался шо дальше "ДемАльянс" на президентських виборах підтримує Садового, - рішення з'їзду - Цензор.НЕТ 1525
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То шо я ответил на твой тупой вопрос - что Янек тоже олигарх через своего сына.
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І ви готові йому в цьому допомогти? Петро хоч когось із оліігархів прищучив, якщо ви так проти оліігархів то мали б це оцініти. У вас щось з логікою не в порядку.
Я проти олігархіів і тому проти того, хто практично знищив першого олігарха. При чому активи ццього оліігарха повернув державі
Все одно не так? Ахметов не сидить? а що, послідовність має значення, обовязково мав першим стати Ахметов?
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ну прижал петя всех "ДемАльянс" на президентських виборах підтримує Садового, - рішення з'їзду - Цензор.НЕТ 8371 Беня аж офигел да так шо кипа слетела "ДемАльянс" на президентських виборах підтримує Садового, - рішення з'їзду - Цензор.НЕТ 5712
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Петро убрал своео конкурента Беню. И создал схему Роттердам+ для своего партнера Рината. За счет этой схемы Ринат вернул все то, что отжали у него сепары на Донбассе. С наших карманов между прочим вернул.
Так нахер мне ваш Петро сдался? Прищучил он одного олигарха, зато помог другому. Общий баланс не изменился. Нас как грабили, грабят и будут грабить.
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деточка мне на твой Ротердам + виртуальный пох зато Петины купленные за его таньге штуцера что дырявят головы гордых носителей в анусе колорадской ленты это реально "ДемАльянс" на президентських виборах підтримує Садового, - рішення з'їзду - Цензор.НЕТ 3972
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Мой сладкий малыш, Петро за эти деньги не штуцеры покупал, а открывал магазины Рошен и пополнял свои офшорные счета.
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Брехня, магазини Рошен це франчайзинг. Ти теж такий можеш відкрити, якщо здатний.
Не ЄДИНОМУ офшорному рахунку аж 1000 євро.
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А Роттердам+ це теж франчайзинг? Можна я собі відкрию? Хочу бути як Рінат.
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да ты шо "ДемАльянс" на президентських виборах підтримує Садового, - рішення з'їзду - Цензор.НЕТ 7681 поведай про счета от Гнапа которому грустный перевёл 1 лям гривен с своего счёта на который переводили деньги на армию "ДемАльянс" на президентських виборах підтримує Садового, - рішення з'їзду - Цензор.НЕТ 6705
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Іцик не був конкурентом, бізнеси ні як не перетиналися. Іцик просто грабував держкомпанії, а Петро поклав цьому край і відразу фінансовий геній Іцмка кудись випарувався! Приватбанк став банкротом і довелося його націоналізувати.
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приват такой себе пылесос был но таки шантаж не вышел и теперь беня яйца по разны корзинам суёт начиная от карлсона заканчивая клоуном зе "ДемАльянс" на президентських виборах підтримує Садового, - рішення з'їзду - Цензор.НЕТ 5920
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Мы не можем знать, что там будет при Йуле или Зеле, но мы точно знаем, что было при Порошенке. Нормальный человек никогда не доверится политику, который его единожды крупно обманул (когда-то общался с немцем, он вообще не мог понять того, почему мы голосуем за партии, которые не выполняют свои программы). Поэтому я также не призываю голосовать за Йулю, но остальные кандидаты должны иметь шанс.
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Кроме Коулинского и Порошенко - остальные проходные сдадут Украину ***** тут же (непонятно как гриценку жена прикажет в этом вопросе) Одна хихикает с ****** и отношения там по прошлым делишкам цем цем, второй на низком старте на коленях ползти договариваться(мы понимаем что значит 'договариваться' с Зуйлом по поводу Украины.) И президент Украины просивший Кадырку прощения после того как тот направил сюда убийц украинских солдат....о таком гавнокомандующем в воюющей стране только и мечтать. А Петр - закусил удила и тянет нас в НАТО. Оборона и международная политика - кто из выборных фриков справиться лучше??!!
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В КНДР тоже оборона и международная политика, а толку-то? Кто-нибудь там от этого счастлив? Мне не интересны "Мова, армія, віра", мне интересны
1. Рейтинг противодействия коррупции
2. Индекс развития человеческого потенциала
3. ВВП на душу населения.
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Він нікого не обдурив. Це все брехня куплених Коломойським журнашлюшок та блоХерів.
Так, не все вдалося, але кому вдалося все? Може Йулі?

Те, за що він відповідає безпосередньо виконано на 90%, вииконано тавііть те, чого не обіцяяв.
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Да, я вижу, одна потужна реформа за іншою. Вот и с имущества Захарченки арест сняли, такого Петро точно не обещал, но сделал. Мужик.
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Петр лично снял имущество?? А может ты со следаков лично спросиш почему не слепили как положено материалы, или судью который вынес это решение нежно за гениталии зажмеш?? или проще всю хрень сидя на диване на президента валить?
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Президент слідчий? Чи може суддя? Втручання у процес слідства та судочинства тема для імпічменту, до речі.
В тому що сталося з майном Захарченка можливі варіанти:
1. Суд куплений.
2. Слідчі безтолкові, не зуміли справу зшити й вона розсипалася.
3. Слідчі взяли хабар і спеціально справу так зшили, що вона розсипалася.

В будь-якому випадку зацікавлені особи самі все порішали між собою. і за Конституцією втрутитися у цей процес неможливо. у нас так "дєрьмократична громадськість" так боролася з узюрпацією влади, що всі тепер занадто незалежні.
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Знаєте, колись було за кого агітувати, а тепер хіба пальцем в небо. Справа в тому, що баланс сил доброго й поганого склався так, що прийшла пора знищувати погане.
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Единственный комент твой более-менее нормальный!
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та по твоєму ніку зрозуміло, про що ти думаєш, то ж нема сенсу відповідати? Чи може ти ******** Сталін - позивний "Табак" на морді трубка - кокс в голові.
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Не забивай себе черепушку слишком сложными вопросами
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садовой построил во львове самый моцный в мире мусоропровод Львов-Архангельск.мусор из подмосковья везут прямым рейсом москва-архангельск.
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Давно пора проукраинской оппозиции обьедениться. Иначе рыгосоевые Порося-Жулька-Бойко порвут страну на куски.
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Судя по фото поддержали единогласно. Никто не спорил, не агитировал поддержать другого кандидата.. демократия по украински..
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Просто во Львовской ратуше места мало стало, а стены не двигаются. Отремонтировали б, кому надо. Да все как всегда разворовали, как и во всем славном городе, что аж штукатурка на голову народу летит пачками. Так что выше надо идти, в верховные палати стольные.
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Знаете Садовой не плохой, но как человек очень слабый и трусливый, потому за ним люди и не идут, нужно голосовать выскажу свое мнение за Руслана Кошулинского, ни в чем не замешан!!! В отличии от тимошенко, порошенко, партии регионов, Садового, смешка, зеленского, и остальной шушеры!!!
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А чем плохой Смешко? Вроде не нашел против него антиукраинской и криминальной информации, в отличии от остальных где как говорится клейма ставить негде. Да и умный и солидный стратег. Не в обиду Кошулынскому, который не сомневаюсь в его стремлении и порядочности, но у которого опыта гораздо меньше.
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Нет не плохой, но человек был в СБУ, даже сейчас он советник порошенко, и за это время он ничего не захотел сделать для страны, хоть бы голос подал!!!
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Люди не йдуть тому що він господарник. А людям потрібен феодал. Щоб прийшов і покомандував куди йти і що робити.
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Из обоймы "тимошенко, порошенко, партии регионов, Садового, смешка, зеленского" кто из них по национальности Украинец?
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В команде Боксера в киевской власти не то что украинцев - киевлян нет.
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Токо ви. Ви єдиний чистий українець - на вас вся надія.
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Пусть бы озвучили, каким должен быть идеальный президент по их мнению, почему именно в Садовом они увидели такого кандидата и т.д. А то как для идиотов написали: Мы с Садовым! Кто за демократию - присоединяйтесь!
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Да пофиг, что поддержали - Садовому это поможет как мёртвому кадило.
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Садовой первый по рейтингу если выбирать из людей. Выбирать среди сортов говна коррупционеров марионеток и предателей я не собираюсь, а куда "большинство" (лохторат) за 27 лет завело страну, думаю, не стоит рассказывать.
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В вашей палате первый или лично у тебя?
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Та нема критерія ідеальності президента.Не суть в президенті, суть в людях, які за ним стоять, і що вони можуть зробити. Я розумію там, молодь - наобіцяють купу - і вона вірить, згодна їсти лайно з лапшею на вухах. Але люди старіші знають, що ця країна безнадійна. Так ото безнадія триває лише до тих пір, поки не виникне справжній контингент керівників, які зможуть. Ну це ж не відноситься до цих кандидатур, які хочуть бути президентами, але в дійсності ******* красти, або навіть уяви не мають, що будуть робити. То все одно лишиться або ганьба, або красти і ганьба.
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Львівщина та м.Львів давним-давно "розкусив" бувшого (???) СДПУ(о)-півця, "соратника" Мертвенчука такого собі "консерву" таварішча Садового... Це той, що виник "нізвідки" й за гроші російського Альфа-банку подолав справді патріотичного мера Львова Василя Куйбіду... Ганьба Кличку та його партайгеноссе! Російська сторона управляє діями Андрія Садового (ФОТО, ВІДЕО) http://vkursi.te.ua/.../rosijska-storona-upravlyaye.../
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Копошіння і переформатування глистів в одній антипрезидентській апазиційній дупі нікого не цікавить. Порох іде на вибори і впевнено перемагає.
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І Україна йде особливим ганебним шляхом збагачення олігархату. Завершиться то все як завжди - тотальним кровопролиттям. І буде не лише Крим і Донбас.
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У тех кто не голосует за воров, предателей или марионеток.
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А что говорят "звезды"? предсказания персидского ясновидящего о больших политиках:

Персидский ясновидящий молча рассматривал каждую фотографию около получаса. Он то впадал в транс, то начинал совершать активные пассы руками.

Эпизод первый - о Порошенко

Удастся ли Порошенко закатать в асфальт своих соперников? Проголосуют ли за него простые украинцы?
Салман Салехигударза: «Выбор будет зависеть не от народа. Будут массовые подтасовки. Скандал будет. Богатые люди перегрызут друг друга, а результат в итоге будет плачевный». Результат будет плачевным. Но для кого из них? Неужели вечно вторая Юлия Тимошенко снова пролетит мимо президентского кресла? По мнению иранского провидца, у Порошенко - большие шансы выиграть выборы, несмотря на его отрицательный рейтинг. А если Америка поможет - шансов еще больше. Но, по словам Салмана, Порошенко «вступил в неудачную игру и скоро получит удар в спину от тех людей, от которых не ожидает, президента просто разорвут в клочья».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"ДемАльянс" на президентских выборах поддерживает Садового, - решение съезда
 
 
 
 
 
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