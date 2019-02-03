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 Суд запретил называть Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ

Журнал "Новое Время" опубликовал собственное расследование о влиятельном днепровском бизнесмене Александре Петровском, которого нынешний генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".

Однако, как выяснила журналист "НВ" Кристина Бердинских, Петровский выиграл несколько судебных процессов - как против самого Луценко, так и против журналистов, - по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание.

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К примеру, в августе 2018 года Октябрьский райсуд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.НЕТ и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам.

Речь шла о публикациях на портале Цензор.НЕТ и на личных facebook-страницах ответчиков. В одной из них, в частности, была такая фраза: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена".

В ответ на это Петровский в своем иске заявил, что считает подобные утверждения "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности".

Он также заявил суду, что "никогда не привлекался к уголовной ответственности, не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром"; "никогда не был осужден ни по одной из статей Уголовного кодекса Украины" и "ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто".

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Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу Нарик и "впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя".

В итоге днепровский Октябрьский райсуд частично удовлетворил иск Петровского - судья признал "не соответствующими действительности" и "унижающими деловую репутацию", сведения о том, что Петровский известен в криминальных кругах как Нарик, "руководитель организованной преступной группировки", "криминальный авторитет". Ответчиков обязали выплатить по 2 тыс. грн и опубликовать опровержение.

Еще одно аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года, приняв сторону Петровского.

В обоих решениях судьи упоминают о том, что в 2010 году Петровский уже выиграл иск о защите чести и деловой репутации к Юрию Луценко, который также называл его "Нариком" и "криминальным авторитетом".

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В свою очередь, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов впервые услышал от журналиста "НВ" о том, что, согласно судебному решению, он что‑то должен Петровскому. Ему не приходила повестка в суд, никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. "Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов. И предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь "чистую историю".

Напомним, во время подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле присутствовал днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого в СМИ называли криминальным авторитетом с прозвищем Нарик. Человек, похожий на Петровского, запечатлен на снимке из Стамбула рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Ранее Петровский "прославился", когда сфотографировался в храме с кубком Лиги чемпионов в Днепре. Футбольный трофей привез его сват - президент ФФУ, депутат фракции Блок Петра Порошенко Андрей Павелко.

Также председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов выставлял в соцсетях фотографии с Александром Петровским.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109710
 
   
 Топ комментарии
 
Оно и понятно Нарик же ни какой-то Саакашвили,такие люди президенту нужны
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Нарік - не Нарік
вишки Бойка - не вишки Бойка
Ахмєтка з Порохм стабільно багатіють
і майно Захарченку вже повернули ...
якого ще "покращення" дочекається електорат за останні 2 місяці ?
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А Луценко редкое трепло. Как без должности, так герой, а как садится в высокое кресло, так точно такой же , как те, которых он критиковал. Ничтожество.
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Цензор!Напеатай счет -скинемся и на будущее.Но нарик есть нарик,мяч есть мяч,ворона есть ворона А барыга есть барыга это истина за которую стоит бороться
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Без зміни суддів 100% толку в країні не буде.
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пока дед пиночет не придет толку вааще не будет !
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Не воруй мои мысли! Суд заборонив називати Петровського "Нариком" і оштрафував Цензор.НЕТ та інші видання на 2 тис. грн, - НВ - Цензор.НЕТ 2373
В принципе,Иисус из проституток делал святых великомучениц,но суд,увы,не Иисус,и простым приговором из нарика святого не сделаешь!
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Странная кликуха для криминального авторитета. Нарик в моем понятии убогий сколовшийся который не может без дозы. А этого теперь надо называть Нарик 2000 -солидно
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Аксенова запретили называть гоблином, нарика запретили называть нариком. Я бы тоже запретил их лет так на 20 строгоча. Заплатите ему 2000 гривен, на сигареты на зоне
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Куда катится- статья о криминальном авторитете, который на свободе.
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Кто судья? Отправить на зону. Дать кликуху Дворняжка Нарика.
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Это что. Завтра суд запретит смену времен года!
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Ну да, чтоб весна не наступила, и не пришло 31 марта...
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Идет легализация криминалитета. Его уже нельзя называть Нариком. Вот вам и церковь! Заплатил за индульгенцию, был швалью подзаборной, а стал меценатом. Позорище....Епифаний, тебе не стыдно?
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А почему ему должно быть стыдно,когда его учитель филя медальки ворам раздаёт? Суд заборонив називати Петровського "Нариком" і оштрафував Цензор.НЕТ та інші видання на 2 тис. грн, - НВ - Цензор.НЕТ 7466
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фотография смешная, а вот ситуация страшная
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Предлагаю вернуть Днепру название днепропетровск в честь второго пришествия Петровского))Не дожидаясь пока петровский станет очередным президентом Украины))
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навеяло : "Рабинович не поц?! Ну, извините..." Суд заборонив називати Петровського "Нариком" і оштрафував Цензор.НЕТ та інші видання на 2 тис. грн, - НВ - Цензор.НЕТ 8825
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Ну если в судах работают нарики !шо вы хотели !
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Он теперь не Нарик, а друг Порошенко. Собсно, Порошенко отдает регионы на откуп явным бандитам типа Кернеса, Нарика, Труханова и т.д., чтобы они махинациями обеспечили ему второй срок.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд запретил называть Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ
 
 
 
 
 
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