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 Суд "тайком" запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ

Журнал "Новое Время" опубликовал собственное расследование о влиятельном днепровском бизнесмене Александре Петровском, которого нынешний генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".

Однако, как выяснила журналист "НВ" Кристина Бердинских, Петровский выиграл несколько судебных процессов - как против самого Луценко, так и против журналистов, - по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не Томосом единым: бизнесмен Петровский, которого называют криминальным авторитетом Нариком, награжден пистолетом "Glock 17" от Минобороны в 2017

К примеру, в августе 2018 года Октябрьский райсуд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.НЕТ и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам.

Речь шла о публикациях на портале Цензор.НЕТ и на личных facebook-страницах ответчиков. В одной из них, в частности, была такая фраза: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена".

В ответ на это Петровский в своем иске заявил, что считает подобные утверждения "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности".

Он также заявил суду, что "никогда не привлекался к уголовной ответственности, не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром"; "никогда не был осужден ни по одной из статей Уголовного кодекса Украины" и "ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто".

Также читайте: На подписании Томоса был замечен бизнесмен Петровский, которого называют криминальным авторитетом Нариком. ФОТО

Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу Нарик и "впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя".

В итоге днепровский Октябрьский райсуд частично удовлетворил иск Петровского - судья признал "не соответствующими действительности" и "унижающими деловую репутацию", сведения о том, что Петровский известен в криминальных кругах как Нарик, "руководитель организованной преступной группировки", "криминальный авторитет". Ответчиков обязали выплатить по 2 тыс. грн и опубликовать опровержение.

Еще одно аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года, приняв сторону Петровского.

В обоих решениях судьи упоминают о том, что в 2010 году Петровский уже выиграл иск о защите чести и деловой репутации к Юрию Луценко, который также называл его "Нариком" и "криминальным авторитетом".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пробрался так близко, будто он один из главных участников": на молебне в Днепре рядом с Епифанием и Порошенко засветился криминальный авторитет Нарик. ФОТО

В свою очередь, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов впервые услышал от журналиста "НВ" о том, что, согласно судебному решению, он что‑то должен Петровскому. Ему не приходила повестка в суд, никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. "Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов. И предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь "чистую историю".

Напомним, во время подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле присутствовал днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого в СМИ называли криминальным авторитетом с прозвищем Нарик. Человек, похожий на Петровского, запечатлен на снимке из Стамбула рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Ранее Петровский "прославился", когда сфотографировался в храме с кубком Лиги чемпионов в Днепре. Футбольный трофей привез его сват - президент ФФУ, депутат фракции Блок Петра Порошенко Андрей Павелко.

Также председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов выставлял в соцсетях фотографии с Александром Петровским.

Читайте также: Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест

Источник: https://censor.net.ua/n3109710
 
 
 Топ комментарии
 
Оно и понятно Нарик же ни какой-то Саакашвили,такие люди президенту нужны
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Нарік - не Нарік
вишки Бойка - не вишки Бойка
Ахмєтка з Порохм стабільно багатіють
і майно Захарченку вже повернули ...
якого ще "покращення" дочекається електорат за останні 2 місяці ?
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"Армія !Мова !Нарік !" - так переможемо ! Летом прошлого года суд "тайком" запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ - Цензор.НЕТ 376
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як про пуйло уважітєльно. Зразу видно: любить Лєна свого президента.
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Шок, в ветке персонажи с женскими именами жгут так, что Зеля с 95м просто петросяны. браво девчата (условно девчата Летом прошлого года суд "тайком" запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ - Цензор.НЕТ 8278)
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Днепропетровская мафия рвётся к власти,
хам Беня, мошенница Коса и бандит Нарик.
Святая троица.
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Но, ведь, Нарик к власти не рвется, он уже вместе с Барыгой до власти дорвался. У них сейчас задача эту власть удержать.
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А почему тебя забыли, ЧМАРЬ? Не пустили тебя к корыту с рошеновскими помоями?
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хам Беня, мошенница Коса и бандит Нарик.

Какие разные персонажи, и всех под одну гребенку...
Раз "Днепропетровский" - значит мафия и рвется. Закон бы принять, запрещающий жителям Днепра избираться в любые органы власти... В Украине есть только один город, достойный такой участи - донецк. Вон, даже ахметов уехал в Запорожье.
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У соевых истерика, начали на всех бросатся.
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нарик попал в кабо-верде с 9,5 тоннами кокаина.но ихтаммнет.еще нарик попал в бельгии и аргентине.но и там ихтамнет.
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знаю кривавого Петровського, що організував Голодомор і за те мав великий авторитет. Герой, одним словом. А цей прославився фотографією з кубком.
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А їшь чьйо анє у Стамбулльє з папамє фатаграфірьєвіваліса.
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Оце мені дивина !Так,шановні,це я можу собі дозволити називати Труханова-Гєна-Капітан;Бродського-Моня-матрас;Кернеса-Гєпою. А вам трохи треба ознайомитись з законами України,Конституцією (ну,журналістська етика-то таке,немає журналістів-етика не треба),якщо ви укр.змі..
Думали,свобода слова-коли кажу що хочу,про кого хочу,і як хочу ? Тоді звикайте захищатись в суді.Знищили ділову репутацію,нанесли збитки-відшкодуйте.Не подобається український суд-захищайтеся в європейському.
Якби не відмінили статтю "Наклеп"-краще б фільтрували джинсу.
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Согласен. Только в еще большей степени это касается чиновников, типа Луценко, который по недоразумению занимает пост генпрокурора
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если нарик попадет в венесуэле с кокаином не удивляйтесь.мадуро спасет нарика.
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жители цензора, напишите иск в суд.порошенко и нарик ограбили россию на крым и часть донбасса.
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А вот и Нарик
Можете все ему сказать
https://www.facebook.com/petrovskiy.alexandr.vladimirovich/
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Петровский, ты Нарик! И мне плевать на решение "твоего" суда))).
Я даже больше скажу - ты падло.
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Как же хочется гордиться своим государством.И как же беспросветно смотреть всю свою жизнь(уже под 40) на ИМИТАЦИЮ государственности.Когда платишь налоги в том числе и правоохранителям, а у "нариков" проблем нет.Платишь налоги,а когда на твою страну нападают-в бой идут добровольцы и мобилизованные.Когда платишь налоги,а не дай бог серьёзно заболел-ну удачи.Живешь фактически в условиях экологического бедствия-Днепропетровская область:Днепр,Каменское,Кривой Рог и т.д.Кол-во онкобольных зашкаливает...Везде вредные производства.Короче-дорога с односторонним движением.
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Стрибайте (бігіті) на *********.Тама мьєста многа.
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Умер бывший член политбюро ЦК КПУ, экс-нардеп Юрий Ельченко , наверное он знал члена бюро Ляшко и его внука "депутата Ляшко"
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Олександр Петровський (по вітчиму, Налекрешвили - прізвище його батька, звідси кримінальне прізвисько, а не від того, що він наркоман) кримінальний авторитет. КОЛИШНІЙ. Один з найжорстокіших і найвідоміших не лише у Дніпрі, а й в Україні. Усе це було. Але.
Кажуть, якось він отримав кілька куль, його незрозумілим чином лікарі витягли з того світу й після цього авторитета на прізвисько "Нарік" не стало. Кримінальний бізнес він покинув і прийшов до Церкви. Причому - не московської.
Наразі Олександр Петровський належить до найбагатших і найповажніших бізнесменів Дніпра. Колишній бандит? Так. Але - колишній. Людина, знаєте, здатна змінюватися.
Вам біографію Рокфеллера нагадати? Морганів, Ротшильдів і навіть Рузвельтів? І що?
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А мінє сімпатьяга Грановскай нурав"єца і Нассирь-ага,і Авак-ага.Риб"ятьйонкє чьєво нада.
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не знав що Ротшильд із Рузвельтом були кримінальними авторитетами... яку історію ви почитуєте? хто автор?
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Герой України. Достойний щоб його імя Петро Президент вписав в томос золотими літерами.
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Так - але КОЛИШНІЙ - це просто геніально. Янукович, Азаров, Захарченко, Порошенко - регіонали - так але колишні.
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Читаешь комментарии, люди как люди, а завтра с утра выйдут порохоботы на смену и снова начнут: не раскачивайте будку #атопутінападе.
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А по твоему ***** не напало? На донбассе кацапов нет? Украинцев не убивают? И да, Крым чей?
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На четыре минуты раньше смены начал? Тут вообще-то про Нарика, а не про войну. Чего с темы сьехал? Но если в твоей методичке не написано, знай, что Крым это Украина.
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К сожалению такой народ украинцы, абы не хуже,моя хата скраю и тд тп.
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Між іншим, усі знають, що Дніпро у 2014 від сепарів врятував пан Коломойський? Правда? Це сам Коломойський про себе на своєму телеканалі розповів. Так і сказав: я сам-один рятував. Ілько Муромець такий собі.
А от Петровський (до речі, на той момент друг і діловий партнер Коломойського) про свою роль у захисті України з телевізора не кричав. Він витрачав мільйони на екіпіровку добробатів та ЗСУ, допомагав грошима та ресурсами, підтримував шпиталі та фінансував лікування поранених. І досі це робить.
24 серпня 2017 року його нагороджено Хрестом Івана Мазепи як представника волонтерської організації "Серця кіборгів". Другий нагороджений - комбанатн УПА Теодор Дячун.
Його матір Оксана у 2016 отримала медаль "За сприяння Збройним Силам України".
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Це трохі схоже на "гав-гав". Докази на стіл.
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Я так розумію, що доказів не буде. І це добре.
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а це схоже на:"какі є вашє да казатьїльства?"Як казав Ося "Ви не у церкві--вас не обмануть".
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Соевые истерят не по детски. Видать даже ******** не может вытянуть рейтинг с половины шестого.
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Угомонись уже зрадофил силиконовый, ******** уже показал где баба силиконовая.
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3 листопада 2015 года патріарх УПЦ КП Філарет нагородив Олександра Петровського церковним орденом пророка Ілії. Нагородив не просто так: колишній кримінальний авторитет протягом багатьох років був одним з головних меценатів української Церкви. Був тоді, коли усі ці гужви та найєми навколр Фодорича танцювали вприсядку.На фото ви бачите листопад 2017 року. Святійший Патріарх Київськиій і всея Руси-України Філарет освятив щойно побудований за гроші мецената "Український дім" з недільною школою та храмом ікони Божої Матері "Нечаяна радість". Це перший храм в центрі Дніпра УПЦ КП за останні 100 років.
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А где этот меценат деньги на меценацтво заработал?
Что у него в трудовой книжке написано?
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Слева явно наркоман. По центру и справа - мужики в платьях, явно гомосеки. К чему это фото?
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Дважды несудимый. мамой клянусь.век воли не видать.
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Правильно зробили. Людина порвала з криміналом і підтримує українську церкву і армію. Респект таким людям
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Церква индульгенцию выдала. Теперь СвятоНариковскую церковь на "несчитающиеся" украденными деньги построит.
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Як мовлять своєю собачою їзікаю "братьє":" і да ні судіті і да ні судімє будіті".
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Ясен пень, суд вращается в этих кругах, ему виднее.
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И дураку ясно - как же Пэтя даст в обиду спонсора Томоса. Нарик теперь лучший друг Пэтин! Всех обидчиков задавит и под асфальт закатает!........
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Налекрешвілі Олександр Володимирович Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії



Петровський Олександр Володимирович (відомий також як Олександр Налекрешвілі, «Алік Нарік»[1] або «Нарік», нар. 9 червня 1972 року, Руставі, Грузинська РСР) - український підприємець,[2] за даними багатьох ЗМІ - кримінальний авторитет[3][4][5][6], за іншими даними - меценат[7][8][2] та волонтер.[9] Президент благодійного фонду «Солідарність»[2]. Має громадянство Ізраїлю та Швейцарії.[10]
Сват українського політика, нардепа від БПП Андрія Павелка.[11] Кум Андрія Шевченка.[10] Соратник нардепа від БПП Андрія Денисенка.[12]
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Я так понял все таки у г-на Бутусова нет реальных доказательств и фактов для встречного иска и эта статья тому подтверждение, мне так нравиться когда в сми прямо таки глотки рвут о несправедливости или нарушении законов, но при этом ни одна персона, как например г-н Саакашвили, ни другой "обиженный" властью человек, так и не подал искового заявления в суд, прекрасно зная, что идти в суд просто не с чем. Говорить о "заказном характере" это нарываться на еще один иск о клевете, вместо этого нужно идти в суд, даже если там "все куплено" то можно как минимум сделать хороший репортаж, с реальными доводами, фактами а так это пук в воздух, не более. Я не знаю кто такой, на самом деле Петровский, может и подонок полный, но повел он себя более чем корректно - обратился в суд, по мне был бы он реально авторитетом, то просто "закошмарил" бы журналюг с помощью титушни или и того похуже.
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Да, у Захарова наверное было с чем идти в суд, а у Бутусова несчем.
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Вот как согласно Библии происходит обращение: "Господи! половину имения моего я отдам нищим, и,если кого чем обидел, воздам вчетверо." От Луки 19:8.

Знал я одного торговца наркотою. В него не стреляли и не поймали. Но, в один день он собрал всё бабло в два чемодана и отнёс их в церковь. Сказал, что не хочет ничего общего иметь с грязными деньгами и пусть теперь священослужители думают, что с ними сделать. С тех пор он своими руками и головой зарабатывает хлеб. Но, это точно не "Нарик".
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лучше бы детям сиротам перечисли бы, хотя и не верится в такие сказки!
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Да, священнослужители - категория которая особенно крайне нуждается в деньгах. Как метко вопросил меня один старик, "вот ты когда в последний раз священника не на иномарке, а на велосипеде видел?". И действительно, не смог припомнить такого чуда.
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Такими темпами, скоро и однотурового УЗУРПАТОРА запретят называть офшорной БАРЫГОЙ и БРЕХЛОМ! Влітку минулого року суд "потайки" заборонив називати бізнесмена Петровського "Нариком" і оштрафував Цензор.НЕТ та інші видання на 2 тис. грн, - НВ - Цензор.НЕТ 7484
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НИЧЕГО НЕ НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ДАЙТЕ НАРКОТЫ )))
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Петя видать не желает быть президентом раз крышует бандитов.
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Уже впору создавать какую "белую стрелу" и физически устранять оборзевших уголовников. Ни в коем случае уголовники не должны попадать в политику и только за попытку туда сунутся нужно убивать сразу. Иначе прикрывшись всей силой государства этот мудак почувствует такую безнаказанность и власть, что совладать сним будет уже очень сложно. Сталин классический бандит. ***** в Рф - тоже бандит (читайте биографию). Янукович, Кличко...
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порохолизуны вот что можно сказать про власть брехуна-коррупция, офшоры, брехня, криминалитет, процветание олигархата, обнищание народа. И вот он еще хочет второй раз переизбраться, его место в тюрьме
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Луценко ляскав язиком, а оштрафували цензор...
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Офигеть, сколько в комменты набежало защитников Нарика...
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Питання : - Якщо Нарік, не НаРік, то хто ж тоді Нарік ?
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2 Питання : - Нарік - похідне від слова наркоман чи від слова - нари ?
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А почему Бутусов, по своему обыкновению не заявил, что это оценочное суждение и право на свободу мысли и слова ?
в тяжбе с Шариём это прокатило в самом демократическом и неподкупном суде
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3 Питання :- Чи вспіє Дон Педро до завершення своє каденції посадити трьох друзів ?
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Теперь, как в анекдоте про Вовочку, жопа есть, а слова нет
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В чому ж вина Петровського ? Може в кількох рядках в Вікіпедії ?

У жовтні 2003 року заснував благодійний фонд «Солідарність» («Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського "Солідарність"»). Задекларована діяльність фонду: допомога малозабезпеченим, дітям-інвалідам, сиротам, людям похилого віку[25].
Є меценатом УПЦ КП[9][26]. Зокрема, за кошти Олександра 2012 року в Дніпрі побудовано Храм Різдва пресвятої Богородиці у Покровському районіміста[27]. Постійно бере участь у заходах УПЦ КП в Дніпрі[28][29].
З початком АТО почав фінансувати закупівлю спорядження для Добровольчих Батальйонів та ЗСУ. Окрім того підтримував шпиталі та фінансував лікування поранених.
3 листопада 2015 р. патріарх УПЦ КП Філарет нагородив Олександра Петровського церковним орденом пророка Ілії. За те, що останній протягом багатьох років був одним з головних меценатів УПЦ КП.[30]
24 серпня 2017 року його нагороджено Хрестом Івана Мазепи як представника волонтерської організації «Серця кіборгів». Його матір Оксана у 2016 отримала медаль «За сприяння Збройним Силам України».[31]
5 січня 2019-го, за запрошенням патріарха Філарета, був присутнім разом із своїм «колегою» Емілем Арутюняном на процедурі підписання томосу для ПЦУ. Кримінальний авторитет на врученні томосу стояв поруч із митрополитом Епіфанієм.[32]
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Волонтерив,допоміг захистити Дніпро від терористів,допомагав церкві -і хотів за це трохи поваги ? -дзуськи ! -І не таких з лайном змішували ! Робив би свої справи тихенько,як чесні злодії-ніхто б про тебе джинсу й не калякав.
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-как,вообще посмели,этого ..благороднейшего и религиозного человека так оскорблять?!..-ну и что,что .."криминальное прошлое" и "туманное настоящее".Он входит в .."клуб друзей власти".У нас вон,президент был "уголовник" и "две ходки" и ничего,народ любил и голосовал ..он-же искупил свою вину перед обществом?!...-а,этот уважаемый человек даже не сидел!!!..В Украине, каждого крупного "бизнесмена" отжавшего в смутное время.."парочку заводов" на "общаковые деньги"..можно садить,кто-же тогда будет контролировать власть в Украине?!...-народ скажите?!..-тоже мне..придумали...
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- Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович! (при этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение), - вы обиделись за черт знает что такое: за то, что я вас назвал гусаком... (с)
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по сути чему удивляться ?
барыга лезет в выборы через задний проход,
судьи нажираются за счёт быдла, голосующего вадинтур ...
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А Петровским ему кто разрешил? Почему не под настоящей фамилией?
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Порошенко через суд запретил называть его соучредителем Партии регионов. Это было, но давно, и вообще это не правда.
Спецназовцы запретили называть себя бывшими беркутовцами, якобы убивавшими людей. Сейчас они занимаются хорошими делами, а то было давно, и вообще неправда.
Янукович берет слово на суде: что вы меня судите, вам напомнить историю Ротшильдов и Рокфеллеров? Судья: вижу, сейчас вы хороший человек, в теннис играете, а то, что было, что было, и вообще то неправда.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд "тайком" запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ
 
 
 
 
 
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