 Суд "тайком" запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ

Однако, как выяснила журналист "НВ" Кристина Бердинских, Петровский выиграл несколько судебных процессов - как против самого Луценко, так и против журналистов, - по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не Томосом единым: бизнесмен Петровский, которого называют криминальным авторитетом Нариком, награжден пистолетом "Glock 17" от Минобороны в 2017

К примеру, в августе 2018 года Октябрьский райсуд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.НЕТ и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам.

Речь шла о публикациях на портале Цензор.НЕТ и на личных facebook-страницах ответчиков. В одной из них, в частности, была такая фраза: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена".

В ответ на это Петровский в своем иске заявил, что считает подобные утверждения "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности".

Он также заявил суду, что "никогда не привлекался к уголовной ответственности, не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром"; "никогда не был осужден ни по одной из статей Уголовного кодекса Украины" и "ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто".

Также читайте: На подписании Томоса был замечен бизнесмен Петровский, которого называют криминальным авторитетом Нариком. ФОТО

Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу Нарик и "впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя".

В итоге днепровский Октябрьский райсуд частично удовлетворил иск Петровского - судья признал "не соответствующими действительности" и "унижающими деловую репутацию", сведения о том, что Петровский известен в криминальных кругах как Нарик, "руководитель организованной преступной группировки", "криминальный авторитет". Ответчиков обязали выплатить по 2 тыс. грн и опубликовать опровержение.

Еще одно аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года, приняв сторону Петровского.

В обоих решениях судьи упоминают о том, что в 2010 году Петровский уже выиграл иск о защите чести и деловой репутации к Юрию Луценко, который также называл его "Нариком" и "криминальным авторитетом".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пробрался так близко, будто он один из главных участников": на молебне в Днепре рядом с Епифанием и Порошенко засветился криминальный авторитет Нарик. ФОТО

В свою очередь, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов впервые услышал от журналиста "НВ" о том, что, согласно судебному решению, он что‑то должен Петровскому. Ему не приходила повестка в суд, никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. "Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов. И предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь "чистую историю".

Напомним, во время подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле присутствовал днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого в СМИ называли криминальным авторитетом с прозвищем Нарик. Человек, похожий на Петровского, запечатлен на снимке из Стамбула рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Ранее Петровский "прославился", когда сфотографировался в храме с кубком Лиги чемпионов в Днепре. Футбольный трофей привез его сват - президент ФФУ, депутат фракции Блок Петра Порошенко Андрей Павелко.

Также председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов выставлял в соцсетях фотографии с Александром Петровским.

Читайте также: Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест