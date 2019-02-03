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Все про:Днепр_город (2596) суд (21748) штраф (810) Петровский Александр (4)

 Летом прошлого года суд "тайком" запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ

Журнал "Новое Время" опубликовал собственное расследование о влиятельном днепровском бизнесмене Александре Петровском, которого нынешний генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".

Однако, как выяснила журналист "НВ" Кристина Бердинских, Петровский выиграл несколько судебных процессов - как против самого Луценко, так и против журналистов, - по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание.

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К примеру, в августе 2018 года Октябрьский райсуд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.НЕТ и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам.

Речь шла о публикациях на портале Цензор.НЕТ и на личных facebook-страницах ответчиков. В одной из них, в частности, была такая фраза: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена".

В ответ на это Петровский в своем иске заявил, что считает подобные утверждения "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности".

Он также заявил суду, что "никогда не привлекался к уголовной ответственности, не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром"; "никогда не был осужден ни по одной из статей Уголовного кодекса Украины" и "ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто".

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Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу Нарик и "впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя".

В итоге днепровский Октябрьский райсуд частично удовлетворил иск Петровского - судья признал "не соответствующими действительности" и "унижающими деловую репутацию", сведения о том, что Петровский известен в криминальных кругах как Нарик, "руководитель организованной преступной группировки", "криминальный авторитет". Ответчиков обязали выплатить по 2 тыс. грн и опубликовать опровержение.

Еще одно аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года, приняв сторону Петровского.

В обоих решениях судьи упоминают о том, что в 2010 году Петровский уже выиграл иск о защите чести и деловой репутации к Юрию Луценко, который также называл его "Нариком" и "криминальным авторитетом".

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В свою очередь, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов впервые услышал от журналиста "НВ" о том, что, согласно судебному решению, он что‑то должен Петровскому. Ему не приходила повестка в суд, никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. "Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов. И предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь "чистую историю".

Напомним, во время подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле присутствовал днепровский бизнесмен Александр Петровский, которого в СМИ называли криминальным авторитетом с прозвищем Нарик. Человек, похожий на Петровского, запечатлен на снимке из Стамбула рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Ранее Петровский "прославился", когда сфотографировался в храме с кубком Лиги чемпионов в Днепре. Футбольный трофей привез его сват - президент ФФУ, депутат фракции Блок Петра Порошенко Андрей Павелко.

Также председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов выставлял в соцсетях фотографии с Александром Петровским.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109710
 
   
 Топ комментарии
 
Оно и понятно Нарик же ни какой-то Саакашвили,такие люди президенту нужны
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"Армія !Мова !Нарік !" - так переможемо ! Летом прошлого года суд "тайком" запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ - Цензор.НЕТ 376
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Нарік - не Нарік
вишки Бойка - не вишки Бойка
Ахмєтка з Порохм стабільно багатіють
і майно Захарченку вже повернули ...
якого ще "покращення" дочекається електорат за останні 2 місяці ?
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Днепропетровская мафия рвётся к власти,
хам Беня, мошенница Коса и бандит Нарик.
Святая троица.
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Но, ведь, Нарик к власти не рвется, он уже вместе с Барыгой до власти дорвался. У них сейчас задача эту власть удержать.
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А почему тебя забыли, ЧМАРЬ? Не пустили тебя к корыту с рошеновскими помоями?
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нарик попал в кабо-верде с 9,5 тоннами кокаина.но ихтаммнет.еще нарик попал в бельгии и аргентине.но и там ихтамнет.
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знаю кривавого Петровського, що організував Голодомор і за те мав великий авторитет. Герой, одним словом. А цей прославився фотографією з кубком.
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Оце мені дивина !Так,шановні,це я можу собі дозволити називати Труханова-Гєна-Капітан;Бродського-Моня-матрас;Кернеса-Гєпою. А вам трохи треба ознайомитись з законами України,Конституцією (ну,журналістська етика-то таке,немає журналістів-етика не треба),якщо ви укр.змі..
Думали,свобода слова-коли кажу що хочу,про кого хочу,і як хочу ? Тоді звикайте захищатись в суді.Знищили ділову репутацію,нанесли збитки-відшкодуйте.Не подобається український суд-захищайтеся в європейському.
Якби не відмінили статтю "Наклеп"-краще б фільтрували джинсу.
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если нарик попадет в венесуэле с кокаином не удивляйтесь.мадуро спасет нарика.
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жители цензора, напишите иск в суд.порошенко и нарик ограбили россию на крым и часть донбасса.
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А вот и Нарик
Можете все ему сказать
https://www.facebook.com/petrovskiy.alexandr.vladimirovich/
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Петровский, ты Нарик! И мне плевать на решение "твоего" суда))).
Я даже больше скажу - ты падло.
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Как же хочется гордиться своим государством.И как же беспросветно смотреть всю свою жизнь(уже под 40) на ИМИТАЦИЮ государственности.Когда платишь налоги в том числе и правоохранителям, а у "нариков" проблем нет.Платишь налоги,а когда на твою страну нападают-в бой идут добровольцы и мобилизованные.Когда платишь налоги,а не дай бог серьёзно заболел-ну удачи.Живешь фактически в условиях экологического бедствия-Днепропетровская область:Днепр,Каменское,Кривой Рог и т.д.Кол-во онкобольных зашкаливает...Везде вредные производства.Короче-дорога с односторонним движением.
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Умер бывший член политбюро ЦК КПУ, экс-нардеп Юрий Ельченко , наверное он знал члена бюро Ляшко и его внука "депутата Ляшко"
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Олександр Петровський (по вітчиму, Налекрешвили - прізвище його батька, звідси кримінальне прізвисько, а не від того, що він наркоман) кримінальний авторитет. КОЛИШНІЙ. Один з найжорстокіших і найвідоміших не лише у Дніпрі, а й в Україні. Усе це було. Але.
Кажуть, якось він отримав кілька куль, його незрозумілим чином лікарі витягли з того світу й після цього авторитета на прізвисько "Нарік" не стало. Кримінальний бізнес він покинув і прийшов до Церкви. Причому - не московської.
Наразі Олександр Петровський належить до найбагатших і найповажніших бізнесменів Дніпра. Колишній бандит? Так. Але - колишній. Людина, знаєте, здатна змінюватися.
Вам біографію Рокфеллера нагадати? Морганів, Ротшильдів і навіть Рузвельтів? І що?
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Читаешь комментарии, люди как люди, а завтра с утра выйдут порохоботы на смену и снова начнут: не раскачивайте будку #атопутінападе.
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Між іншим, усі знають, що Дніпро у 2014 від сепарів врятував пан Коломойський? Правда? Це сам Коломойський про себе на своєму телеканалі розповів. Так і сказав: я сам-один рятував. Ілько Муромець такий собі.
А от Петровський (до речі, на той момент друг і діловий партнер Коломойського) про свою роль у захисті України з телевізора не кричав. Він витрачав мільйони на екіпіровку добробатів та ЗСУ, допомагав грошима та ресурсами, підтримував шпиталі та фінансував лікування поранених. І досі це робить.
24 серпня 2017 року його нагороджено Хрестом Івана Мазепи як представника волонтерської організації "Серця кіборгів". Другий нагороджений - комбанатн УПА Теодор Дячун.
Його матір Оксана у 2016 отримала медаль "За сприяння Збройним Силам України".
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Це трохі схоже на "гав-гав". Докази на стіл.
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3 листопада 2015 года патріарх УПЦ КП Філарет нагородив Олександра Петровського церковним орденом пророка Ілії. Нагородив не просто так: колишній кримінальний авторитет протягом багатьох років був одним з головних меценатів української Церкви. Був тоді, коли усі ці гужви та найєми навколр Фодорича танцювали вприсядку.На фото ви бачите листопад 2017 року. Святійший Патріарх Київськиій і всея Руси-України Філарет освятив щойно побудований за гроші мецената "Український дім" з недільною школою та храмом ікони Божої Матері "Нечаяна радість". Це перший храм в центрі Дніпра УПЦ КП за останні 100 років.
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Слева явно наркоман. По центру и справа - мужики в платьях, явно гомосеки. К чему это фото?
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Дважды несудимый. мамой клянусь.век воли не видать.
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Правильно зробили. Людина порвала з криміналом і підтримує українську церкву і армію. Респект таким людям
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Сегодня Нарик работает на Пороха, завтра на Нарика будет работать Зеля и Юля.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛетом прошлого года суд "тайком" запретил называть бизнесмена Петровского "Нариком" и оштрафовал Цензор.НЕТ и другие издания на 2 тыс. грн, - НВ
 
 
 
 
 
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