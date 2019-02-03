 Оранжевый уровень опасности объявлен в Киеве из-за тумана, - КГГА

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: