 Оранжевый уровень опасности объявлен в Киеве из-за тумана, - КГГА

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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