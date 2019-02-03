EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Киевские новости, Общество
  1288  7
Все про:Гидрометцентр (583) Киев (17098) непогода (421) туман (32)

 Оранжевый уровень опасности объявлен в Киеве из-за тумана, - КГГА

До конца 3 февраля и ночью 4 февраля в Киеве продержится сильный туман с видимостью менее 100 метров (II уровень опасности, оранжевый).

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели вызволили из снежной ловушки 407 автомобилей, в которых находились 648 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.
Источник: https://censor.net.ua/n3109708
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Оранжевый туман над нами проплывает
Над тамбуром горит полночная звезда
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает
Что с девушкою я прощаюсь навсегда (с)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Два немецких автомобилиста столкнулись лоб в лоб. Во время сильного тумана они медленно ехали, высунув головы в окно. Оба были госпитализированы с серьезными повреждениями. Машины не пострадали."
 показать весь комментарий
 
 
Вовремя я седни утром убрался из Киева. Вчера пожар , сегодня туман. Явно воздух не подходит.
 показать весь комментарий
 
Слава Богу,хоть не из-за путина ...а то выборы бы можно было отменить.. Оранжевый уровень опасности объявлен в Киеве из-за тумана, - КГГА - Цензор.НЕТ 178
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиОранжевый уровень опасности объявлен в Киеве из-за тумана, - КГГА
 
 
 
 
 
 вверх