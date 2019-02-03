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 Харьковский суд постановил выплатить сыну погибшей при взрывах на полигоне в Балаклее 300 тысяч гривен, - адвокат Лихачев

Киевский районный суд Харькова обязал военную часть А1352 в Балаклее, где в 2017 году произошли взрывы, выплатить 300 тысяч гривен сыну погибшей женщины.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Роман Лихачев, информирует Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что во время взрывов боеприпасов в Балаклее 23 марта 2017 года примерно в 12:30 в дом матери истца, попал снаряд и вызвал пожар. В момент, когда в дом попал снаряд, погибшая была в одной из комнат и получила травмы.

"В результате осколочного ранения головы, после чего в тяжелом состоянии была доставлена в Балаклейскую ЦРБ с диагнозом "острая открытая проникающая тяжелая черепно-мозговая травма". Ее госпитализировали, но 25 апреля 2017 года она умерла в стационаре Балаклейской ЦРБ в результате отека головного мозга", - написал адвокат.

Его коллега, адвокат Светлана Кужелева, в комментарии Громадському радіо отметила: согласно исковых требований, суд постановил взыскать с Минобороны и воинской части 800 тысяч гривен и 200 тысяч гривен с ГУ СБУ в Харьковской области, однако суд частично удовлетворил исковые требования и определил размер морального вреда в 300 тысяч гривен.

При определении размера морального вреда сторона защиты руководствовались практикой Европейского суда по правам человека, добавила Кужелева.

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Она отметила, что, вероятно, Минобороны и военная часть будут подавать апелляцию, как это было в аналогичных делах.

"Те дела, в которых балаклейцы понесли ущерб своего имущества, они сейчас в суде апелляционной инстанции в Харькове", - отметила Кужелева.

По ее словам, она ведет десять таких дел, но аналогичными делами занимаются и ее коллеги. До сих пор ни один из пострадавших не получил реальной компенсации - ответчики продолжают оспаривать решение суда первой инстанции.

"Пытались они выбирать различные стратегии чтобы избежать ответственности. Не признают свою ответственность ни Минобороны, ни военная часть. Они открещиваются от этих боеприпасов. Говорят о том, что ни одним, ни другим на праве собственности указанные боеприпасы не принадлежат, что они принадлежат государству, а они их только хранили. Однако, мы ссылаемся на то, что хранили неправильно, поэтому отвечать должны именно они", - отметила адвокат Светлана Кужелева.

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Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 - разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

Источник: https://censor.net.ua/n3109706
 
 
 Топ комментарии
 
Позорище. 300 тыщ за жизнь. Вот как ценит диабетная аномалия жизнь людей в Украине
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знаєте, мене до цих пір цікавить діло Майдану, російських найманців на Майдані тупо небуло згідно доповідей ...... не буду казати кого, снайперські гвинтівки гражданін ... не вивозив з Майдану, а це так , на коня як кажуть. і передаю вітання в буцегарню пашинському, поршенку, кличко, та їх спільникам з расєйської хфєдєрації.

Харьковский суд постановил выплатить сыну погибшей при взрывах на полигоне в Балаклее 300 тысяч гривен, - адвокат Лихачев - Цензор.НЕТ 404
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так это ж не с пециного кармана выплатят а с нашего ...но от такой правитель как пеця должен смерть встретить в тюрьме за это вместе со всеми генералами
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Позорище. 300 тыщ за жизнь. Вот как ценит диабетная аномалия жизнь людей в Украине
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Не ну отдых за полтора миллиона и 1,3 млрд.грн дохода за год. Вот результат реформ диабеттка....
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А ты во сколько ценишь жизнь? Назови сумму.
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Матня диабетика, жизнь не имеет цены.
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Странно, а вот сын оценил жизнь своей матери в 800000грн. Или это ему "диабетная аномалия" подсказал?
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Во всем цивилизованном мире цена жизни оценивается в среднем в $1000000 - 1 миллион долларов! Но для нас - феодальной страны $10000 можно считать за счастье. Могли вообще ничего не дать, рабам не положено.....
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При определении размера морального вреда сторона защиты руководствовались практикой Европейского суда по правам человека, добавила Кужелева.Источник:https://censor.net.ua/n3109706
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Родственникам погибших в терракте 9.11. 2001 выплатили в среднем по $1 миллиону.
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Согласен, Европейский суд смотрит какая страна - если африканская, то такая и оценка. Нас тоже приравнивают к африканским....
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Европейскому суду пофиг африканские страны - на то он и Европейский.
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Его коллега, адвокат Светлана Кужелева, в комментарии Громадському радіо отметила: согласно исковых требований, суд постановил взыскать с Минобороны и воинской части 800 тысяч гривен и 200 тысяч гривен с ГУ СБУ в Харьковской областиИсточник:https://censor.net.ua/n3109706
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Надо было обязать армию плотностью весь свой бюджет отдать на компенсацию. А лучше ещё и имущество военных на аукцион выставить, чтоб уж наверняка зрадофилов удовлетворить.
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Да не так. Надо было Вальцмана и его банду раскулачить, а так же что бы каждый из этой банды выплатил по 1 млн. баксов потерпевшему. Но у нас же суда как не было, так и нет. Одни понты от еврея и его банды.
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Так как же новая Армия??? Которая даже не набралась смелости хотя бы оплатить ущерб пострадавшим гражданам.
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так это ж не с пециного кармана выплатят а с нашего ...но от такой правитель как пеця должен смерть встретить в тюрьме за это вместе со всеми генералами
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знаєте, мене до цих пір цікавить діло Майдану, російських найманців на Майдані тупо небуло згідно доповідей ...... не буду казати кого, снайперські гвинтівки гражданін ... не вивозив з Майдану, а це так , на коня як кажуть. і передаю вітання в буцегарню пашинському, поршенку, кличко, та їх спільникам з расєйської хфєдєрації.

Харьковский суд постановил выплатить сыну погибшей при взрывах на полигоне в Балаклее 300 тысяч гривен, - адвокат Лихачев - Цензор.НЕТ 404
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Так то "логопед"? Ой, пробачте, теперішній Голова ВРУ?
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парубий вообщето ботаник не ожидал что он мафиози сделается ...цена вопроса как всегда
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Пля... Сколько уже разжёвано было по этим винтовкам.... Наша песня хороша - начинай сначала....
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А це цікаво! Розкажеш мені за екологію?
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Плябудеш казати на росії, тут є цікавий факт про руських десантників на Майдані. До речі вінторєзи в Україні були? Чи знову пля? Га жітєль ****...й руських?
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Да у вас целый вагон "цікавих фактів" и все эти "цікаві факти" восходят своими первоисточниками к руссоСМИ.
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По суті в тебе є що сказати? Чи як у порошенка бла *** блю?
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У тебя плохо со зрением? Хорошо, напишу большими буквами:

ПО СУТИ: ВСЕ ЭТИ "ЦІКАВІ ФАКТИ" ВОСХОДЯТ СВОИМИ ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ К РУССОСМИ.

Так гут? Уловил суть?
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Так. Я гарно бачу. Як і бачу новину як порох тікав від активістів, як арешт з майна захарченка зняли арешт. А ти добре бачиш новини про перемоги ? Чи тобі ще раз вказати що ви недолугі? Розумієш Українську?
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то були не "винтовки" ...то були "флейти" ...
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10 тисяч євро за життя та матеріальну шкоду😏 Де тут європейська практика?
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Ну это же не европейские тарифы.....
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Европейская.
Имеется ввиду ЕСПЧ.
Там копеечные компенсации по меркам сдешних обитателей,ни каких миллионов там нет.
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Европейский суд по правам человека принял положительное решение по искам 20 россиян по делу о гибели их родственников под Грозным в 2000 году.

Согласно решению ЕСПЧ, власти РФ обязаны выплатить по 15 тыс. евро каждому истцу, а также 2,5 тыс. евро в счет судебных издержек - всего 302,5 тысячи евро.

Согласно материалам суда, 21 родственник истцов погиб 5 февраля 2000 года в селе Новые Алды вблизи Грозного во время операции служб безопасности
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посчитайте порохо-дол...бы сколько складов потеряли с 2014 по 2018
а хотят виноватым Гриценка сделать ....лихо порошенко нас разоружил оставив только 300 джавелинов и патроны к калашам ...
я вам чесно говорю эсли это гребаный спектакль с захватом моряков то путлер в поддержку пети их выпустит в 1 или 2 туре ....и то я могу ошибаться но я и вы не все знаете
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щас порохоботов на эту ветку направят мотивируя что женщина покойная сама на снаряд налетела
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10 тысяч. долларов за человека. Полигон взорвали на миллиард и никто не наказан. Но потрох не виноват же - он же не может давить на следователя, тем более на старшего лейтенанта. Кто такой потрох? Та практически никто без полномочий - какой-то там президент. Только отсекать гражданских он может, но больше ничего - ни-ни, нет полномочий.
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И понеслась... Хотите, я смиксую вас, и зраду? Да, *****, элементарно... Что в вас всех общего? Ничего? Не угадали! Я всех упомянул... Хоть и так- но жрите. ЗРАДААА!
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Витюня, в вулике тебе не место- ты трутень, фуфло...
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Чого ******* ? Ти мать діабетиком став від рошена?
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Ой... Психи пошли... Башкой в стену уже бился?
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А вот что в твоей башке- то и твое...
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А до наших пані потрібно ставитись з повагою. А не так як ти до своєї смердячої баби.зрозумів ?
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Я? Друзі! Навчіть цього дебілоїда поваги до жінок! Воно ж ніяке!
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Я,Я!! Ой, держiть меня семеро... Ты жинка? Ну пусть хтось... Вот ХТОСЬ навчить мене. Бо ти ж невчене...
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Я в твоїй відповіді навіть не сумнівався. Ти зрозумів хто я ? Ну а далі скажу тобі одне- ти нажив ворога . Пока бидло кацапське.
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А тебе, шо очень нравиться жить в таком коррумпированном государстве где всё можно купить - даже войну? Вот объясни?
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кто меня спамит ? мож поговорим на вайбер или скайп ..мне скрывать нечего я живу на 3500 грн военный пенсионер еще й супсидию хотят забрать
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Это виртуальный рессурс.Ты дурак ?Тут чисто заходят поугарать и пуканы поджечь)))
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Может рассия больше даст?
Вон Эстония через почти век что то требует.
И ничего не получит.
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мда рехВорма очередная из 100500 остальных Харківський суд постановив виплатити синові загиблої під час вибухів на полігоні в Балаклії 300 тисяч гривень, - адвокат Лихачов - Цензор.НЕТ 566
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Меня если честно напрягает,что за жизнь военного выплачивают 300000гр.А какому-то продажному чинуше,за то,что он натырил миллиардами, компенсацию и зарплату в несколько миллионов.Пипец,как бесит!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковский суд постановил выплатить сыну погибшей при взрывах на полигоне в Балаклее 300 тысяч гривен, - адвокат Лихачев
 
 
 
 
 
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