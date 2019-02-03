 Харьковский суд постановил выплатить сыну погибшей при взрывах на полигоне в Балаклее 300 тысяч гривен, - адвокат Лихачев

Об этом сообщил в Facebook адвокат Роман Лихачев, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что во время взрывов боеприпасов в Балаклее 23 марта 2017 года примерно в 12:30 в дом матери истца, попал снаряд и вызвал пожар. В момент, когда в дом попал снаряд, погибшая была в одной из комнат и получила травмы.
"В результате осколочного ранения головы, после чего в тяжелом состоянии была доставлена в Балаклейскую ЦРБ с диагнозом "острая открытая проникающая тяжелая черепно-мозговая травма". Ее госпитализировали, но 25 апреля 2017 года она умерла в стационаре Балаклейской ЦРБ в результате отека головного мозга", - написал адвокат.
Его коллега, адвокат Светлана Кужелева, в комментарии Громадському радіо отметила: согласно исковых требований, суд постановил взыскать с Минобороны и воинской части 800 тысяч гривен и 200 тысяч гривен с ГУ СБУ в Харьковской области, однако суд частично удовлетворил исковые требования и определил размер морального вреда в 300 тысяч гривен.
При определении размера морального вреда сторона защиты руководствовались практикой Европейского суда по правам человека, добавила Кужелева.
Она отметила, что, вероятно, Минобороны и военная часть будут подавать апелляцию, как это было в аналогичных делах.
"Те дела, в которых балаклейцы понесли ущерб своего имущества, они сейчас в суде апелляционной инстанции в Харькове", - отметила Кужелева.
По ее словам, она ведет десять таких дел, но аналогичными делами занимаются и ее коллеги. До сих пор ни один из пострадавших не получил реальной компенсации - ответчики продолжают оспаривать решение суда первой инстанции.
"Пытались они выбирать различные стратегии чтобы избежать ответственности. Не признают свою ответственность ни Минобороны, ни военная часть. Они открещиваются от этих боеприпасов. Говорят о том, что ни одним, ни другим на праве собственности указанные боеприпасы не принадлежат, что они принадлежат государству, а они их только хранили. Однако, мы ссылаемся на то, что хранили неправильно, поэтому отвечать должны именно они", - отметила адвокат Светлана Кужелева.
Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.
В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 - разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.
Еще про деревья.
ПО СУТИ: ВСЕ ЭТИ "ЦІКАВІ ФАКТИ" ВОСХОДЯТ СВОИМИ ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ К РУССОСМИ.
Так гут? Уловил суть?
Имеется ввиду ЕСПЧ.
Там копеечные компенсации по меркам сдешних обитателей,ни каких миллионов там нет.
Согласно решению ЕСПЧ, власти РФ обязаны выплатить по 15 тыс. евро каждому истцу, а также 2,5 тыс. евро в счет судебных издержек - всего 302,5 тысячи евро.
Согласно материалам суда, 21 родственник истцов погиб 5 февраля 2000 года в селе Новые Алды вблизи Грозного во время операции служб безопасности
а хотят виноватым Гриценка сделать ....лихо порошенко нас разоружил оставив только 300 джавелинов и патроны к калашам ...
я вам чесно говорю эсли это гребаный спектакль с захватом моряков то путлер в поддержку пети их выпустит в 1 или 2 туре ....и то я могу ошибаться но я и вы не все знаете
Вон Эстония через почти век что то требует.
И ничего не получит.