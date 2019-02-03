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 Спорт, За рубежом
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Все про:биатлон (115) победа (380) Словакия (396) чемпионат (235)

 Украинская юниорка Бех стала двукратной чемпионкой мира по биатлону

Украинская биатлонистка Екатерина Бех стала двукратной победительницей на юниорском чемпионате мира, который 3 февраля завершился в словацком Брезно-Осрблье.

Чемпионский дубль Екатерина оформила в связке спринта и гонке преследования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. В субботу Бех, продемонстрировав чистую стрельбу, на 12,1 секунды опередила польку Камилу Жук, которая допустила два промаха.

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В заключительный день соревнований Екатерина Бех в гонке преследования допустила два промаха на 20 мишенях, и с последнего огневого рубежа вышла вместе с немкой Анной Кебингер, но на последнем круге украинка была быстрее, и на финише зафиксировала преимущество в 9,1 секунды.

Благодаря "золотому дублю" Екатерины Бех на юниорском чемпионате мира по биатлону сборная Украины опередила в медальном зачете Германию и РФ, передает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Первыми в списке лучших стали биатлонисты Норвегии, в активе которых четыре золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Далее в этом зачете французы (2 - 2 - 2), словенцы (2 - 2 - 0) и швейцарцы (2 - 1 - 0), пятыми стали украинцы (2 - 0 - 0).

Немецкие биатлонисты завоевали девять медалей, но золото у них только одно (1 - 5 - 3), а в активе россиян - только по одному золоту и серебру.

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Всего медали на чемпионате мира, который 3 февраля завершился в словацком Брезно-Осрблье, получили представители 15 стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3109704
 
   
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Джима на такое не способна)
Она хороший человек, в отличии от рашистов
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она раньше выступала за эРефию, красиво их вставляет!
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страницу в ВИКИ её снеси (моцкалики) после побед, так, что даже версий официальных нет!!
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И спортсменка,и красавица,и чемпионка мира!А как стреляет!!!
Слава Украине!И персональное спасибо её родителям,что воспитали такую умницу доню!
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Это хорошо,молодая кровь нашей сборной сейчас очень нужна.
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Етнічна українка і захотіла виступати за Україну, так як в раші розкидаються біатлонними кадрами, Кузьміну віддали Словаччині, троє виступають за Південну Корею. Молодець, Катерина. Браво!
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Смотрел в прямом эфире)
Приятно удивила её хладнокровие!
После второго этапа думал сломается, но она молодец - справилась!
А после четвертой стрельбы было лишь полторы секунды разрыв с немкой, но Катя умничка) легко сбежала от преследовательницы...
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це результат невпинної боротьби партії "Батьківщина" та її лідера Юлії Тімашенка😂
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская юниорка Бех стала двукратной чемпионкой мира по биатлону
 
 
 
 
 
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