 Украинская юниорка Бех стала двукратной чемпионкой мира по биатлону

Чемпионский дубль Екатерина оформила в связке спринта и гонке преследования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. В субботу Бех, продемонстрировав чистую стрельбу, на 12,1 секунды опередила польку Камилу Жук, которая допустила два промаха.

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В заключительный день соревнований Екатерина Бех в гонке преследования допустила два промаха на 20 мишенях, и с последнего огневого рубежа вышла вместе с немкой Анной Кебингер, но на последнем круге украинка была быстрее, и на финише зафиксировала преимущество в 9,1 секунды.

Благодаря "золотому дублю" Екатерины Бех на юниорском чемпионате мира по биатлону сборная Украины опередила в медальном зачете Германию и РФ, передает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Первыми в списке лучших стали биатлонисты Норвегии, в активе которых четыре золотых, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Далее в этом зачете французы (2 - 2 - 2), словенцы (2 - 2 - 0) и швейцарцы (2 - 1 - 0), пятыми стали украинцы (2 - 0 - 0).

Немецкие биатлонисты завоевали девять медалей, но золото у них только одно (1 - 5 - 3), а в активе россиян - только по одному золоту и серебру.

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Всего медали на чемпионате мира, который 3 февраля завершился в словацком Брезно-Осрблье, получили представители 15 стран.