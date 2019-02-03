 Киберполиция предлагает сервис для генерирования паролей

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Задержан мошенник, собиравший в соцсети деньги на лечение больных детей, - киберполиция. ФОТО
Киберполиция прекратила деятельность популярного пиратского онлайн кинотеатра "Оnlainfilm". ФОТО
Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют. ФОТО
Группа интернет-мошенников, торговавшая несуществующими автозапчастями, задержана в Умани, - киберполиция. ФОТО
+12
спасибо родные...., но таких дремучих лохов вы даже в Украине не найдете.....
Может вам еще доверить слепки запасных ключей от квартир делать, где деньги лежат?
Может вам еще доверить слепки запасных ключей от квартир делать, где деньги лежат?
+8
Хорошая попытка Рюкзаков.
+8
Сбор паролей..... Оригинально.... Хорошая попытка. На лоха и ....
Никогда таких сервисов не было, а вот киберполиция - взяла и сделала
Может вам еще доверить слепки запасных ключей от квартир делать, где деньги лежат?
Выбирай по вкусу.
А на этот сайт ты будешь с Марса заходить, да? И твой IP и вся другая идентификация само-уничтожится с их базы автоматически, да? Зная пароль.., *(даже сотню твоих проб на сайте) зайти к тебе как к себе домой не вопрос на самом деле...
И так не вопрос (без этого сайта)...., но так СБУ вообще напрягаться не нужно будет...
Поэтому нах.....
Подбирайте граждане сами себе пороли и другую защиту ....
откуда они будут знать
следи за рогами, бо нечаянно люстру снесешь.
кацапов ищи в другом месте.
не раздражай.
Кто нибудь этому маркетологу наконец то вставит?
Цензор не глупи - делай новости аля kriminal.tv.
А то с нормального новостного сайта превращаешся в помойку новостей, которые не интересны
- не могу понять...как эти нехристи взломали мой пароль...
- а что у вас там было... святой Отец ?
- год канонизация Святого Доминика Папой Римским Григорием ІХ
- о... действительно... и какой же это год... напомните
- 1234
"Спостегачами ОПОРИ зафіксоване Маштабне проведення у регіонах України оплачувального опитування виборців, збір їхніх персональних даних та підписів на підтримку програми Петра Порошенка, що є свідченням незаконно матеріального мотивування виборців шляхом оплати їх агітаційної роботи."
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Отже, читаємо закон!
Закон "Про акціонерні товариства"
Стаття 65-2. Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.
4. Протягом 90 днів з дня подання повідомлення відповідно до частини другої цієї статті та за умови виконання нею дій, передбачених статтею 65 або 65-1 цього Закону, особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа (далі - заявник вимоги) має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога).
У разі подання до товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери акціонерного товариства, крім осіб, що діють спільно із такою особою, та її афілійованих осіб, та саме товариство зобов'язані у безумовному порядку продати належні їм акції цього товариства заявнику вимоги.
Украдут ваши пароли и будут вместо вас писать на цензоре.
Сначала бы на сайт зашли, ознакомились.
на банковские сайты в том числе.
проблема его запомнить
Навіть на шкільному Бейсику є функція генерації рандомних чисел.