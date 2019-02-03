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Все про:интернет (1460) пароль (2) киберполиция (134)

 Киберполиция предлагает сервис для генерирования паролей

На сайте киберполиции Украины работает приложение, которое должно помочь пользователям использовать пароли, которые не смогут взломать хакеры.

Сервис предлагает выбрать необходимое количество знаков (от 0 до 16), добавить опцию символов и цифр, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД не допустит кибератак на базы ЦИК, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3109703
 
 
 Топ комментарии
 
Киберполиция предлагает сервис для генерирования паролей - Цензор.НЕТ 3445 спасибо родные...., но таких дремучих лохов вы даже в Украине не найдете..... Киберполиция предлагает сервис для генерирования паролей - Цензор.НЕТ 6687

Может вам еще доверить слепки запасных ключей от квартир делать, где деньги лежат?
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Сбор паролей..... Оригинально.... Хорошая попытка. На лоха и ....
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Добре, але генерація гасла - це код на кілька рядків. Не варто з цього робити новину!
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Кіберполіція замість пошуку злочинців перетворилась на артель. Що дешевим баригам не дай в руки, вони з того зроблять торговий ларьок.
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а виртуальную камеру для осужденного по скайпу януковича_в.ф. киберполиция когда достроит?
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киберполиция ничего не забудет, не переживай
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Если и существует, так я и от него забуду . Блин, за время существования скайпа 3 акка преб.
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"А есть сервис чтоб их не забывать?" - заносить все пароли в KeePass. И при добавлении нового пароля копировать KeePass в любое облако. Ну и пароль сложный 16 символов на сам KeePass, который нужно будет как-то запомнить таки.
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Гоша, я какогото хрена по пьяни сменил пароль гугля, догадайся что с облаком. Да, я могу. Хорошо хоть привычка есть все более менее ценное сбрасывать на внешний диск и бэкапить.
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новость - топчик.
Никогда таких сервисов не было, а вот киберполиция - взяла и сделала
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Подумаешь бабла немноШка из бюджетика шелкопёрый какой нибудь поимел... Киберполиция предлагает сервис для генерирования паролей - Цензор.НЕТ 4914
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спасибо родные...., но таких дремучих лохов вы даже в Украине не найдете..... Киберполиция предлагает сервис для генерирования паролей - Цензор.НЕТ 6687

Может вам еще доверить слепки запасных ключей от квартир делать, где деньги лежат?
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Они предлагают пароль - случайно генерированный.
Выбирай по вкусу.
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rejected by - ну да.....

А на этот сайт ты будешь с Марса заходить, да? И твой IP и вся другая идентификация само-уничтожится с их базы автоматически, да? Зная пароль.., *(даже сотню твоих проб на сайте) зайти к тебе как к себе домой не вопрос на самом деле...
И так не вопрос (без этого сайта)...., но так СБУ вообще напрягаться не нужно будет...
Поэтому нах.....
Подбирайте граждане сами себе пороли и другую защиту ....
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Если я просмотрю паролей 20 да хоть сто и не выберу.
откуда они будут знать
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нет, у меня за спиной крылья.
следи за рогами, бо нечаянно люстру снесешь.
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я можу своїм пропєлєєром і збить тебе з люстри рассєявсталаскалєн.
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Карслон что ли ? с Малышом забавляйся.
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слабенький ты в коленках кацап. а ну ка скажи - расея находясь на обох коленках завязала себе берцы чтобы встать? или случайно муртады ее посадили на бутылку?
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ты сильно отдалился от темы.
кацапов ищи в другом месте.
не раздражай.
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гадаєш, так важко вгадати твій пароль qwerty?
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І тут знайшовся член секти "по айпі вичислю" Кіберполіція пропонує сервіс для генерування паролів - Цензор.НЕТ 2140
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ну да , ну да.... ищите дураков Кіберполіція пропонує сервіс для генерування паролів - Цензор.НЕТ 9446... в этой стране для блага простого обывателя еще нечего не делалось , значит есть в этой услуге определенная пакость , и к бабке не ходи......
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Ага, возьми себе такой пароль... Потом хрен сгенерируешь в голове когда нАдА Киберполиция предлагает сервис для генерирования паролей - Цензор.НЕТ 4054
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пишіть путін хйло! ла-ла-ла! тільки Цензор іноді за такі слова банить! договоритесь?
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Вроде похоже на работу. Киберкопы, так держать! Киберполиция предлагает сервис для генерирования паролей - Цензор.НЕТ 795
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Как задобала эта тупая реклама, млять... Кіберполіція пропонує сервіс для генерування паролів - Цензор.НЕТ 1544
Кто нибудь этому маркетологу наконец то вставит?


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Это и есть киберполиция, а ты думал?
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Сбор паролей..... Оригинально.... Хорошая попытка. На лоха и ....
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Сбор паролей....тьфу, знаток. Как раз ты ЛОХ и есть, ибо даже не посмотрел сервис, а туда же, пытаешь изобразить умного орелика.
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Топ новость😄😄😄😄😄😱😱😱 мля, ну нахер такую хрень писать.
Цензор не глупи - делай новости аля kriminal.tv.
А то с нормального новостного сайта превращаешся в помойку новостей, которые не интересны
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***
- не могу понять...как эти нехристи взломали мой пароль...
- а что у вас там было... святой Отец ?
- год канонизация Святого Доминика Папой Римским Григорием ІХ

- о... действительно... и какой же это год... напомните
- 1234
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Какой идиот воспользуется помощью полиции в генерации паролей?
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Отлично, ваш новый пароль не будет знать никто кроме киберполиции
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Любой пароль можно взломать, не важно какого он содержпния, важно как устроена защита на конкретном сайте.
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Дуже смішне твердження від "експерта" Кіберполіція пропонує сервіс для генерування паролів - Цензор.НЕТ 2644
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Теперь осталось добавить он-лайн калькулятор.
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Спостерігачі ОПОРИ зафіксували маштабне проведення у регіонах України оплачуваного опитування виборців

"Спостегачами ОПОРИ зафіксоване Маштабне проведення у регіонах України оплачувального опитування виборців, збір їхніх персональних даних та підписів на підтримку програми Петра Порошенка, що є свідченням незаконно матеріального мотивування виборців шляхом оплати їх агітаційної роботи."
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И ключи от квартиры где деньхи лежат, ага...🤣🤣🤣

🤑
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)) есть куча менеджерей паролей. выбирай по вкусу. они видно боятся шо народ о них узнает ))
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в п. 7. а рассийский мат - как кацапский дух, как "скрепа" - он такой родной, такой милый, такой незаменимый, подражаемый....?
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я доповню- таланом по мордяці козлорилій буду її кохати як ніхто її ще не кохав!
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Бессмысленная и глупая жадность - одна из отличительных черт Порошенко.Как выяснилось, он является партнером Путина в украинском Проминвестбанке.Где владеет копеечным пакетом акций. Но продать их не хочет.
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не треба придумувати, тут є досить кваліфіковані адвокатики щоби розібратися в брехні.
Отже, читаємо закон!
Закон "Про акціонерні товариства"
Стаття 65-2. Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

4. Протягом 90 днів з дня подання повідомлення відповідно до частини другої цієї статті та за умови виконання нею дій, передбачених статтею 65 або 65-1 цього Закону, особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа (далі - заявник вимоги) має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога).
У разі подання до товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери акціонерного товариства, крім осіб, що діють спільно із такою особою, та її афілійованих осіб, та саме товариство зобов'язані у безумовному порядку продати належні їм акції цього товариства заявнику вимоги.
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)))) усё должно быть под контролем. а вдруг все начнут, например, KeePass, себе ставить и генерировать по личному выбору, какие себе заблагорассудиться, для каждого случая всегда новый,..... и не заморачиваться на забывчивость? и шо тогда делать, как контролировать электорат? )))
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Ага,ну кому ещё пароли доверить Кіберполіція пропонує сервіс для генерування паролів - Цензор.НЕТ 1120ну разве,что тем кто хочет на тюрма или без трусов остаться... Кіберполіція пропонує сервіс для генерування паролів - Цензор.НЕТ 1120
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Ахахахаахах)) на пару с сержантом потом на акке сидеть?
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Пособирались перепуганные идиоты, возомнившие себя важной целью для полиции. Кіберполіція пропонує сервіс для генерування паролів - Цензор.НЕТ 7616
Украдут ваши пароли и будут вместо вас писать на цензоре.
Сначала бы на сайт зашли, ознакомились.
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без vpn на такие сайты лучше не заходить
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с таким перепугом лучше никуда не заходить
на банковские сайты в том числе.
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кто не ворует, тому нечего терять и пароль 123456 Кіберполіція пропонує сервіс для генерування паролів - Цензор.НЕТ 9284
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сгенерировать пароль не проблема, постучал по разным клавишам и готово.
проблема его запомнить
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Може для чайників це справді буде корисним. Може й мені зайнятися цим?
Навіть на шкільному Бейсику є функція генерації рандомних чисел.
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Обычный генератор случайных цифр и букв))) Это даже студент первого курса сможет написать))) На самом деле это никак не спасет если Ваш пароль украдут, самое надежное это никогда не повторяйте свой пароль при регистрации на разных сайтах, особенно не используйте от своей почты, это максимально обезопасит от непорядочных администраторов сайтов, хотя они не всегда и имеют доступ к паролям, они шифруются в базе. Либо пользуйтесь авторизацией из соцсетей либо гугла, тогда доступа к паролю сайт не имеет.
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тетка на работе придумала пароль ту би ор нот туби, сделав ошибку)))))
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Колись я архівував пупу файлів під паролем вручну, по одному, з командного рядка. І десь дав "очєпятку". Довелося згенерувати більше сотні комбінацій знаків, до кожнго з яких підставляв сусідні на клаві, а також подвоєння та пропуск. Запустив потім бат-файл, спрацювало.
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без SWF кода своей банковской карточки к генератору пароля - таварисчу маеру трипер полиции теперь и не потыкайся не поймут...
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