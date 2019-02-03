 Киберполиция предлагает сервис для генерирования паролей

Сервис предлагает выбрать необходимое количество знаков (от 0 до 16), добавить опцию символов и цифр, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД не допустит кибератак на базы ЦИК, - Аваков