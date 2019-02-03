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 Одна из двух правящих партий Австрии проводит пророссийскую политику, это не может не повредить Украине, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко

Пропаганде можно противостоять только при помощи фактов, а для построения отношений нужно перестать жаловаться и начать говорить о выгоде, считает активистка.

Об этом основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Александра Саенко рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Я помню, как различные эксперты утверждали, что приход "Партии свободы" к власти ничего не изменит для Украины. Сейчас видим четкий пророссийский вектор в политике, проводятся один за другим перекрестные годы музыки, туристических маршрутов, молодежных обменов. РФ влияет на многие сферы в Австрии – от культуры до экономики. Это не может не вредить Украине", – говорит Александра.

Читайте на Цензор.НЕТ: В сознании рядового австрийца Россия - нация с великой культурой, Украина - периферия, мужики и нищета, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко

По мнению основательницы фестиваля украинской культуры, российскую пропаганду можно победить только при помощи фактов.

"Среди австрийцев распространено мнение о том, что санкции против РФ вредят экономике Австрии, постоянно звучат утверждения о неизбежной зависимость от российского газа. Источник этой информации – бизнес, но здесь происходит манипулирование массовым сознанием. Достаточно посмотреть на статистику, и вы увидите, что объем торговли между Австрией и РФ растет, что доля российского газа не такая уже и стратегическая, ведь есть мощные альтернативные виды энергии. Именно такая безэмоциональная аргументация вызывает больше доверия", – рассказала активистка.

Также на Цензор.НЕТ: "49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы, а не страны, где находится производство", - посол в Австрии Щерба

"Если Вы хотите строить партнерские отношения, прекратите жаловаться и упрекать. Поставьте себя на место своего визави, проанализируйте его ценности и мотивы, поймите, чем вы можете быть интересным ему, что вы можете предложить, в частности - какую альтернативу вместо того, от чего требуете отказаться. Немногие готов жертвовать собственными интересами через совесть и мораль", – подвела итог Александра.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3109702
 
   
 Топ комментарии
 
им бы устроить дыныру тогда може дошло бы
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А ще в Австрії є симпатична дама, що любить танцювати з хуйлом...
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им бы устроить дыныру тогда може дошло бы
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Тётя Роза из Твиттера: Уверена, что «прекрасная Россия будущего" не станет замыкаться у себя в Московской области, а будет в дружественных отношениях с Тверской, Калужской и другими соседними народными республиками. Одна з двох правлячих партій Австрії проводить проросійську політику, це не може не зашкодити Україні, - засновниця фестивалю української культури в Австрії Саєнко - Цензор.НЕТ 7606
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Ну не выходит сейчас своего фюрера вырастить, приходится поддерживать то шо есть
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Днепровский райсуд запретил называть Александра Петровского "Нариком",- "Петровский выиграл несколько судебных процессов - как против самого Луценко, так и против журналистов, - по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом".
К примеру, в августе 2018 года Октябрьский райсуд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.нет и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам."
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жыты по новому, есть информация, что нарик за петю подписался, когда его уже хотели пустить в расход ) теперь петя у него в долгу
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ох-ти-оспаде.
а Щерба на неделе не о том же говорил?
Тоже мне, Америго Веспучи.
Капитан Очевидность в юбке
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В легких суворовцев нашли личинок червей Одна из двух правящих партий Австрии проводит пророссийскую политику, это не может не повредить Украине, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко - Цензор.НЕТ 614


В Суворовском училище в Ульяновске произошла вспышка эхинококкоза. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщила радиостанции «Говорит Москва» мать одного из курсантов учебного заведения.По словам женщины, у некоторых студентов обнаружили «червей в легких».

Хіба то самураї ? Одна из двух правящих партий Австрии проводит пророссийскую политику, это не может не повредить Украине, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко - Цензор.НЕТ 614
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Трамп заявил, что отклонил просьбу Мадуро о встрече , кремлёвский Фюрер от злости стал бить битой по Царь колоколу в Кремле, потом охрана стала отстреливать ворон и голубей,на Красной площади ватники и иностранцы подумали ,что это начало переворота Одна из двух правящих партий Австрии проводит пророссийскую политику, это не может не повредить Украине, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко - Цензор.НЕТ 2142
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А ще в Австрії є симпатична дама, що любить танцювати з ******...
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***
на свадьбе в Австрии пустившись в пляс
он староновобрачную потряс
а после тост так долго говорил
что всех гостей едва не уморил
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_Коротковата историческая память у евромещан... Забыли, что тот, кто завтракает с людоедами попадает в меню на ужин. В прошлый раз мир заплатил кошмарную цену за это. И это тогда ещё не было десятков тысяч ядерных боеголовок, как сегодня. В этот раз цена будет?..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОдна из двух правящих партий Австрии проводит пророссийскую политику, это не может не повредить Украине, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко
 
 
 
 
 
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