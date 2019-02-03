 Одна из двух правящих партий Австрии проводит пророссийскую политику, это не может не повредить Украине, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко

Об этом основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Александра Саенко рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Я помню, как различные эксперты утверждали, что приход "Партии свободы" к власти ничего не изменит для Украины. Сейчас видим четкий пророссийский вектор в политике, проводятся один за другим перекрестные годы музыки, туристических маршрутов, молодежных обменов. РФ влияет на многие сферы в Австрии – от культуры до экономики. Это не может не вредить Украине", – говорит Александра.

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По мнению основательницы фестиваля украинской культуры, российскую пропаганду можно победить только при помощи фактов.

"Среди австрийцев распространено мнение о том, что санкции против РФ вредят экономике Австрии, постоянно звучат утверждения о неизбежной зависимость от российского газа. Источник этой информации – бизнес, но здесь происходит манипулирование массовым сознанием. Достаточно посмотреть на статистику, и вы увидите, что объем торговли между Австрией и РФ растет, что доля российского газа не такая уже и стратегическая, ведь есть мощные альтернативные виды энергии. Именно такая безэмоциональная аргументация вызывает больше доверия", – рассказала активистка.

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"Если Вы хотите строить партнерские отношения, прекратите жаловаться и упрекать. Поставьте себя на место своего визави, проанализируйте его ценности и мотивы, поймите, чем вы можете быть интересным ему, что вы можете предложить, в частности - какую альтернативу вместо того, от чего требуете отказаться. Немногие готов жертвовать собственными интересами через совесть и мораль", – подвела итог Александра.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.