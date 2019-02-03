 К Православной церкви Украины присоединилась еще одна религиозная община в Черновицкой области

Об этом сообщает корреспондент регионального медиа ТВА, информирует Цензор.НЕТ.
По результатам голосования, 165 человек поддержали решение о присоединении к ПЦУ, 30 - были против.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Це не буде Кошулинський, це буде Йуля або Зєєєля, обидва- попки Коломойського, Знов Україною будуть керувати з дніпровської синагоги, повернуть Іцику Приватбанк, можливість грабувати УкрНафту, УкрТранснафту, та ще ОПЗ подарують, як компенсацію моральних збитків заподіяних злочинним режимом Порошенка.
Це те, чого ви прагнете? може ви думаєте, що після них відкриється дорога для Свободи, НК чи ПС? А ви певні, що Україна взагалі буде, після Йулі або Зєєєлі?
Україна має бути не тілько в серці, а й у головє!
а це вам фото того хто буде ставати перед ******,як тут кажуть... правду потрібно казати, інстинкти нікому не потрібні... ми всі змінилися.
фото 2015 року, на той час ні порошенка ні тимошенка там не було.
Марк Твен насчет выборов был прав. Подразумевая что население легко одурачить. Так и тут - спектакль с "противостоянием" Рахи и норм. мира, ага, щас.
а там-живите как хотите.