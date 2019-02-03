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 К Православной церкви Украины присоединилась еще одна религиозная община в Черновицкой области

Михайловская община Глыбоцкого района присоединилась к ПЦУ. Решение о переходе принимали на собрании в воскресенье, 3 февраля.

Об этом сообщает корреспондент регионального медиа ТВА, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра состоится Священный синод Православной церкви Украины, - телеканал "Прямой"

По результатам голосования, 165 человек поддержали решение о присоединении к ПЦУ, 30 - были против.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Также читайте: К ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3109699
 
   
 Топ комментарии
 
Самое гнусное ,что есть на нашем свете. есть гнусная рашкасрань.
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Ну знищите Порошенка, а хто наступний?
Це не буде Кошулинський, це буде Йуля або Зєєєля, обидва- попки Коломойського, Знов Україною будуть керувати з дніпровської синагоги, повернуть Іцику Приватбанк, можливість грабувати УкрНафту, УкрТранснафту, та ще ОПЗ подарують, як компенсацію моральних збитків заподіяних злочинним режимом Порошенка.
Це те, чого ви прагнете? може ви думаєте, що після них відкриється дорога для Свободи, НК чи ПС? А ви певні, що Україна взагалі буде, після Йулі або Зєєєлі?
Україна має бути не тілько в серці, а й у головє!
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Самое гнусное ,что есть на нашем свете. есть гнусная рашкасрань.
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І це дісно добре! немає чого робити фсб-шним гапонам в Україні
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І при цьому, ви майбктнім президентом бачите Зеленського?
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ні. я хотів би бачити Саакашвілі, а так що маємо то маємо.
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Ну знищите Порошенка, а хто наступний?
Це не буде Кошулинський, це буде Йуля або Зєєєля, обидва- попки Коломойського, Знов Україною будуть керувати з дніпровської синагоги, повернуть Іцику Приватбанк, можливість грабувати УкрНафту, УкрТранснафту, та ще ОПЗ подарують, як компенсацію моральних збитків заподіяних злочинним режимом Порошенка.
Це те, чого ви прагнете? може ви думаєте, що після них відкриється дорога для Свободи, НК чи ПС? А ви певні, що Україна взагалі буде, після Йулі або Зєєєлі?
Україна має бути не тілько в серці, а й у головє!
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у вас шановний велика фантазія, ніхто порошенка знищувати не буде, нажаль його знищили ті кому він вірив, він слабак. юля- нах відразу. зеленський- якщо в його уряді буде Саакашвілі то я буду за!
а це вам фото того хто буде ставати перед ******,як тут кажуть... правду потрібно казати, інстинкти нікому не потрібні... ми всі змінилися.
фото 2015 року, на той час ні порошенка ні тимошенка там не було.

До Православної церкви України приєдналася ще одна релігійна громада в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 8491
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Одно обидо,что с моим умом и талантом я не работал в Пентагоне ,чтобы помогать уничтожить такую гадость как сраную раску. А у меня было столько идей. Много больше чем у Жирика ,,Уфимцева и прочих гадов..Рашка герьмо...Слава Украине!!!
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А вы точно уверен что они Рашку хотят уничтожить?
Марк Твен насчет выборов был прав. Подразумевая что население легко одурачить. Так и тут - спектакль с "противостоянием" Рахи и норм. мира, ага, щас.
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та не...уничтожать никто не будет...разорят и поотнимают ядерные когти с клыками.
а там-живите как хотите. До Православної церкви України приєдналася ще одна релігійна громада в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5651
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Одного "новичка", писало, сделали 20т. А ведь еще есть множество других веществ и уранов разных. При нападении на Раху, они просто скажут: мы не можем контролировать арсеналы/хранилища и террористы могут кой-чяго утащить(завуалировано: Нью-Йорк приготовься) - кому это надо?
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Марк Твен ето его псевдовнив ,,означает буйки на реке..
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А евроблях сегодняшня сколько растаможили? К Православной церкви Украины присоединилась еще одна религиозная община в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 1205
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Зачем нам новости об освоении космоса если то там то сям любители драться лбом против пола перед бородатым существом в платье и лизать всякую гадость, теперь будут не "гореть вечно", а "петь песенки ссуществу, мочившему их предков так что Сталин - сопляк против негО"? Или все таки будут "гореть вечно", если окажется что божок арабов - настоящий, а православный и прочие - выдумка. Или божок какого-то племени Амазонии - настоящий и нету никаких бохов кроме Леопардокрокодиллаха, или какого-то там Пума-Пиранья-Ленивца
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Только на Волыни за сегодня 7 парафий перешли в ПЦУ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК Православной церкви Украины присоединилась еще одна религиозная община в Черновицкой области
 
 
 
 
 
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