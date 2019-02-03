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Все про:обрушение (123) Харьков (4153) снегопад (674)

 Крыша гаражного кооператива обвалилась в Харькове, в больницу попали двое мужчин

Кровля не выдержала скопившегося на ней снега.

ЧП произошло в Московском районе Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В результате происшествия 81 и 41-летний мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", – сообщают полицейские.

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По предварительным данным, пострадавшие получили травмы головы и плеча. Также обрушившаяся крыша повредила 2 автомобиля.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник: https://censor.net.ua/n3109698
 
 
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ну дык, харьков, да еще и район мацковский - сепаратисты подкоп копали Крыша гаражного кооператива обвалилась в Харькове, в больницу попали двое мужчин - Цензор.НЕТ 2065
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Уважуха чоловіку!!! І найшвидшого одужання обом! Щоб ми усі на гараж у 81 бігали!
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В елітному ресторані Києва під час обіду обікрали голову постійної комісії з питань бюджету і фінансів Хмельницької обласної ради Івана Гладуняка.

З посиланням на джерела в Хмельницькій облраді, це трапилося 1 лютого в закладі, де подають узбецьку кухню на вулиці Велика Васильківська.

Уточнюється, що Гладуняк необачно залишив речі без нагляду, після чого невідомі викрали у нього близько 4 тисяч доларів, документи та банківські картки. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 185 (крадіжка). Підозрюваних поки немає.

У декларації за минулий рік у депутата зазначено чимало нерухомості в Києві і області, а також земельні ділянки і власний бізнес. Гладуняк був мером міста атомників Нетішина та губернатором Хмельницької області за часів президентства Віктора Ющенка.
У 2014 році вийшов з партії Юлії Тимошенко - "Батьківщина" і вступив до лав "Блоку Петра Порошенка". https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/u-kievi-v-restorani-obikrali-deputata-scho-vidomo.htm
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Шо це за кровля така, з очерету, шолі? У нас в гаражах всюди бетонні плити-пустотки.
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Новость вселенского масштаба. Прям в одном ряду- выборы, ато, зрада... и крыша в гараже
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрыша гаражного кооператива обвалилась в Харькове, в больницу попали двое мужчин
 
 
 
 
 
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