 Крыша гаражного кооператива обвалилась в Харькове, в больницу попали двое мужчин

ЧП произошло в Московском районе Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"В результате происшествия 81 и 41-летний мужчины были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", – сообщают полицейские.
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По предварительным данным, пострадавшие получили травмы головы и плеча. Также обрушившаяся крыша повредила 2 автомобиля.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
З посиланням на джерела в Хмельницькій облраді, це трапилося 1 лютого в закладі, де подають узбецьку кухню на вулиці Велика Васильківська.
Уточнюється, що Гладуняк необачно залишив речі без нагляду, після чого невідомі викрали у нього близько 4 тисяч доларів, документи та банківські картки. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 185 (крадіжка). Підозрюваних поки немає.
У декларації за минулий рік у депутата зазначено чимало нерухомості в Києві і області, а також земельні ділянки і власний бізнес. Гладуняк був мером міста атомників Нетішина та губернатором Хмельницької області за часів президентства Віктора Ющенка.
У 2014 році вийшов з партії Юлії Тимошенко - "Батьківщина" і вступив до лав "Блоку Петра Порошенка". https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/u-kievi-v-restorani-obikrali-deputata-scho-vidomo.htm