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 За рубежом
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 Хорошим началом деэскалации ситуации в Черноморском регионе было бы освобождение украинских моряков и кораблей, - генсек ОБСЕ Гремингер

В ОБСЕ есть ряд инструментов по укреплению безопасности, разработанные специально для Черноморского региона. В то же время, освобождение захваченных Россией украинских моряков и кораблей стало бы хорошим началом для деэскалации ситуации.

Об этом заявил в интервью австрийскому журналу Profil генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"События в Азовском море и Керченском проливе влияют на Черноморский регион. И поэтому важно, чтобы Украина и РФ начали диалог на двусторонней или международной основе для того, чтобы снизить риск дальнейшего напряжения в регионе. Мы призвали обе стороны использовать имеющиеся инструменты по деэскалации, которые есть как в ОБСЕ, так и за пределами организации. Хорошим началом было бы освобождение задержанных моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли", - сказал он.

По словам Гремингера, ОБСЕ может предложить имеющиеся инструменты для деэскалации ситуации.

"Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, прежде всего, разработан для того, чтобы помочь странам-членам развеять и прояснить сомнения относительно намерений друг друга, которые могут рассматриваться как угрожающие или же неправильно интерпретированы. Существует ряд мер по укреплению доверия и безопасности специально для Черноморского региона. ОБСЕ готова в любое время помочь и предоставить свои механизмы по предотвращению конфликтов с целью снижения напряжения", - заявил генсек ОБСЕ.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3109697
 
 
 Топ комментарии
 
Обезбашенный путлер не пойдёт на это ..... он же ё"нутый !
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А мне чего то Обломов вспомнился .Он тоже руководствовался самыми благими намерениями . И мечты его были чистыми как у пана Гремингера.
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Обезбашенный путлер не пойдёт на это ..... он же ё"нутый !
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А мне чего то Обломов вспомнился .Он тоже руководствовался самыми благими намерениями . И мечты его были чистыми как у пана Гремингера.
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Было бы хорошо, если бы обсе самоликвидировалась.
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Чтобы лучше понимали ********** европейцам при каждой встрече нужно презентовать туалетную бумагу с соседней ведддко .

Тогда может начнут осознавать с какой дикой ордой имеет дело и считают стороной переговоров .

Кто подтирает дупу "крымнашем" , тому разве доступны для понимания хоть какой-то здравый смысл ?
Только условная рефлексия - дал по рукам палкой , Собачка дока Павлова больше не гадит в углу и отдаёт пластиковую косточку хозяину . Только такой язык и понимают !
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Возможно, вы правы. Просто по воскресеньям новостей мало, может кому и покажется интересным.
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ну а шо?

Борис Леонидович Сорока
7 мин. ·

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА / ЦЫРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НАРУШЕНИЯ США ДОГОВОРА ДРСМД с 1999 года. 100%
Лаврову респект. Так эпично обосраться - не каждому удается.
Выдать гражданский международный аэропорт за ракетный завод - блеск. Хорошим початком деескалації ситуації в Чорноморському регіоні було б звільнення українських моряків і кораблів, - генсек ОБСЄ Гремінгер - Цензор.НЕТ 1642

Хорошим початком деескалації ситуації в Чорноморському регіоні було б звільнення українських моряків і кораблів, - генсек ОБСЄ Гремінгер - Цензор.НЕТ 9145
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генсек ОБСЕ Гремингер.. и все эти бургеры

так и не поняли.. Не для того затевалась эскалация, чтоб начинать деэскалацию..
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да всё они поняли. у них работа такая, имитировать хоть какую-то деятельность, вот и треплются.
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да уж! если б так абы...
только х.лу по фиг и на деэскалацию и на наших моряков...
оно на своей волне... (что б оно сгинуло!)
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Организация
Бесполезных
Ссыкунов
Европы
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хе-хе...путлер не для того эскалацию устроил, чтобы по требованию какого-то
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХорошим началом деэскалации ситуации в Черноморском регионе было бы освобождение украинских моряков и кораблей, - генсек ОБСЕ Гремингер
 
 
 
 
 
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