 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского, Вольного, Зайцево, Луганского и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.
Также позиции наших войск обстреляли в районе поселка Зайцево и - из автоматических гранатометов - вблизи населенного пункта Луганское.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отмечается в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, 2 февраля враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов.
добра новина - всі цілі ! тримайтеся... бережіть себе!!!
горіть у пеклі москалі (с)... іуди, каїни... и ватка пучками и кучками...
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" веде розробку нової версії ракети Р-27 класу "повітря-повітря".
Вона матиме значно більші можливості застосування, розказав директор ДАХК "Артем" Антон Карпенко.
В порівнянні з попередньою версією ракети вони матимуть більшу дальність захоплення цілей та більшу стійкість до постановки перешкод.
Зараз ведуться роботи по створенню нових головок самонаведення, зокрема і активних (АГСН), що дозволяють льотчикам працювати за принципом - "вистрілив та забув" та не наражати своє життя на небезпеку та літак на знищення:
"Ми виконуємо зараз дві конструкторсько-дослідні роботи по модернізації цієї ракети: створюються нові головки - і радіолокаційного типу, і теплового типу", - розказав Антон Карпенко.https://gazeta.ua/articles/donbas/_vistriliv-ta-zabuv-v-********-modernizuyut-raketu-dlya-bojovih-litakiv/883240