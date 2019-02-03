 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского, Вольного, Зайцево, Луганского и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропавший в районе Павлополя на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен к оккупантам

Также позиции наших войск обстреляли в районе поселка Зайцево и - из автоматических гранатометов - вблизи населенного пункта Луганское.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отмечается в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли Золотое-5 и распространяют фейк о причастности ВСУ к этой провокации. КАРТА

Напомним, 2 февраля враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов.