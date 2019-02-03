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 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского, Вольного, Зайцево, Луганского и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС

В воскресенья, 3 февраля, с полуночи до 18:00 противник пять раз обстрелял позиции наших войск.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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Также позиции наших войск обстреляли в районе поселка Зайцево и - из автоматических гранатометов - вблизи населенного пункта Луганское.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отмечается в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского, Вольного, Зайцево, Луганского и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, 2 февраля враг 10 раз атаковал позиции ОС: ранены двое украинских воинов, уничтожены двое оккупантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3109694
 
 
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"Вистрілив та забув" - в Україні модернізують ракету для бойових літаків

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" веде розробку нової версії ракети Р-27 класу "повітря-повітря".
Вона матиме значно більші можливості застосування, розказав директор ДАХК "Артем" Антон Карпенко.
В порівнянні з попередньою версією ракети вони матимуть більшу дальність захоплення цілей та більшу стійкість до постановки перешкод.
Зараз ведуться роботи по створенню нових головок самонаведення, зокрема і активних (АГСН), що дозволяють льотчикам працювати за принципом - "вистрілив та забув" та не наражати своє життя на небезпеку та літак на знищення:
"Ми виконуємо зараз дві конструкторсько-дослідні роботи по модернізації цієї ракети: створюються нові головки - і радіолокаційного типу, і теплового типу", - розказав Антон Карпенко.https://gazeta.ua/articles/donbas/_vistriliv-ta-zabuv-v-********-modernizuyut-raketu-dlya-bojovih-litakiv/883240
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского, Вольного, Зайцево, Луганского и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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