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 Общество
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Все про:синод (25) ПЦУ (205)

 Завтра состоится Священный синод Православной церкви Украины, - телеканал "Прямой"

По данным журналистов, синод пройдет под руководством предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, на повестке дня – организационные вопросы.

О запланированном на завтра заседании Священного синода сообщила со ссылкой на собственные источники корреспондентка телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Не официально, но сообщили нам, что завтра уже состоится Священный синод, и митрополит всея Украины Епифаний приступит к своим обязанностям", – сказала журналистка.

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По ее словам, на повестке дня – большое количество вопросов, какие именно их них будут решать первыми – точно не известно.

Журналистка отметила, что, возможно, завтра обсудят, каким образом поминать митрополита киевского и всея Украины Епифания в каждом клире.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109693
 
   
 Топ комментарии
 
нульовий носяро , тобі сьогодні ніхто не заплатить. Йди "бухать" Завтра состоится Священный синод Православной церкви Украины, - телеканал "Прямой" - Цензор.НЕТ 656
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"Мечтатель"... Они всем СССР с бандеровцами в Западной Украине, до начала 60-х, справиться не могли...
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Ну, а завтра - очередной "разрыв пердаков": "Синод неканоничный!!!!"
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Опять Порося будут по улицам водить и агитировать?
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нульовий носяро , тобі сьогодні ніхто не заплатить. Йди "бухать"
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Так Порося будут по улицам водить и агитировать?
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я здесь, а значит ты, хрузькэ, в спаме
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У спам, хозер. Донгуз. Кошон. Швайне.
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Свято продовжується. Слава Україні. Завтра состоится Священный синод Православной церкви Украины, - телеканал "Прямой" - Цензор.НЕТ 4742
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У свиней МЧС приведен в состояние повышенной опасности: ожидаются массовые пожары от горения пердаков, а желчи, льющейся с зомбоящиков, может не хватить для тушения.
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Не слишком ли много чести попам? Вся возня с вами только ради того, что-бы вы переманили на себя кацапскую паству, а кацапов поперли запоребрик...Но тыкать здравомыслящим людям Украины средневековое мракобесие, это уже перебор
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а что, кто-то гонит в церковь, как большевики гнали на собрания в дни церковных праздников?
Дело добровольное.
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Добровольное условно...В тех же США например, люди вынуждены стеснятся, что они атеисты, иначе может отразиться на карьере, не все же работают в компании Маска
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Окучують лохторат до виборів..Всіма доступними методами.На жаль,й церкву в це втягли.
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Нам зараз важливий кожний, навіть локальний фаєрвол проти кацапського "сміттєвого вітру".
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У них там вся страна из таких "антифашистов" состоит.
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"Мечтатель"... Они всем СССР с бандеровцами в Западной Украине, до начала 60-х, справиться не могли...
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Гляньте на рожу этого Хазина - там же все написано. В смысле национальности. И это точно. Не русский татарин.
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Ну, а завтра - очередной "разрыв пердаков": "Синод неканоничный!!!!"
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В них проблема в іншому.
З сходу татари тиснуть а з півдня укропи. Тут ще не так завиєш Завтра відбудеться Священний синод Православної церкви України, - телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 7097

Alex Rambler2 недели назад

****** католические и англо- саксонские курвы ! Воспользовавшись катаклизмом, от страха уничтожили нашу империю - Великую Тартарию , Вотчину Тюрков !!! Я не удивлюсь если из древности и Египет и весь Ближний Восток был Тюркским !!!﻿
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Во, "кацапов" занесло... Как "зайца на слоновьих яйцах"... "От страха" можно только обосраться, а в ярости можно и горы свернуть...
Читал я как-то, подобный бред, о 40 миллионах лет развития "русской цивилизации", о "русских" Египте, Вавилоне и Индии...
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Так ті5ати всеж таки прийдеться, тільки куди? Всюди їм ноги ломати будуть.
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ПЦУ стала повністю канонічною церквоя, яка має достойного предстоятеля. Тепер московська секта наймає ботів, які все перекручують.
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Так чого,згідно Томосу,молитися треба й за здравіє Кіріла-сєктанта?
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Молитися не треба, бо це добровільна справа кожного і кожної конфесії. Є Вселенський патріархат і там об'єднані усі православні церкви і тому їх предстоятелів поминають, бо виконують канонічні приписи.
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Один з доброчинів християнства - "смиренність"... А "Гундяй", все-таки, лідер однієї із церков... Тому, митрополиту слід дотримуватися церковних канонів, як Порошенку, тому ж Клімкіну - "дипломатичного протоколу"... (Вони можуть думать про Путіна і Лаврова, що завгодно, можуть бажать з задоволееням їх задавить чи горло перерізать, однак, змушені тиснуть їм руки і посміхатись...).
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Здається диякон їх послав по скрепному.
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А за здравіє Кіріла все ж не варто молитися.Хіба що за прощення його гріхів й спасіння душі.
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как уже задолбали этими ряженными пузатыми и бородатыми клоунами. может хватит уже?
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До начала агрессии свиней в Украине за церковь и разговоров не было особо. Рашистские ТВканалы свободно вещали, спокойно свиньи могли приезжать в Крым, реальных случаев притеснения языка до сих пор никто не может привести. Российский спорт в почете, тысячи людей еще живы. В Украине десятки миллионов людей, относящихся к отрыжке СССР с симпатией.
Никакого безвиза, никакой автокефалии, никаких санкций, НАТО - спящая организация, о которой и забывать-то все стали. Доллар у свиней по 25 фублей, ездят по всему миру, как люди. Благодать......
Ну что, скоты, а теперь вам нравится то, что есть?!!!! Так это ж только начало, твари!
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все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр

То есть все савецкие бабульки? Завтра відбудеться Священний синод Православної церкви України, - телеканал "Прямий" - Цензор.НЕТ 3911
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗавтра состоится Священный синод Православной церкви Украины, - телеканал "Прямой"
 
 
 
 
 
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