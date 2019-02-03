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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (16266) ЦИК (2838) Гандзюк (182)

 Порошенко вошел в ЦИК через черный ход, чтобы не встречаться с активистами, - журналистка Решетилова

Под зданием Центризбиркома президента ждали активисты с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк", но глава государства избежал встречи с ними.

Об этом написала в Фейсбуке журналистка Ольга Решетилова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Петр Порошенко, который пришел на должность в результате Революции Достоинства, идет подавать документы в Центральную избирательную комиссию через черный ход, тайно, скрываясь от граждан. Только для того, чтобы не отвечать на один-единственный очень неудобный вопрос. Кто заказал Катю Гандзюк? Вам не кажется, что здесь что-то не так?", – написала журналистка.

Порошенко вошел в ЦИК через черный ход, чтобы не встречаться с активистами, - журналистка Решетилова 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Начальник Генштаба Муженко и воинские части ВСУ в интернете размещают агитацию со слоганами избирательной кампании Порошенко. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, в последний день приема документов, президент Украины Петр Порошенко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах главы государства в марте.

У здания Центризбиркома Порошенко поджидали несколько активистов с баннерами, на которых было написано "Извините, так а кто заказал Гандзюк?".

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Также на Цензор.НЕТ: Убийство Гандзюк расследовано на 90%, скоро общество "получит ответ на свой вопрос", - Луценко

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3109692
 
   
 Топ комментарии
 
недопризедент -цінічна барига ..і боягузлеве чмо яке боїться власного народу !! соромно ...дуже соромно що це недорозуміння є президентом моєї країни
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В президенты через черный ход! Браво! Порошенко вошел в ЦИК через черный ход, чтобы не встречаться с активистами, - журналистка Решетилова - Цензор.НЕТ 5934 Уже завтра на бигбордах страны! Или не?)))
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А если серьёзно ,в этом весь Порошенко ,то тайно на Мальдивы летал, тайно офшоры оформлял ,теперь тайно в ЦВК заходит. Порошенко вошел в ЦИК через черный ход, чтобы не встречаться с активистами, - журналистка Решетилова - Цензор.НЕТ 1160Одно вытекает из другого... Порошенко вошел в ЦИК через черный ход, чтобы не встречаться с активистами, - журналистка Решетилова - Цензор.НЕТ 8235
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Ще ніколи не жила Підараха хуже чим при Пороху
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Это как карточный домик: строишь, стараешься, а потом одно маленькое неверное движение, пустячок по сути дела, - и всё рухнуло.
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Установка для пецесосов: с сегодншнего дня считать черный вход парадным, парадный - черным.
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Лолита Кокоріна Инкогніто,подала документи до ЦВК через задній прохід)))Це вже дно?
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неа, еще два месяца этот кучеряшка пью копать будет
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это бухающие недоразумение хочет стать президентом, но боится народа Украины. Жесть просто!
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гелетейка отбрешется
скажет предотвращали
12 покушение на солнцеликого
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в Одессе у всех бюджетников собрали ксерокопии паспортов
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По тих ксерокопіях будуть бюлетені заповнювати.
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кацапы, ати бати на свой форум якутских скульпторов "ЛЕПКА ИЗ ДЕРЬМА" а президента мы и сами выберем в первом туре да еще и Петра Алесеевича!
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Так вся ферма у офшорного - ригівська, порохоботи й пишуть то здебільшого московським язиком, ворожим... Риги будуть за баригу, тут і до ворожки не ходи.
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Помню как президента Ющенко травили ,за смерть шахтёра в донецкой шахты,,всё повторяется,что у нас за люди такие? все хотят реакции нашего украинского Царя
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- Батьківщину не вибирають! - заявив Порошенко.
- "Батьківщину" також! - додав Охендовський.
🤑
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ватне бидло відчуває, що воно програло, тому так і нервується... істерика кацапів зашкалює..
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Відверто кажучи, після їхніх сьогоднішніх "воплєй" і комедію дивитися не потрібно.. Дякую їм, що хоч розвеселили😁😁😁
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Тащишься от того, что твой кумир всё делает через жопу? Порошенко увійшов до ЦВК через чорний хід, щоб не зустрічатися з активістами, - журналістка Решетилова - Цензор.НЕТ 79
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И это главнокомандующий? Зеленский и Юля заходили при всех, ни кого не боялись. А это трусливый сморчок.
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Так гражданских отсечь не успели и особовий склад не підтягнули..... сцикотно стало верховноглавнокомандующему.....
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ПОРОШЕНКО ПЕРВЫЙ, КТО ПОСЛАЛ МОСКОВСКИЙ УЛУС ЗА ПАРЕБРИК﻿
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Сразу напомнило Бармолея , нормальные герои всегда идут в обход Как Шеколадная мразь за власть цепляеться этож надо
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Такого за 25 лет ета страна еще не видела хахахахаххаха ну и вождь
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Так оно по жизни ссыкливое , все по кулуарам . а на людях . все для картинки . Оно бы и с ****** бы замирило официально бы . да вот бизнес на войне превыше всего , никакой там патриотичности нет и в помине ,для обывателя лоха все построено .
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У зрадофілів як і кацапів від Порошенка палає дупа
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Был однотуровым Стал ЗАДНЕПРОХОДНЫМ.Если в марте мы не снесём Сивого Мадуро,эта мстительная тварь нам всем потом такое устроит,что раша с бледным карликом покажется голубой лагуной.
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Петрик не передергивай, первый это сделал Игорь Коломойский и Генадий Корбан в Днепре , когда Киев еще сопли жевал , так шо не надо Порошенко увійшов до ЦВК через чорний хід, щоб не зустрічатися з активістами, - журналістка Решетилова - Цензор.НЕТ 2995 Мы все помним.....
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Ray @Ray_net_uaЧитатьЧитать @Ray_net_uaЕще"Гражданских отсечь, я должен идти среди военных!" - Порошенко дал приказ по-русски и отогнал попов.
Символично: Из лозунга "Армія, мова, віра" сделал ставку на Армию. Отдал приказ по-русски, на фоне нелегального казино, крышуемого полицией Авакова.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1805445 Порошенко увійшов до ЦВК через чорний хід, щоб не зустрічатися з активістами, - журналістка Решетилова - Цензор.НЕТ 5045
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лахта.у вас проксік відклеявся.На Росіі школяри падають в голодні обмороки бо в батьків немае грошей а ви замість того шоб допомогти співвітчизникам вештаетесь по украінських ресурсах та марно гаете час.
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Гриценко на минулих виборах був "Преший непрохідний!" А Порошенко на цих буде "Перший задньопрохідний!"
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Был у нас заднеприводный с вилами и коровой, теперь ещё и заднепроходной есть
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Диктаторы заканчиваются, когда над ними начинают громко смеяться. Порошенко увійшов до ЦВК через чорний хід, щоб не зустрічатися з активістами, - журналістка Решетилова - Цензор.НЕТ 3300

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вошел в ЦИК через черный ход, чтобы не встречаться с активистами, - журналистка Решетилова
 
 
 
 
 
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