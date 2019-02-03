 Порошенко вошел в ЦИК через черный ход, чтобы не встречаться с активистами, - журналистка Решетилова

Об этом написала в Фейсбуке журналистка Ольга Решетилова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Петр Порошенко, который пришел на должность в результате Революции Достоинства, идет подавать документы в Центральную избирательную комиссию через черный ход, тайно, скрываясь от граждан. Только для того, чтобы не отвечать на один-единственный очень неудобный вопрос. Кто заказал Катю Гандзюк? Вам не кажется, что здесь что-то не так?", – написала журналистка.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, в последний день приема документов, президент Украины Петр Порошенко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах главы государства в марте.

У здания Центризбиркома Порошенко поджидали несколько активистов с баннерами, на которых было написано "Извините, так а кто заказал Гандзюк?".

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.