Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты", – написал Цеголко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 января Порошенко заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины.

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Он подчеркивал, что выдвигается на второй срок "ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей".

Согласно последнему соцопросу, Порошенко занимает второе место в рейтинге кандидатов в президенты, уступая шоумену Владимиру Зеленскому. Следом за ним в рейтинге – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Сегодня – последний день подачи документов для регистрации кандидатов в президенты Украины.