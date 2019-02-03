Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.
"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты", – написал Цеголко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 января Порошенко заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины.
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Он подчеркивал, что выдвигается на второй срок "ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей".
Согласно последнему соцопросу, Порошенко занимает второе место в рейтинге кандидатов в президенты, уступая шоумену Владимиру Зеленскому. Следом за ним в рейтинге – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Сегодня – последний день подачи документов для регистрации кандидатов в президенты Украины.
который не поддерживает президента и национализм,
за последние пару месяцев не был заблокирован на бесцензурном "Цензоре" от силы пару суток...
Всі дороги знищили за 5 років
Порошенко вошел в ЦИК через черный ход.
За Порошенка можно и нужно голосовать, но только тогда когда останутся Порошенко - бойко, мураев, вилкул, ляшко, зеленский, гриценко, ..... , и другие пророссийские клоуны или те кто уже был во власти и не куя не сделал ....
так завжди зірки роблять
щоб не зацілувати
русскиетюрко-угро-финские анальный зуд и боль у зрадофилов и у их ватных лишнехромосомных парнокопытных коллег в комментариях наблюдаю я - а это славно :0))
П. Порошенко