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 Политика Украины
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 Порошенко подал документы в ЦИК

Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты", – написал Цеголко.

Порошенко подал документы в ЦИК 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 января Порошенко заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины.

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Он подчеркивал, что выдвигается на второй срок "ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей".

Согласно последнему соцопросу, Порошенко занимает второе место в рейтинге кандидатов в президенты, уступая шоумену Владимиру Зеленскому. Следом за ним в рейтинге – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Сегодня – последний день подачи документов для регистрации кандидатов в президенты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109691
 
   
 Топ комментарии
 
Порох виграє вибори вже в першому турі . Так вважають букмекерські контори. Ніяких емоцій , просто ці люди вміють рахувати. І даром хліба не їдять ....
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Порох 2019!

у кацапни и зрадофилов сраки рвет знатно! Порошенко подал документы в ЦИК - Цензор.НЕТ 8902
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Як тільки пишеться якась підтримка Порошенку зразу в слам. Це що--цензор так бореться з "ворогами "України. Майте якусь совість і небанте тих хто проти брехні і злоби .
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Ваш покорный слуга,
который не поддерживает президента и национализм,
за последние пару месяцев не был заблокирован на бесцензурном "Цензоре" от силы пару суток...
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Зразу визначіться ,що таке націоналізм, і яке відношення він має до Порошенко. Відсутність знань--не є поводом для брехні.
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тоже заметил, что Цензор часто модерируется из Мокши.. или Бутусов не в курсе?
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Це спамлять путінські тролі, а все через брак аргументів.
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Пусть лучше напишет явку с повинной... Порошенко подав документи до ЦВК - Цензор.НЕТ 2661 и так за 5 лет правления барыги уровень жизни населения упал ниже плинтуса пенсионная реформа - геноцид медреформа -издевательство.Уровень коррупции зашкаливает ...Хватит! Досвидрс!
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А население это заметило? Реальное население, а не интернет тролли и зрадоботы?
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а сколько ваты и лишнехромосомных повылазило! палить вас и палить! За ПАПу. И *** вам по самые гланды биомассеры!
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Иди туда, через что Петр Алексеевич вошел в ЦИК.
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благодаря Цензору у украинских кибервойск есть отличная возможность собрать приличную базу данных хйловских засланцев.. демократия демократией, но многие позволяют во время войны себе занадто много, так что пишЫте иСчо, работники "кривого пистолета")
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З чорного ходу, як злодюга, людей сторониться, тьху! Холера!
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злодій і брехун!
Всі дороги знищили за 5 років
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Порошенко подал документы в ЦИК но они не действительны ибо

Порошенко вошел в ЦИК через черный ход. Порошенко подав документи до ЦВК - Цензор.НЕТ 3481
За Порошенка можно и нужно голосовать, но только тогда когда останутся Порошенко - бойко, мураев, вилкул, ляшко, зеленский, гриценко, ..... , и другие пророссийские клоуны или те кто уже был во власти и не куя не сделал ....
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злякався своєї популярності і радості прихильників
так завжди зірки роблять
щоб не зацілувати Порошенко подав документи до ЦВК - Цензор.НЕТ 4219
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Ви мабуть свідомо забули згадати ще одну проросійську клоунесу, яка вже не один раз була при владі.
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Многовековые потомственные русские тюрко-угро-финские анальный зуд и боль у зрадофилов и у их ватных лишнехромосомных парнокопытных коллег в комментариях наблюдаю я - а это славно :0))
Порошенко подав документи до ЦВК - Цензор.НЕТ 773
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Порохососы, а кто вам будет платить, когда это гражданин пойдёт на нары?
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Срочно прикупи такую, а то губа ниже колен отвисла

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Так они же приспособленцы. Ето же государственная пропагандистская контора. Такая же как и учителя и бюджетники и заключенные и пациенты психиатрических клиник, голосующий всегда за власть. До 2014 года ботоферма работала на Януоковоща. теперь на Вальцмана. Завтра заклеят фамилию и будут работать на нового хозяина.
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Звісно, всім ригам офшорний барига є президентом. Вся ригівська промосковська мафія при ньому як сир у маслі катається. Подивіться, що в парламенті робиться, риг не ригові і ригом паганяє, що на вулицях українських міст коїться, куди не плюнь на намальваного на бігморді бойка, чи вілкула плюнеш... Оберуть ці чорти нам знов цього баригу, московські орки реванш закінчать. Не з фронту **********, а з верховної ради, з адміністрації та уряду. Як в телевізор не подивишся, ну копія як в московському мордорі. Навіть слова схожі стали, ніби один режисер все вигадує, що у московитів на телебаченні, що у нас... Паскудники рошенівські, хай вам рак мізки виїсть, щоб ви в муках корчились, паразити...
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"Или я иду в президенты, или они ведут меня в прокуратуру"
П. Порошенко
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Пяточком приложился и хрюкнул 3 раза .
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НЕ дай БОГ ! У него НЕТ и не будет второй каденции. Есть только первая и если пройдёт , то следом уже будет ПОЖИЗНЕННАЯ как у х.йла наразсее .....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подал документы в ЦИК
 
 
 
 
 
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