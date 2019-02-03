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 Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане

По словам Сергея Горбатюка, следствие не завершено, а решение о его завершении принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.

Руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Следствие не завершено", – сказал Горбатюк.

Он также добавил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил в телеэфире, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстреле людей на Майдане и готова передать дело в суд.

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Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская в ответ на это заявила, что Луценко лжет. По ее словам, еще не проведены все необходимые допросы, экспертизы и следственные эксперименты. Закревская предположила, что слова Луценко о завершении следствия говорят о его желании свернуть расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3109690
 
   
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Юре главное прокукарекать, а там хоть и не рассветай.
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Да не будет никаких "расследований" при пятре ляксеече.Спросите у кернеса и филатова тоже спросите.
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а мужу бабы 3 тысячелетя пофигнадеюсь и его и всех трусняков попрут в мусорные баки где им самое место Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане - Цензор.НЕТ 9337
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Аха ха а разве кто то верил картавому балаболу
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Верить словам алкоголика может только идиот ! Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане - Цензор.НЕТ 28
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югик не опохмелился вот и ляпнул с бодуна! Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане - Цензор.НЕТ 7484
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Может-быть тогда и бос Луценка, карамелька, тоже нам наврал про 147 реформ???
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юрку перед виборами потрібно встигнути всі справи закрити...конвеєр..ось і цю поспіхом закрив
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"Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане" - шоумен Югик был и остаётся барыгой, ни одному его слову нельзя верить, как и его рошеновскому Пахану, одного поля ягодки.
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а никто из зрады не хочет спросить у горбатюка,почему не завершено? Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане - Цензор.НЕТ 1871
не,с таким вопросом зрада бежит к луценке
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане
 
 
 
 
 
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