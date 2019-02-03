 Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане

Руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Следствие не завершено", – сказал Горбатюк.

Он также добавил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил в телеэфире, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстреле людей на Майдане и готова передать дело в суд.

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Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская в ответ на это заявила, что Луценко лжет. По ее словам, еще не проведены все необходимые допросы, экспертизы и следственные эксперименты. Закревская предположила, что слова Луценко о завершении следствия говорят о его желании свернуть расследование.