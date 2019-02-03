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Все про:кандидат (896) регистрация (220) Савченко (2801) ЦИК (2838) Савченко Вера (57)

 Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК

Бумаги в Центризбирком принесла сестра Надежды Савченко Вера, обязательный залог в 2,5 млн гривен экс-нардеп решила не вносить.

Лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко подала документы для регистрации ее сестры Надежды Савченко кандидатом в президенты Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Вера Савченко принесла в ЦИК необходимые документы в сопровождении заместителя лидера партии Татьяны Проторченко.

Они подали документы без внесения денежного залога, ссылаясь на ст. 103 Конституции Украины, в которой перечислены требования, которым должен соответствовать претендент на пост президента Украины, и там не идет речь о залоге в 2,5 млн грн.

Вера Савченко заявила в Фейсбуке, что открыть счет, на который планировали собирать средства для внесения залога, удалось только за сутки до конца срока регистрации кандидатов.

"Нам Приват Банк (обращались сначала в другие банки и они боялись) открыл счет за одни сутки до конца сбора средств, (открывали его 26! Дней!), 2500000 грн, на Президентский взнос. И за сутки Вы собрали огромную сумму. Пусть недостаточную. Но за сутки !!!", – написала Вера Савченко.

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Надежду Савченко обвиняют в организации подготовки госпереворота в Украине. С 23 марта 2018 года она находится под стражей.

Напомним,15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-журналист Гнап подал документы в ЦИК и получил в подарок шапку из Давоса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3109688
 
 
 Топ комментарии
 
Ну і навіщо було Гаді стілько паперу псувати?..😕😕😕
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"Сидевших" кандидатов уже больше чем нормальных: тимошенко, савченко ,рабинович( дважды) и т.д.
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Ну і навіщо було Гаді стілько паперу псувати?..😕😕😕
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А я тебе скажу зачем!- профессиональные провокаторши те сестрички. Еще с тех времен, когда были в СДПУо у Мертветчука.
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Та не 3,14зди, все из под Свына лезут!
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Щоб про неї остаточно не забули. Бо її всеодно не зареєструють через те, що вона знаходиться під слідством і перебуває за гратами.
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"На цьому місці повинно бути відео з лемуром, у якого смикається око".
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Во-во, ещё её не хватало для полного шапито.
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"Я знаю, Раду Верховну скоро хтось підірве...
О-о-о-о, НАДІЯ Є, НАДІЯ ЄЄЄ-Е-Е" (с)
В стилі реггі
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Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці,
- XX вік! - а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.

Подивишся: і що воно таке?
Не допоможе й двоопукла лінза.
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.

Ліна Костенко﻿

Jamala - Неандертальці
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Герой України , як кандидат в президенти , матиме більше шансів , а ніж володар Ліпецької Фабрики чи якийсь там Крадун Шапок ...
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Проторченко. Они там все проторчали.
Вера могла бы продать "Ягуар" и выручить деньги на залог.
Хотя зачем героям какой-то "залог" ?
Залог вносят трусы.
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"Сидевших" кандидатов уже больше чем нормальных: тимошенко, савченко ,рабинович( дважды) и т.д.
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А 29-го зарегистрировался и тот, который будет сидеть
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При выборе Порошенко - Савченко ,я бы проголосовал за Савченко однозначно,полагаю,что и процентов 90 украинцев поступили бы точно так же !
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Не дай Бог делать выбор между "украинским" Барыгой и московской Неадыкватной.
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Не соглашусь,если бы она была московской,с её рейтингами,когда её вернули Украине,при правильном поведении,она бы нынешние выборы выиграла в первом туре а вот то,что у неё пару клепок в голове не хватает это факт !
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Я проголосую даже за КОТА, он у меня ворует, но ТОЛЬКО КОГДА ГОЛОДНЫЙ. А Свын всегда!!!!
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У демократии тоже есть минусы , иногда существенные
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Ага)
Сейчас и увидим реакцию порохоботов, так как их шеф об этом знал и методички готовы заранее!
Порохоботы, будьте осторожны - нельзя открыто палиться
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Разве под следствием могут подавать документы?
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Сидевшие генпрокурами становятся. Без образования. Шо такого？
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сидевшие не в счёт.. у нас и президент был дважды не судимый ..
Однако действующее следствие.. это иной расклад
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Следствие само по-себе ничего не значит. Вина не доказана в суде. А подозревать его могут в чём угодно.
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её.. Так в том то и дело, что и не оправдал? И из следственного изолятора.. суд не отпустил?
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украинцы готовы голосовать за кого угодно лишь бы сбежать от этого шоколадного "счастья"...
Ждем фальсификаций и потом крови...
Эта ОПГ добровольно или через выборы не уйдет...

Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 2578 🇺🇦УкроБумбараш 🇺🇦‏ @V_Terron 38 мин.38 минут назад
Згідно з соціологічними дослідженнями понад 70% українців не довіряють порошенку, ні про який другий термін, без фальсифікацій і речи бути не може. https://dt.ua/UKRAINE/prezidentu-ne-doviryayut-70-**********-opituvannya-301022_.html …

https://t.co/4qdjlt921F

Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 1741
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Кто же такой добрый собрал Наде денежку ?
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Цирк уехал, клоуны остались. Впрочем, совсем не смешно, страшно.страшно за Украину, глядя, кто идет в президенты.
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с звездой Героя Украины от пэти. Помнишь？
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у меня юль нет - ты чтото спутал ольгинский Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 1382
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Є юля у тебе і твоїх друзів, а ще ти ображаєш вірних ПЦУ, тому саме ти ольгінський.
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ты тоже на юлю дрочиж Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 4469
а почему без фото? Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 4469
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Жодногоразу не голосував за неї, або її партію. Тому від тебе про мене брехня.
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У зрадоботів нема претезій до Савченко?
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Не тренди, соевый. Видно у бота столько своих ников, что мозгов не хватает отслеживать другие ники.
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У мене нема іншого ніку. А про соєвого на твоїй совісті.
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Зрадоботы, со слов соевых, это те, кто не видят пециних побед. Так кто вы если не соя, чистый шоколад?
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А у соевых проституток есть? Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 4835 Есть вопрос,к бойке,вилкуле,мертветчуку,шуферку...В общем ко всей рыгоАНАЛьной банде соевого пида.аса,и ему с тобой тоже:КОГДА ВЫ УЖЕ СДОХНЕТЕ МРАЗИ? Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 7191
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А чикатила когда доки подаст? Или оноприенко? Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 4247
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все стесняюсь спросить - а само х#йло_в.в. уже документы подал, или тянет до последнего? Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 3785
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Не БАРЫГА! Пусть идиотки, пусть(кто угодно)! Пох..., но не из кодлы украинскиз ***********!
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А Луценко, все ж, накаркав…
В Раді - стогін… Дим… Кошмар…
То нанЕсла клята Надька
по парламенту удар!

«Градами» гатила, мать їх!..
Мінометами!.. «УЗІ»!..
Щоб від наших депутатів
не лишилося й трусів!..

Потім, купол розбомбила,
«СУ» направивши в піке…
Навіть, пацани з «ігілу»
ще не бачили таке!

Ну, а далі - найстрашніше!..
Ні жалю, ні серця, *****!..
Тих хто вижив, стала вішать,
і сокирою рубать!

- Надю! Пожалій парламент!
Не вбивай! Я ж спікер твій!..
- Вибачай… Такий регламент…
Постріл… Зойкнув Парубій…

От пишу, і кисню мало!..
Лиш згадаю - в горлі ком,
як та Савченко знущалась
над Пашинським, й Бурбаком!

Вирізала з бідних м'ясо,
потім їла… Била в дих!..
Під кінець - знесла фугасом
голови обранців тих!..

З жінкою тисячоліття
обійшлася, як фашист -
розірвала на лахміття
сукню їй «від Живанши»!

Матір Божа! Моя ж ненько!..
Хтось, в квітчастому тріко,
на колу сидить, бідненький!..
Придивився - то Ляшко!..

Ходить героїня наша
з револьвером наголо,
і пораненим лупашить
по «контрольному» в чоло!..

Поруч - Рубан… Чотки… Швайка…
Пестить бороду руду…
……………………………………
Юра, може ти не каркай,
щоб не кликати біду!..

🤑
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Этот бы талант рифмоплётства да в мирное русло. Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК - Цензор.НЕТ 454
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Ну а что, гулять, так гулять, демократия, так с размахом.
Ничего, что государство шатается, еле стоит на ногах, главное, чтобы партнеры из ЕС были довольны.
Тут явно не хватает Захарченка, был бы жив, тоже бы баллотировался в президенты Украины.
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А Янык еще не подал? Там ворованные шапки некоторые кандидаты отхватили...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДокументы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК
 
 
 
 
 
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