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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Провокации во время выборов возможны не только со стороны России, - генерал СБУ Вовк

По словам Василия Вовка, на выборах ожидаются нарушения общественного порядка: провокации могут устраивать отдельные кандидаты.

Об этом генерал СБУ Василий Вовк сообщил в интервью ObozTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провокации могут быть у кандидатов друг против друга. Кто-то использует наших граждан, кто-то иностранных, кто-то россиян, кто-то поляков, чехов, румын, молдаван, белорусов... Мы не должны зацикливаться на каких-то невидимых провокациях. Мы давно готовы к провокациям – наученные, опытные", – заявил он.

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Вовк отметил, что часть украинских избирателей до сих пор симпатизируют Советскому Союзу и России: "Они всегда будут агитировать за псевдооппозиционные силы, пророссийски настроенные. Реванш этих сил, которые были с Януковичем, происходит и будет происходить. Но избирательные провокации давно известны, как и избирательные технологии".

По словам генерала СБУ, на выборах ожидаются нарушения общественного порядка, потому что увеличится концентрация людей на демонстрациях, митингах, протестах, акциях, которые будут проводить кандидаты и политические партии.

"Где есть скопление людей, там есть нарушения общественного порядка. Там больше опасности для жизни и здоровья людей. Но правоохранители переходят на усиленный режим работы, мы знаем, как это делать, не переживайте, все будет хорошо", – заверил он.

Также на Цензор.НЕТ: РФ пытается дестабилизировать украинское общество, в декабре зафиксировано более 190 ситуаций, - МинВОТ. КАРТА

Вовк также прокомментировал озвученную руководством Службы внешней разведки информацию о том, что РФ дополнительно выделила 350 млн долларов на провокации в Украине.

"Я не видел платежного поручения о перечислении средств, где указана цель "на дестабилизацию выборов в Украине". Такую информацию можно получать от агентуры – или солидной, или какой-нибудь другой. Я удивляюсь таким заявлениям. Называется сумма на дестабилизацию и так далее. У них постоянно финансируется ФСБ и другие органы, которые работают против Украины, это и военная разведка и обычная. Они финансируют стабильно постоянно отдельные подразделения и направления, блоки, сегменты, для работы против Украины. Вот и все", – отметил он.

"Для меня это заявление руководителя СВР немного непонятно… Куда и кому пойдут 350 млн?" – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3109687
 
   
 Топ комментарии
 
Провокации во время выборов возможны не только со стороны России

...
И действительно! Я могу ошибаться, но стоит обратить пристальное внимание на потужну активность спецслужб Кот-д'Ивуара, Тринидада и Тобаго, а также Соломоновых островов. Не говоря уже о гаитянской спецуре Voodoo People под командованием Барона Самеди.
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лолита кокорина однозначно устроит
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"Выпускник школы КГБ СССР[1] (Московская Высшая Краснознамённая школа КГБ СССР)"


И этот комуняка еще чего-то там рассказывает? Провокации во время выборов возможны не только со стороны России, - генерал СБУ Вовк - Цензор.НЕТ 4219
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А ще від таких дописувачів, які розгойдують човен і не зробили в своєму житті собачої будки ...
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лолита кокорина однозначно устроит
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Всем провокаторам, пытающимся подорвать Украину изнутри, давно пора ужесточить сроки.Эти суки только и ждут если не церковные конфликты, то выборы. Сколько вони было с закрытием участков в эрэфии. Демократию видите ли прижали?! Хер кацапью, а не демократию!
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Хороший генерал.Под эти формулировки попадают все кто против пети.
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Тех кто против отсечь,сомневающихся попустит! Провокации во время выборов возможны не только со стороны России, - генерал СБУ Вовк - Цензор.НЕТ 2579
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Всех сук, которые захотят замутить смуту в Украине - на дыбу!
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А что не так? Я им давить могу как клопов или як за класиком - внутрішніх українських гнід!)
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Этот хенераль намекнул на Венгрию, Румынию и Польшу? Ну и чмо!
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ну мне не жалко повторить - у нас генералы все гиганты мысли?
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Да,выборы обещают быть весёлыми ,обонкротившаяся власть ,может сохраниться только путём чудовищных фальсификаций ,но я полагаю ,что при таком варианте развития событий ,они могут и не успеть взлететь на свои мальдивско-сейшельские округа !
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Экий ты чудак на букву м, нифига себе губы раскатал эта приблуда тебе в помощь

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А если проголосовать не за действующего Гаранта это уже провокация или ещё нет?
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Жюля вже мріє про ПутинаМайданПровокации во время выборов возможны не только со стороны России, - генерал СБУ Вовк - Цензор.НЕТ 5913п
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вот нафига єто фото каравая с ушами??
скоро вечер, самому не страшно, вдрук присницца?
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Тогда с ней поступят так как на этой символической картинке
Провокации во время выборов возможны не только со стороны России, - генерал СБУ Вовк - Цензор.НЕТ 296
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Вообще-то за Юлькой два антипутинских Майдана. Вы - ребята-потрохосята, всё переворачиваете с ног на голову аки ***** и в этом в вас угадывается ольгинская школа. Мастерство, как говаривал Йожеф Сабо, в магазине не купишь.
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порохососы и сюда приперли юлю - вы на нее дрочите?
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Навіть на Цензорі є провокатори, які підтримують росію і відповідних кандидатів. Їх можна визначити легко по ненависті до ПЦУ та перебільшений гавкіт щодо корупції.
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а тебе больше нравится - если не гидрант и термос то кто?
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а у вас разные ответы на разных ветках - видимо не запоминаете методички Провокації під час виборів можливі не тільки з боку Росії, - генерал СБУ Вовк - Цензор.НЕТ 9976
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Я знаю одного читающего не интересные обьявления, который против ВСУ.
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а насильно против? Провокации во время выборов возможны не только со стороны России, - генерал СБУ Вовк - Цензор.НЕТ 7725
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Ты тоже многих обвиняешь в корупции и воровстве.И я не далеко от тебя ушел.Вывод что по сути каждый человек-провокатор для кого то
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"Выпускник школы КГБ СССР[1] (Московская Высшая Краснознамённая школа КГБ СССР)"


И этот комуняка еще чего-то там рассказывает? Провокации во время выборов возможны не только со стороны России, - генерал СБУ Вовк - Цензор.НЕТ 4219
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Провокации во время выборов возможны не только со стороны России

...
И действительно! Я могу ошибаться, но стоит обратить пристальное внимание на потужну активность спецслужб Кот-д'Ивуара, Тринидада и Тобаго, а также Соломоновых островов. Не говоря уже о гаитянской спецуре Voodoo People под командованием Барона Самеди.
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***
дааа... хорошо было дикарям: не нравится человек - убили... нравится - съели
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ну наверное и со стороны Америки? И тут Госдеп виноват
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и его печенье))) так нравится гундяю - всем пеняет если ему не дают
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порозоботы не знают к чему привязатся - проблемы с флагами к цензору Провокації під час виборів можливі не тільки з боку Росії, - генерал СБУ Вовк - Цензор.НЕТ 5089
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Ярик Сус. Кожен день під різним прапор.Згинь кацапська наволоч.Стріляти будеш свою кацапську паскуду яка сидить в кремлі.
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в первом туре будет
тишь да благодать
сепары с лугандонии
будут ехать толпами
голосовать за бойко
***** во втором туре надо бойко
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Хай лучше расскажет кого посадили за прошлые шатуны, шоб рассказывать сейчас как лезут шатуны со всех сторон и во все щели.
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У крамницях окупованої частини Луганської області у продажу з'явився туалетний папір із пропагандистською назвою "Донбасснаш". ФОТОФАКТ https://gazeta.ua/articles/donbas/_u-lnr-stvorili-divnij-tualetnij-papir/883596
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Есть простой рецепт.
Нужно, просто, отсечь гражданских.
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"Где есть скопление людей, там есть нарушения общественного порядка. Там больше опасности для жизни и здоровья людей. Но правоохранители переходят на усиленный режим работы, мы знаем, как это делать, не переживайте, все будет хорошо", - заверил Вовк.

Значит точно всех гражданских будут отсекать.
А вообще-то это перл - "Где есть скопление людей, там есть нарушения общественного порядка".
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Так любую критику действующей власти, либо недовольство ей, можно объявить провокацией.
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