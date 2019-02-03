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 Политика Украины, Общество
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Все про:арест (9779) суд (21748) Захарченко Виталий (741)

 Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест

В судебном реестре появилось постановление Печерского районного суда Киева о снятии ареста с имущества беглого экс-главы МВД Виталия Захарченко.

Об этом со ссылкой на сайт реестра сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ходатайство удовлетворить.

Отменить арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" ( "Stichting Аdministratiekantoor LVV") (номер в реестре компании № 53625404) в рамках уголовного производства №42014000000001262 от 13 ноября 2014 года", - говорится в тексте постановления, который публикуем ниже.

Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 01
Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 02
Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 03
Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 04
Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест 05

Ранее стало известно, что судья Печерского райсуда Киева Писанец принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Кроме того, был снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

Источник: https://censor.net.ua/n3109685
 
 
 Топ комментарии
 
"Зачем нам этот список?" - порадоваться за судебные реформы.
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а просто будки и паласы порошенкам - а нам жкх и печерский суд
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Слова, слова - горох о стену!
Словами не остановить,
Антинародную и злую пену,
Их можно только...
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А почему не гырлявит генпрокурВОР??? Или оно уже положило свое ачкастое око, на пару десятков Га???
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Самое страшное , что и голосовать незакого !
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ЮРИЙ РУСИЧ

Президент Украины Петр Порошенко является акционером "Проминвестбанка" (ПИБ), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "Внешэкономбанк РФ" (ВЭБ.РФ).
«ВЭБ.РФ» действует на основании специального федерального закона России «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Набсовет корпорации возглавляет премьер министр РФ Дмитрий Медведев.
... структура ВЭБ находится под международными санкциями США и ЕС, которые были введены в связи с аннексией Крыма и военной агрессией России против Украины.
Кроме того, в отношении ПИБа действуют и санкции СНБОУ, которые введены в действие указом президента Порошенко от 15 марта 2017 г и продлены указом президента от 6 марта 2018 г еще на один год.
03.02.2019 16:36
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соевые. объясните, это реформа или мыролюбный гиперлуп?
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ха ха ха , судебная реформа от барыги, а вообще нужно быть полным дебилом, чтоб проголосовать за порошенко, после его 144 "успешных" реформ
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А почему постановление " ИМЕНЕМ УКРАИНЫ", а не РОШЕНА?
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Учредитель рыгоаналов Пэця Мальдивский своих в обиду не даст,скоро и Бандюковичу Меживорье вернут
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Простой вопрос - каким имбециллом нужно быть, что бы проголосовать на выборах за соеквого вора и коррупционера???
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сразу же набежала свора гебнявых, подельников-агентов, чтоб прикрыть суддеек. И заклацали под агентурными никами.
Когда уже на цензорке наведут порядок? Или этот сайтик для этого и создавался?
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Насправді це клята Юлька залякала бідного порошавочного суддю і заставила це зробити. А усі ж подумали на безневинного ангела Петю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСписок активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест
 
 
 
 
 
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