 Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест

Об этом со ссылкой на сайт реестра сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко (обновлено)

"Ходатайство удовлетворить.

Отменить арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" ( "Stichting Аdministratiekantoor LVV") (номер в реестре компании № 53625404) в рамках уголовного производства №42014000000001262 от 13 ноября 2014 года", - говорится в тексте постановления, который публикуем ниже.











Ранее стало известно, что судья Печерского райсуда Киева Писанец принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Кроме того, был снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.