 Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест

Об этом со ссылкой на сайт реестра сообщает Цензор.НЕТ.
"Ходатайство удовлетворить.
Отменить арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" ( "Stichting Аdministratiekantoor LVV") (номер в реестре компании № 53625404) в рамках уголовного производства №42014000000001262 от 13 ноября 2014 года", - говорится в тексте постановления, который публикуем ниже.
Ранее стало известно, что судья Печерского райсуда Киева Писанец принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Кроме того, был снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.
Словами не остановить,
Антинародную и злую пену,
Их можно только...
Президент Украины Петр Порошенко является акционером "Проминвестбанка" (ПИБ), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "Внешэкономбанк РФ" (ВЭБ.РФ).
«ВЭБ.РФ» действует на основании специального федерального закона России «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Набсовет корпорации возглавляет премьер министр РФ Дмитрий Медведев.
... структура ВЭБ находится под международными санкциями США и ЕС, которые были введены в связи с аннексией Крыма и военной агрессией России против Украины.
Кроме того, в отношении ПИБа действуют и санкции СНБОУ, которые введены в действие указом президента Порошенко от 15 марта 2017 г и продлены указом президента от 6 марта 2018 г еще на один год.
03.02.2019 16:36
Когда уже на цензорке наведут порядок? Или этот сайтик для этого и создавался?