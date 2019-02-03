 К ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы результаты свежего соцопроса, проведенного во второй половине января консорциумом "Социс", КМИС и Центр Разумкова.

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По этим данным, православными себя назвали 70,7% украинцев, "просто христианами" - 8,8%, греко-католиками - 6,9%, римо-католиками - 1,3%, сторонниками протестантских или евангелистских церквей - 1%.

К нехристианским вероисповеданиям (ислам, иудаизм, буддизм и т.д.) отнесли себя 0,4% опрошенных.

Не относят себя к религиозным вероисповеданиям 9,5%.

На вопрос "к какой православной церкви вы себя относите?" получены следующие ответы: ПЦУ (митрополит Епифаний) - 43,9%, "я просто православный, без конфессии" - 38,4%, УПЦ МП (митрополит Онуфрий) - 15,2%. Отказались отвечать 2,5%.

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Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 силами трех социологических компаний (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова). Выборка - 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/- 0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.