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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
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 К ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос

Более двух третей украинцев относят себя к православному вероисповеданию, из них большинство называют себя верующими поместной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы результаты свежего соцопроса, проведенного во второй половине января консорциумом "Социс", КМИС и Центр Разумкова.

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По этим данным, православными себя назвали 70,7% украинцев, "просто христианами" - 8,8%, греко-католиками - 6,9%, римо-католиками - 1,3%, сторонниками протестантских или евангелистских церквей - 1%.

К нехристианским вероисповеданиям (ислам, иудаизм, буддизм и т.д.) отнесли себя 0,4% опрошенных.

Не относят себя к религиозным вероисповеданиям 9,5%.

На вопрос "к какой православной церкви вы себя относите?" получены следующие ответы: ПЦУ (митрополит Епифаний) - 43,9%, "я просто православный, без конфессии" - 38,4%, УПЦ МП (митрополит Онуфрий) - 15,2%. Отказались отвечать 2,5%.

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Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 силами трех социологических компаний (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова). Выборка - 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/- 0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Источник: https://censor.net.ua/n3109684
 
   
 Топ комментарии
 
Я не фанат церкви , в Бога верю на Пасху и Рождество (есть такой грех) , но изгнать гундяя - святое .
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таки да...с УПЦ МП (митрополит Онуфрий) - 15,2% другого президента не выберешь К ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос - Цензор.НЕТ 5308
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А кто про коррупцию вспоминать будет и про разворовывание Украины - пусть помолится и попустит, да?
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и не говори, ведь это православный еврей добился Томаса для Украины. Православным евреям честь и слава, ждем их на второй срок президента и уряда
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таки да...с УПЦ МП (митрополит Онуфрий) - 15,2% другого президента не выберешь К ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос - Цензор.НЕТ 5308
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а ты одесский тролль все так за власть порошенко и пляшешь здесь?
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недолго тебе плясать осталось старый трольчина, ник себе уже придумал новый, или дрыснешь в русню вместе со своим хозяином?
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Гиг, для того, щоб бути президентом - треба йти з народом, а не з церквою. Якщо хочеш керувати церквою - стань попом, якщо хочеш стати бізнесменом - заведи бізнес. Те саме можна сказати про Януковича, який вирішив - а нафіг мені народ. Навіть диктатори опираються на народ. І Порошенко пішов своїм шляхом. Відпусти його - хай йде.
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А кто про коррупцию вспоминать будет и про разворовывание Украины - пусть помолится и попустит, да?
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Президент України Петр Алексеевич Порошенко этнический УКРАИНЕЦ.


«Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ, ari.ru ("Агентство Русской Информации"). Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г. Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
Президент України Петр Алексеевич Порошенко этнический УКРАИНЕЦ, у него:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК.»
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Порохоботина тупа https://www.youtube.com/watch?v=VcbwRNkOk28 дивись уважно !!
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Це ж до якої межі потрібно бути ТУПИМ, щоб розказаний євреєм на ВІДЕО, бородатий АНЕКДОТ про українця, з прізвищем на КО - КОган приплести тут як доказ.
Боже, ну за які гріхи тебе створили таким ТУПИМ ???!!!
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И что?
Все кто заходят к стене плача в Иерусалиме, с официальным визитом, должны одевать кипу.
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ну ... паця старається як може ... щоб кількість рабів .. ставало все більше
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Я не фанат церкви , в Бога верю на Пасху и Рождество (есть такой грех) , но изгнать гундяя - святое .
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Нам достаточно одной религии, и имя ей - Закон. Как в Риме в начале его существования.
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который все равно стал христианским... К ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос - Цензор.НЕТ 1871
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Политическое решение Константина, не более.
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которое изменило весь раннесредневековый мир
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да откуда тебе знать это? книжек советских начитался?
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Даже не раннесредневековый, а в целом. Ведь до признания Константином эта церковь не была так широко распространена.
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Да, таково свойство ключевых политических решений. Но если посмотреть, то христианство вообще всем обязано политическим решениям и лидерам взявшим его на вооружение - Карл Великий (Верденская резня, например), Владимир Великий, Петр Порошенко (хех).
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Ну если этим изменением считать торможение процесса развитие науки, исскуства, культуры - то да.
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скажем так, ввергло Европу в Темные Века.
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Как заметил автор выше, потому что стал христианским.
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не совсем "потому что". Рим ослаб до такой степени что в нем завелось много болезней, одна из них "христианство".
Христианство было следствием ослабления Рима, а не причиной.
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Выгнать Гунядя из Украины ---- СВЯТОЕ, но и Свына с ним вместе, иначе без толку!
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коли буде "РПЦ" в Україні" мало хто захоче відносити себе взагалі до такої назви.
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повірте знайдуться і сєпари і просто дебіли - типу ми ж сюди і раніше ходили і зараз нічого міняти не будемо
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все кто сейчас верит в то что Филарет - сатана, так и останутся упоротыми рпц-шниками, как их секту не переименовывай.
Им так всадили ненависть к киевскому патриархату, что они скорее умрут чем перейдут в него.
Это поколение должно вымереть, потом будет легче.
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Это во многом, благодаря Путину, кстати.
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Именно этот консорциум по итогам этого же опроса (с 16.01 по 29.01 11тыс.чел.) поставил Порошенко на второе место президентского рейтинга. Если вопрос о конфессионной самоидентификации предшествовал вопросу об электоральных предпочтениях это уже можно считать в определённой степени манипуляцией. Сознательной или неосознанной это уже второй вопрос.)
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Бог и Украина.

По этим данным, православными себя назвали 70,7% украинцев, "просто христианами" - 8,8%, греко-католиками - 6,9%, римо-католиками - 1,3%, сторонниками протестантских или евангелистских церквей - 1%.
К нехристианским вероисповеданиям (ислам, иудаизм, буддизм и т.д.) отнесли себя 0,4% опрошенных.
Не относят себя к религиозным вероисповеданиям 9,5%. Источник: https://censor.net.ua/n3109684»


Итак в Украине:
- Христиане: 88,7 %
- хз кто: 9,5%
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Как только Тимошенко пообещала, что посадит потроха за коррупцию, так тут же у всех ТРЁХ украинских социологических компаний показался взрывной рост рейтинга потроха и зеленского-коломойского. Совпадение? Не думаю. Зато хрустально честная бекешкина (звезда украинской социологии) говорит, шо тут ничего удивительного нету, поэтому нужно верить и не сомневаться, бо не смотря на галопирующую коррупцию в Украине - она (бекешкина) честная и неподкупная ни грамма, а народ ничего в социологии не понимает.

Интересно когда за этот правдивый пост админы меня забанят?
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знову "випливає" цифра 15% ...для спокою у Країні необхідно відправити на гггодіну ці "відсотки" ...
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Все эти соц. опросы сплошной фейк. На "цензоре" пользователей примерно половина за Петю, половина за Юлю. На "112" и "Newsone" рейтинг круче всех у Зеленского,и даже Бойко К ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос - Цензор.НЕТ 6489 . на "Плюсах" лидер опросов опять Тимошенко, у блогеров - Порошенко К ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос - Цензор.НЕТ 5931. Так и с этим опросом. Время и выборы все расставят по местам
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос
 
 
 
 
 
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