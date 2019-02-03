 К ПЦУ себя относят 44% православных украинцев, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы результаты свежего соцопроса, проведенного во второй половине января консорциумом "Социс", КМИС и Центр Разумкова.
По этим данным, православными себя назвали 70,7% украинцев, "просто христианами" - 8,8%, греко-католиками - 6,9%, римо-католиками - 1,3%, сторонниками протестантских или евангелистских церквей - 1%.
К нехристианским вероисповеданиям (ислам, иудаизм, буддизм и т.д.) отнесли себя 0,4% опрошенных.
Не относят себя к религиозным вероисповеданиям 9,5%.
На вопрос "к какой православной церкви вы себя относите?" получены следующие ответы: ПЦУ (митрополит Епифаний) - 43,9%, "я просто православный, без конфессии" - 38,4%, УПЦ МП (митрополит Онуфрий) - 15,2%. Отказались отвечать 2,5%.
Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 силами трех социологических компаний (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова). Выборка - 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/- 0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.
«Первоисточником фейка "Вальцман" - есть сайт ФСБ, ari.ru ("Агентство Русской Информации"). Впервые, упоминание о П.А.Порошенко, как о «Вальцмане», было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005 г. Сама ссылка не работает, но осталась запись в кэше Яндекса.
Президент України Петр Алексеевич Порошенко этнический УКРАИНЕЦ, у него:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК.»
Боже, ну за які гріхи тебе створили таким ТУПИМ ???!!!
справжній арієць )))
Все кто заходят к стене плача в Иерусалиме, с официальным визитом, должны одевать кипу.
Христианство было следствием ослабления Рима, а не причиной.
Им так всадили ненависть к киевскому патриархату, что они скорее умрут чем перейдут в него.
Это поколение должно вымереть, потом будет легче.
По этим данным, православными себя назвали 70,7% украинцев, "просто христианами" - 8,8%, греко-католиками - 6,9%, римо-католиками - 1,3%, сторонниками протестантских или евангелистских церквей - 1%.
К нехристианским вероисповеданиям (ислам, иудаизм, буддизм и т.д.) отнесли себя 0,4% опрошенных.
Не относят себя к религиозным вероисповеданиям 9,5%. Источник: https://censor.net.ua/n3109684»
Итак в Украине:
- Христиане: 88,7 %
- хз кто: 9,5%
Интересно когда за этот правдивый пост админы меня забанят?