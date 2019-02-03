 Москва должна выплатить компенсацию за советскую оккупацию, - минюст Эстонии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир", – заявил министр в статье в газете "Eesti Paevaleht", посвященной отмечавшейся в субботу 99-й годовщине заключения Тартуского мирного договора Эстонии с Советской Россией.
По его словам, "Россия как правопреемница Советского союза должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб".
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Глава Минюста и ранее высказывался на эту тему. Возглавляемое им министерство оценивало ущерб от советской оккупации в 1,2 млрд евро. Он призывал присоединиться к таким требованиям и другие страны Балтии. В августе 2018 года он и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс подписали заявление, в котором говорилось о "важности" изучения возможностей по предъявлению требования к России.
В то же время его высказывания не находили понимания в правительстве. Так, премьер-министр Юри Ратас заявил, что "внешняя политика Эстонии последовательна, и, как и предыдущие правительства, эстонское государство не занимается активным составлением и предъявлением требований о взыскании ущерба к РФ".
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Российская сторона, в свою очередь, ранее заявляла, что рассматривает присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году как соответствовавшее нормам международного права того времени и потому разговоры о компенсациях необоснованны.
Суд пусть решает.
«Пу́тин - *****́!» (укр. Пу́тін - *****́) - популярная[1][2][3][4][5] песня-слоган на украинском и русском языках, высмеивающая президента России Владимира Путина в оскорбительной форме; была впервые исполнена 30 марта 2014 года радикальными болельщиками украинских футбольных клубов «Металлист» и «Шахтёр».
Но пусть для начала заплатят Нафтогазу за газ!!!
А с каких пор Нафтогаз продавал России газ?
Нельзя прощать гибель людей в рашкиных лагерях
Видно из личного опыта
С этой стороны Фашистская россия удара не ожидала.
Дальше Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Украина, Казахстан, Киргизстан, Азербайджан ….
Потом подтянутся и остальные.
Нам вот интересно почитать договор о дружбе Богдана Хмельницого -
если его нам предоставят (если это не миф).