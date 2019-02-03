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Все про:компенсации (253) оккупация (6723) Россия (71883) СССР (687) Эстония (577)

 Москва должна выплатить компенсацию за советскую оккупацию, - минюст Эстонии

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал от РФ компенсации за советскую оккупацию, ущерб оценивают в 1,2 млрд евро.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир", – заявил министр в статье в газете "Eesti Paevaleht", посвященной отмечавшейся в субботу 99-й годовщине заключения Тартуского мирного договора Эстонии с Советской Россией.

По его словам, "Россия как правопреемница Советского союза должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб".

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Глава Минюста и ранее высказывался на эту тему. Возглавляемое им министерство оценивало ущерб от советской оккупации в 1,2 млрд евро. Он призывал присоединиться к таким требованиям и другие страны Балтии. В августе 2018 года он и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс подписали заявление, в котором говорилось о "важности" изучения возможностей по предъявлению требования к России.

В то же время его высказывания не находили понимания в правительстве. Так, премьер-министр Юри Ратас заявил, что "внешняя политика Эстонии последовательна, и, как и предыдущие правительства, эстонское государство не занимается активным составлением и предъявлением требований о взыскании ущерба к РФ".

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Российская сторона, в свою очередь, ранее заявляла, что рассматривает присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году как соответствовавшее нормам международного права того времени и потому разговоры о компенсациях необоснованны.

Источник: https://censor.net.ua/n3109683
 
 
 Топ комментарии
 
вот тут рф як правонаступниці СРСР жаба цицьку дасть.
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Лучшая компенсация - развал ватной орды .
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https://www.5.ua/…/polozov-nazvav-nespodivanu-prychynu-rapt…Москва должна выплатить компенсацию за советскую оккупацию, - минюст Эстонии - Цензор.НЕТ 62895.UAПолозов назвав несподівану причину раптової агресії РФ у Керченській протоціРосіяни дедалі більше думають про те, де взяти гроші на харчі. Невдоволений та голодний народ - не найкраща підтримка російському цареві

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Российская сторона, в свою очередь, ранее заявляла, что рассматривает присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году как соответствовавшее нормам международного права того времени и потому разговоры о компенсациях необоснованны. Источник: https://censor.net.ua/n3109683
Суд пусть решает.
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там тяжело. сначала немцы должны выплатить по идее. Эстония к тому моменту была окупирована германией. германия же фиг вернет за оккупацию... пустые слова, это понимают все. остальное - спекуляция.
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прецедента не будет. тогда и индусы предъявят англичанам, ине они одни. Москва должна выплатить компенсацию за советскую оккупацию, - минюст Эстонии - Цензор.НЕТ 1758
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Индусы до сих пор входят в британское содружство, а от твоей паРаши все разбегаются.
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вот тут рф як правонаступниці СРСР жаба цицьку дасть.
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Лучшая компенсация - развал ватной орды .
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Посмотрела в википедию ( укр) ТОЧНО ЕСТЬ
«Пу́тин - *****́!» (укр. Пу́тін - *****́) - популярная[1][2][3][4][5] песня-слоган на украинском и русском языках, высмеивающая президента России Владимира Путина в оскорбительной форме; была впервые исполнена 30 марта 2014 года радикальными болельщиками украинских футбольных клубов «Металлист» и «Шахтёр».
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А исчё ********* должна хантам и мансям за спижжыный нефть и газ. Без пачкамц халявок мардва астанецца. Москва должна выплатить компенсацию за советскую оккупацию, - минюст Эстонии - Цензор.НЕТ 9958
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Кацапы умрут гл не выплвтят.Диды воеваои,что зря.Прибалты жестко кацапов тролят Москва должна выплатить компенсацию за советскую оккупацию, - минюст Эстонии - Цензор.НЕТ 4826
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Поросе расскажите
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Безусловно, юстиция Эстонии абсолютно права(вызывает сомнения малая сумма, ну да ладно). Там и остальным странам Балтии, Грузии, Молдове, Азербайджану, ... Авганистану, Южной Корее... кацапы нанесли громадный ущерб и компенсации должны быть уплачены.
Но пусть для начала заплатят Нафтогазу за газ!!!
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"Но пусть для начала заплатят Нафтогазу за газ!!!"

А с каких пор Нафтогаз продавал России газ? Москва должна выплатить компенсацию за советскую оккупацию, - минюст Эстонии - Цензор.НЕТ 3162
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Кацапи Україні винні за окупацію з 1654 року 10 трильйонів доларів, а також іншим окупованим у свій час країнам, 20 трильйонів доларів, оце ватнійраші конец.
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Когда-то наши делали такие предъявы монголам за Чингизхана! их послали в туман...после этого больше ни у кого ничего не требуют!
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А може не савєцкая, а російська окупація?...Радянська Армія - це Армія Верховної Ради?...за якими тільки словами не ховається русская гніда...
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единственное чем может заплатить москва это новой оккупацией Эстонии, эстонцу лишнего имущества не надо, ему бы, б ...ть свое бы уберечь
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Мацква должна уже ответить за создание ГУЛАГов и других лагерей, за гибель людей разных национальностей . Украине надо сделать организацию , которая соберет от семей , потерпевших от большевиков , заявы в суд .жто собрать в общий иск и подать в Гаагу.
Нельзя прощать гибель людей в рашкиных лагерях
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Чому така незначна сума? Її можна стягнути з "негромадян" Естонії, якщо добре потрусити.
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Шнурки погладьте эстонцы! С неглаженными шнурками, НЕ!
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А вы, значит , с наглаженными шнурками 😀😀😀
Видно из личного опыта
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Софушка, дофига ли кацаПсины компенсировали кому?
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Главное не молчать . Международная огласка по любому поводу, чтобы истинное лицо кровавых кацапов было видно
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Почалося!
С этой стороны Фашистская россия удара не ожидала.
Дальше Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Украина, Казахстан, Киргизстан, Азербайджан ….
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Старая новость. Эстонцы че-то мало требуют, в отличие от остальных.
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Вот это хорошее предложение. Зло не должно оставаться ненаказанным. Потомки нарушителей впредь много раз подумают, прежде чем делать резкие шаги.
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Надо додавить монгол.


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Правильно-правильно, молодцы, эстонцы!
Потом подтянутся и остальные.
Нам вот интересно почитать договор о дружбе Богдана Хмельницого -
если его нам предоставят (если это не миф).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосква должна выплатить компенсацию за советскую оккупацию, - минюст Эстонии
 
 
 
 
 
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