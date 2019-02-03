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 Политика Украины
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Все про:декларация (1040) Деревянко (50)

 Кандидат от партии "Воля" Деревянко задекларировал квартиры в Киеве и в Ялте, по несколько люксовых авто на себя и жену и миллионы наличными

В декларации Юрия Деревянко также указано, что $10,5 млн он одолжил брату.

Кандидат в президенты от партии "Воля" Юрий Деревянко в 2017 году задекларировал, помимо прочего, два земельных участка (1900 и 970 кв.м), три квартиры в Киеве, жилой дом в Киевской области (637,90 кв.м), а также 1,36 млн евро и 2,86 млн долларов наличными. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Согласно декларации кандидата, у него также есть квартира в оккупированной Ялте, садовый дом площадью 209,20 кв. м и несколько машиномест.

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Кроме того, Деревянко арендует несколько офисов в Ивано-Франковской области. У его жены есть земельные участки, жилой дом в Золочеве Львовской области площадью 182,50 кв. м, квартира в Киеве на 56,7 кв.м, и садовый дом на 236,4 кв.м.

Кандидат получил 240 821 грн. депутатской зарплаты и еще 252 825 грн - на выполнение депутатских полномочий. 21 688 грн 5 300 долларов и 65 евро у него размещены в "Банке инвестиций и сбережений".

Кандидат в президенты держит наличными 177 036 грн, 1,36 млн евро и 2,86 млн долларов. 10,56 млн долларов Деревянко одолжил брату.

Жена кандидата в 2017 году получила 63 419 грн зарплаты и 16,8 тыс. грн страховой выплаты. У нее размещены 11 439 грн, 811 евро и 1 877 долларов в "Укрсиббанке", еще 76 107 грн, 65 908 евро и 719 813 долларов она держит наличными.

Политик задекларировал часы Jaeger-LeCoultre и Blancpain, его жена - серьги Cartier, кольца Bulgari и Damiani, часы Chanel и Girard-Perregaux, другие драгоценные ювелирные изделия и меховое пальто.

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Деревянко владеет рядом автомобилей: Range Rover 2010 года выпуска, Toyota Land Cruiser 2011 года, Mercedes Benz S 500 2007 года. Его жена обладает двумя автомобилями Range Rover 2009 и 2010 года выпуска, а также Lexus RX 450 2009 года.

Среди расходов кандидат указал 309 888 грн благотворительной помощи участникам АТО, 518 тыс. грн - на стипендии победителям олимпиад, одаренным детям и их учителям. 55 тыс. грн Деревянко внес на счет партии "Движение Новых Сил" Михаила Саакашвили, еще 395 180 грн - потратил на содержание приемных народного депутата.

Напомним, 27 января партия "Воля" выдвинула внефракционного народного депутата, члена совета партии Юрия Деревянко кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3109682
 
 
 Топ комментарии
 
Недавно мой знакомый убеждал меня , что он святой .
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сразу видно, что это не белая ворона, а обычная серая, из большой прожорливой стаи слуг народа
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Очень скользкий типок. И ко всем примазывается. Посмотришь его выступления на ток шоу или просто интервью...ну так всё КАК же он за НАРОД переживает. Кандидат от партии "Воля" Деревянко задекларировал квартиры в Киеве и в Ялте, по несколько люксовых авто на себя и жену и миллионы наличными - Цензор.НЕТ 6965
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сразу видно, что это не белая ворона, а обычная серая, из большой прожорливой стаи слуг народа
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Он в парламент пришел уже не бедным . И с собственной недвижимостью
ЭТО ТОЛЬКО ЮЛЯ -БОМЖ . Все деньги на тряпки и ботекс тратит
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Недавно мой знакомый убеждал меня , что он святой .
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да-да, святой! А рога - єто нимб просто еще не полностью виден))
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Еще можно верить Ньютону, Гауссу, Ахимеду, Пифагору, военньім метеорологам и букмекерам (не всегда)...
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Слава богу не бедный человек в отличии от Юли НИЩЕЙ 😀😀😀
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Тоже не вижу ничего зазорного, если человек не бедный. Другое дело как и за счет чего он разбогател.
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Очень скользкий типок. И ко всем примазывается. Посмотришь его выступления на ток шоу или просто интервью...ну так всё КАК же он за НАРОД переживает. Кандидат от партии "Воля" Деревянко задекларировал квартиры в Киеве и в Ялте, по несколько люксовых авто на себя и жену и миллионы наличными - Цензор.НЕТ 6965
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Чергове підтвердження того, що "борці з баригами" - це бариги в квадраті які прагнуть стати баригами в кубі.
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он их как в Украинском Крыму зарегистрировал, так в чем проблема?
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ніщєброди чортові так і пнуться до корита щоб соєвого свиномата відпихнути аби і собі "поцарювати"
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Видно что бесребреник....быдло воровитое
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Зовсім бідося раз вже лише на одних "євробляхах" пересувається..😕😕😕
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Почему Премьер-министр Дании не такой богатый как этот только кандидат?
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Потому что Дания - не Украина. (капитан Очевидность)
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Потому что не крадет, да это и не возможно . У нас из кандидатов абсолютно честные это - Кошулинский и Гнап , а дальше кто чуток .а кто на всю ..Но люди честных не выберут . как всегда .
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Перетворили країну в "театр абсурду".
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Есть такая профессия - проституТ , а когда еще с молоду , то немудренно валютным и элитным стать . как Олег Валерьянович .не берег попу с молоду . вот и разбогател .
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Ранее было подробное описание происхождения этих денег. Подставные фирмы работающие на именитых олигархов, фирмы--однодневки и прочая криминальная нечисть. Жах.
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А в рейтинге зрадоботских святых...он занимал одно из первых мест...😀
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😀😀 И этот зрадоботский кандидат обосрался прям на старте...
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Кандидат от партии "Воля" Деревянко задекларировал квартиры в Киеве и в Ялте, по несколько люксовых авто на себя и жену и миллионы наличными - Цензор.НЕТ 8718Список охочих стати президентом поповнився Олійником і Гнапом да + 26 бакинских комиссаров
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Какую продукцию он начал выпускать - начём заработал ?
Может, программное обеспечение ?
Что он изобрёл ?
Или только тырить научился ?
Юлин шиддё нышь с украинской фамилией и неукраинской рожей.
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ух ты...
значит начнет за народ... переживать))))
***
утром мажу бутерброд -
сразу мысль: а как народ?
и икра не лезет в горло,
компот не льется в рот!

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Кандидат от партии "Вуаля".
А вот и мы с - нежданной стороны.
Юлю он поставит премьером.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат от партии "Воля" Деревянко задекларировал квартиры в Киеве и в Ялте, по несколько люксовых авто на себя и жену и миллионы наличными
 
 
 
 
 
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