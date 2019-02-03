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Все про:плен (1749) Донбасс (17877) Десантно-штурмовые войска (37)

 Пропавший в районе Павлополя на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен к оккупантам

Военнослужащий исчез 23 января, теперь стало известно, что он находится в руках захватчиков.

О пленении бойца сообщается в Фейсбуке 79-й десантно-штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ. Таким образов в части отреагировали на видео с украинским военным, которое выложили в интернет террористы.

"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", – отметили в бригаде.

Также на Цензор.НЕТ: В плен к террористам попал боец 58-й бригады

И добавили, что считают сказанное на камеру Гриненко "подготовленным, сфабрикованным и срежиссирован кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах".

По данным сослуживцев, на пленного оказывают колоссальное психологическое давление.

"Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", – отмечают в бригаде.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады пропал с боевых позиций 23 января.

Вечером того же дня террористы заявили, что боец попал к ним в плен.

Источник: https://censor.net.ua/n3109679
 
 
 Топ комментарии
 
Если это разведчик то нахрена трубить об этом?! Пишите Шо обычный солдат которого крАвавый парашенкА заставил служить. Может не так кацапня издеваться будет...
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Ушел осознанно или от оковытой?
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Ушёл пьяный к сепарам, знаю от сослуживцев 79 тки
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оковита від аква віта, або маленька мавпочка, горілка
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Если это разведчик то нахрена трубить об этом?! Пишите Шо обычный солдат которого крАвавый парашенкА заставил служить. Может не так кацапня издеваться будет...
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готуй петро 100.000 гривень
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Есть инфа, именно из 79Бр, что этот товарищ именно сдался в плен. Не пьяный, а вовремя отхода разведгруппы. Их обнаружили, началась стрельба по ним, группа начала отходить по маршруту, вроде все нормально, но потом смотрят одного не хватает - а он в далеке с поднятыми руками стоит...
Если читает кто то еще из 79 Бр подтвердите или опровергните. Потому что это расказ хоть и от бойца 79ки, но только от одного.
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он говорит, что его оглушило, а когда в себя пришёл уже сепары рядом.
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То був не солдат, а развєдчик, служив поваром, а развєдивал зємниє нєдра, тобто шукав проліски під снігом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПропавший в районе Павлополя на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен к оккупантам
 
 
 
 
 
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