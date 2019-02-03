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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Бердянск (152) вода (229)

 Бердянск пять дней выживал без воды. ФОТОрепортаж

Около пяти дней большая часть приморского Бердянска оставалась без водоснабжения, которое власти города вынуждены были прекратить из-за масштабной аварии на городском коллекторе, которая случилась в минувшее воскресенье, 27 января. Как выяснили специалисты горводоканала, произошел обвал магистрального канализационного коллектора, по которому стоки из нижней части города поступают на очистные сооружения. Чтобы устранить повреждение, прекращена подача воды в нижней части города до устранения аварийной ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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С 28 января жителям шести микрорайонов воду доставляли коммунальными водовозками, спецмашинами МЧС и пограничников, а также взятой в аренду у предпринимателей техникой. Многие горожане для технических нужд брали воду из Азовского моря.

Занятия в школах и детских садах были прекращены.

После разрытия коллектора выяснилось, что бетонные трубы коллектора, уложенного в 2001-2002 годах, буквально рассыпаются, а также, что глубина их залегания не 5 метров, как указано в документации, а 9-10 метров. Для проведения масштабных земляных работ через два дня прибыла техника из Киева, а до этого времени работы продолжались силами бердянского водоканала.

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К 1 февраля была уложена временная обводная канализационная труба диаметром 300 миллиметров и началась перекачка стоков привезенными из Киева насосами. В это же время начали подавать воду в жилые дома.

Мэр Бердянска Владимир Чепурной заявил, что коллектор продолжает осыпаться. Как отмечают специалисты, есть основания предполагать, что во время капитального ремонта этого участка коллектора в 2001- 2002 годах были допущены значительные технологические нарушения. По словам Чепурного, с этим вопросом будут разбираться правоохранители.

Также мэр обратился ко всем жителям города с просьбой понять, что в такой тяжелой ситуации не стоит ждать быстрых решений. Экстренная остановка водоснабжения может быть в любую минуту. От себя лично Владимир Чепурной порекомендовал: держите дома запас воды.

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Старый коллектор подняли на участке длиной более 300 метров вдоль старого городского кладбища

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Для устранения последствий аварии бердянский Горводоканал использовал всю имеющуюся в наличии тяжелую технику

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На помощь пришли техника и специалисты из Киева

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На время отсутствия воды для ее подвоза использовали водовозки и пожарные машины. На фото — доставка воды в бердянскую горбольницу, 30 января 2019 года

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Траншеи очень глубокие — коллектор залегал на глубине до 10 метров

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Бетонные трубы коллектора рассыпаются, хотя им всего 17 лет

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Для укладки временной обводной трубы пришлось демонтировать забор Свято-Никольской церкви

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Привезенные из Киева насосы работают без остановки под присмотром специалистов

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Для замены уже привезли новые современные трубы

Источник: https://censor.net.ua/n3109678
 
 
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Самая любимая фраза соевых, во всем виноваты попередники. Бердянск пять дней выживал без воды - Цензор.НЕТ 7958
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Да ,просто на ура идут рехформы а кто этого не видит тот агент моцквы. Бердянск пять дней выживал без воды - Цензор.НЕТ 3221
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кто производитель бетонных труб... за 17 лет трубы в песок, явно цемент был украден при производстве. Или нарушена технология. Впрочем, это видно сразу: трубы явно неликвид был, но куплены по 3х цене.
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Самая любимая фраза соевых, во всем виноваты попередники.
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согласен, у Боксера мосты падают, потому что при царе-батюшке и Сралине их не совсем качественно построили Бердянск пять дней выживал без воды - Цензор.НЕТ 5442
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ХоШ сказать, Шо бЄглый хряк ни в чем не виноват?
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В новостях указан год 2001-2002 год, при чем здесь хряк.
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Порох так само, все они из одного корыта.
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Да ,просто на ура идут рехформы а кто этого не видит тот агент моцквы. Бердянск пять дней выживал без воды - Цензор.НЕТ 3221
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Это устаревшее, по новому "москалький провокатор".
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Труби 2001 року ще повинні працювати, але мабуть тоді купили неліквід, а гроші вкрали.
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У "нашей власти" кредо с 1991 года и по сей день:
- Крали, крадут и будут красть.
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До цього теж крали, а в російській імперії клали всі чиновники, бо це був національний спорт. Кого не оберете, але красти будуть.
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Чому в новинах про аварію автобуса в кацапії закрито коментування?
..нема де виразити свою радість..
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не кощунствуй. Гибель детей - горе, не имеющее национальности.
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Ці діти через 18 років приїдуть вбивати моїх і твоїх онуків....так що краще нехай тепер здохнуть!
(.....не бачив ти напевне як хоронять наших Українських хлопців яким по 18 років!)
...
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Звонил брату в Бердянск, воду действительно уже дали, но 5 дней были без воды.
Держитесь, земляки!
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Дик скільки бабла витрачено на *томос-тур * ? ...А лярд в *заначку* баригам + 700 лямів жонкам ?
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Скоро кругом все реально обвалится и развалится,а одни и те же рожи перед каждыми выборами дают одни и те же обещания…круговорот гавна в природе…
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В комментариях одни дегенераты собрались. Почитал их - как в грязи вывалялся. Бердянск пять дней выживал без воды - Цензор.НЕТ 9633
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Бердянск , люби Украину ! В Днепре, если нет воды любят Украину !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБердянск пять дней выживал без воды. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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