 Бердянск пять дней выживал без воды. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С 28 января жителям шести микрорайонов воду доставляли коммунальными водовозками, спецмашинами МЧС и пограничников, а также взятой в аренду у предпринимателей техникой. Многие горожане для технических нужд брали воду из Азовского моря.
Занятия в школах и детских садах были прекращены.
После разрытия коллектора выяснилось, что бетонные трубы коллектора, уложенного в 2001-2002 годах, буквально рассыпаются, а также, что глубина их залегания не 5 метров, как указано в документации, а 9-10 метров. Для проведения масштабных земляных работ через два дня прибыла техника из Киева, а до этого времени работы продолжались силами бердянского водоканала.
К 1 февраля была уложена временная обводная канализационная труба диаметром 300 миллиметров и началась перекачка стоков привезенными из Киева насосами. В это же время начали подавать воду в жилые дома.
Мэр Бердянска Владимир Чепурной заявил, что коллектор продолжает осыпаться. Как отмечают специалисты, есть основания предполагать, что во время капитального ремонта этого участка коллектора в 2001- 2002 годах были допущены значительные технологические нарушения. По словам Чепурного, с этим вопросом будут разбираться правоохранители.
Также мэр обратился ко всем жителям города с просьбой понять, что в такой тяжелой ситуации не стоит ждать быстрых решений. Экстренная остановка водоснабжения может быть в любую минуту. От себя лично Владимир Чепурной порекомендовал: держите дома запас воды.
Старый коллектор подняли на участке длиной более 300 метров вдоль старого городского кладбища
Для устранения последствий аварии бердянский Горводоканал использовал всю имеющуюся в наличии тяжелую технику
На помощь пришли техника и специалисты из Киева
На время отсутствия воды для ее подвоза использовали водовозки и пожарные машины. На фото — доставка воды в бердянскую горбольницу, 30 января 2019 года
Траншеи очень глубокие — коллектор залегал на глубине до 10 метров
Бетонные трубы коллектора рассыпаются, хотя им всего 17 лет
Для укладки временной обводной трубы пришлось демонтировать забор Свято-Никольской церкви
Привезенные из Киева насосы работают без остановки под присмотром специалистов
Для замены уже привезли новые современные трубы
- Крали, крадут и будут красть.
..нема де виразити свою радість..
(.....не бачив ти напевне як хоронять наших Українських хлопців яким по 18 років!)
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Держитесь, земляки!