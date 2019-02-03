 Детей в оккупированном Севастополе учат обращаться с оружием, - Минобороны РФ

Военные РФ открыли в оккупированном Севастополе центр, в котором будут обучать школьников основам общевойсковой подготовки. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Крым.Реалии".

Согласно сообщениею пресс-службы российского Минобороны, "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России" на базе городского Дома офицеров. Центр получил название "Дом Юнармии".

"В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения "Юнармия", под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", – говорится в сообщении.

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В силовом ведомстве оккупантов утверждают, что "юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке". Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.

Российские военные намерены научить юнармейцев, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненого.

В силовом ведомстве утверждали, что к российскому движению "Юнармия" приобщили более 500 севастопольских школьников.

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