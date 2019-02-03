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 Детей в оккупированном Севастополе учат обращаться с оружием, - Минобороны РФ

Несовершеннолетние севастопольцы разбирают и собирают АК-47 под руководством военнослужащих страны-агрессора.

Военные РФ открыли в оккупированном Севастополе центр, в котором будут обучать школьников основам общевойсковой подготовки. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Крым.Реалии".

Согласно сообщениею пресс-службы российского Минобороны, "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России" на базе городского Дома офицеров. Центр получил название "Дом Юнармии".

"В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения "Юнармия", под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", – говорится в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Представьте, каким был бы Крым": в оккупированных Саках на стенде коммунистов повесили листовку с проклятием "крымской весны". ФОТОрепортаж

В силовом ведомстве оккупантов утверждают, что "юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке". Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.

Российские военные намерены научить юнармейцев, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненого.

В силовом ведомстве утверждали, что к российскому движению "Юнармия" приобщили более 500 севастопольских школьников.

Также на Цензор.НЕТ: Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей. ФОТО

Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Психологи отмечаю, что в современном образовании России на сознание детей оказывают давление.

Источник: https://censor.net.ua/n3109677
 
 
 Топ комментарии
 
Тоже мне новость, при совке был в школе урок НВП (Начальна Военная Подготовка), где тоже учили собирать и разбирать Калаши.
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Кацапії завжди було потрібне гарматне м'ясо.
"Кацап" і "війна" - слова-синоніми.
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Хто нам заважає вчити наших дітей основам військової справи? Не бачу ніяких перешкод. У нас також є національні патріотичні структури. "Пласт", наприклад. Гратися в війнушку може бути не тільки цікаво, але й корисно в майбутньому. Головне не дуріти і не доводити ідею захисту Вітчизни до шовіністичного абсурду.
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Забыли добавить обращаться с оружием против украинцев.
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Тоже мне новость, при совке был в школе урок НВП (Начальна Военная Подготовка), где тоже учили собирать и разбирать Калаши.
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Кацапії завжди було потрібне гарматне м'ясо.
"Кацап" і "війна" - слова-синоніми.
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будет кого им стрелять -- администрацию и понаехавщих
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Правильно делают.
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Это их право.
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Быть перемолотыми китайцами на фарш это тоже их право.
Тут самое главное то, чтобы они не начали визжать, что они дети Украины, когда Фашистская россия их на войну с Китаем отправит.
А так да..... это их право. Детей в оккупированном Севастополе учат обращаться с оружием, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 3061
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Как и Ваше целовать Рашу в самые укромные места. Интересно, Вы это по любви делаете или за деньги?
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Йуля везде, йуля всегда.
Ты к ней неравнодушен.
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Йуля везде, йуля всегда.
Ты к ней неравнодушен.
************
Він прихований юлєфіл.
Так дєржать, Otec Pigidiy! )))
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дык, кругом враги, террористы, моджахеды, диверсанты
как страшно стало жить при раше
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Им с Китаем воевать через 5 лет.
Как раз призывной возраст через 4-5 лет.
Пусть тренируются..... говядинка.
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Хто нам заважає вчити наших дітей основам військової справи? Не бачу ніяких перешкод. У нас також є національні патріотичні структури. "Пласт", наприклад. Гратися в війнушку може бути не тільки цікаво, але й корисно в майбутньому. Головне не дуріти і не доводити ідею захисту Вітчизни до шовіністичного абсурду.
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Для этого есть профессиональные военные.
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Военными не рождаются.
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д-да, ими становятся в 14 лет.
запамятовал.
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А ну ка напомните где были профессиональные военные когда кацапы напали и кто кацапов остановил?
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вы хотите сказать, что фашистов-россиян остановили дети в возрасте 14 лет?

Напоминаю, фашистов-россиян из Фашистской россии, которые напали на нашу Родину Украину, остановили и уничтожили наши профессиональные военные, которые воевали в составе добровольческих батальонов.

Сейчас у нас военных-профессионалов стало еще больше.
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Нам тоже не мешало возродить начальную военную подготовку и ГТО. С такими буйными соседями по-другому не получится. Израиль тому пример.
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Раньше считалось, что про секс дети тоже должны узнать сами, когда время придет.
Детей нужно учить и готовить к жизни!
Время сейчас наступает очень сложное.
Нужно уметь строить жизнь и защищать ее.
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Думаю среднестатистического российского ученика пятого класса можно самого ставить вести урок сексуального просвещения... Может практики у него будет и недостаточно, за то теоретические знания - отменные... Детей в оккупированном Севастополе учат обращаться с оружием, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 4299
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А в Украине людей учат к безальтернативному миролюбству. Тоесть кацапов учат стрелять а нас лизать и приклоняться.
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ой, уважаемый, не киздите! В Украине военно-патриотические лагеря для подростков успешно существуют
https://censor.net.ua/video_news/386826/kajdyyi_gvardeets_eto_geroyi_nashego_vremeni_i_horoshiyi_primer_dlya_podrostkov_boyitsy_brigady_legkoyi
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Так вы кацапы сраные и так лижете и преклоняетесь, например *****, не ёрзай на бутылке
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И снова - прИклоняться, мордвин, вопрос тот же, в мордовии школы есть?
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))) от интересно, а за сколько секунд в этой старинной децкоруцкой забаве справится со сборкой и разборкой калаша не ребёнок, а боевой руцкий робот-квадроциклист? ведь машины, делают всё быстрее и лучше чем человек. ))
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Ворог на місці і поки що нікуди не дівся. Україна гостро потребує занять з військової підготовки різних рівнів у всіх закладах освіти.
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Рада мама, счастлив папа, Фрица приняли в гестапо..(с)
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ну не в куклы же и машинки им играть,в самом то деле
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Еще можно в строителя моста играть....сначала строишь, а потом его завалы разбираешь... Детей в оккупированном Севастополе учат обращаться с оружием, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1976
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да-да.
на россии надо быть всегда начеку!
кругом враги, террористы, мусульмане!
надо учиться военному делу должным образом, чтобы пройти стройными рядами, чеканя шаг, с фотографией иппанутого деда, под трибуной, на которой восседает само @...ло на самой Маацкве!!!
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В Совке, помню, нас уже в 7-м классе вывозили с ночёвкой на сборы в пригородный лес. С "калашом" к тому времени каждый умел обращаться. Ничего плохого в этом нет, хочешь мира - готовься к войне (с)
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кстати, и ничего хорошего тоже в этом нет.

с "калашом" да в штыковую эээххх маааа ...… только время уже другое, а вы в 19-20 веке застряли.

спалят всех напалмом или лазером …. но, главное, автомат разобрать.... а потом собрать.
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Много ВСУ или кацапы на Донбассе навоевали лазером? Калаш и через 10 лет будет в тренде.
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через 10 лет калаш будет только на россии.
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Карта добре ляже на таку саме, але по доходу на душу населення, калаш зброя бідних.
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карту распространение и создание нового оружия вам никто не покажет.
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кстати, не "калаш", штурмовая винтовка Шмайсера.
никакого "калаша", НИКОГДА НЕ БЫЛО!
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От якби ці дітлахи замість того,щоб АК розбирати,та ходити строєм,вчились би писати комп"ютерні програми, вивчали б іноземні мови,писали вірші,або музику- тоді,можливо,в кацапії була б хоч маленька надія залишитись цивілізованою країною.А так- як була бензоколонкою,так нею і залишться.А дітей жаль, тих,проживають на тимчасово окупованих територіях.Втрачене покоління.Гарматна м"ясо...
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Я не вижу ничего плохого в оружии. Пусть учат. Другое дело, что вместе с полезными навыками они промывают детишкам мозги, готовят пушечное мясо для будущих войн.
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какие иностранные языки?
какие программы и программирование?

дети предателей должны стать ТОЛЬКО пушечным мясом.
Через 5 лет они им и станут.
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Чому втрачене, пару десятків рослякових допоможуть москалям.
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Там детей учат, а у нас Авакян хочет и взрослым запретить. 27 лет нет закона об оружии, все регулируется какой-то мутной мусорской инструкцией.
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В совдеповские времена в школах был официальный и обязательный предмен НВП (начальная военная подготовка). Пусть тренируются, придет время будут помогать кацапню топить в море Детей в оккупированном Севастополе учат обращаться с оружием, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1980
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тоже.... учили... как сейчас на Фашистской россии.
вроде бы тоже.... ничего плохого тут нет на фото, ну, зиганул, пулемет разобрал, что плохого то?

этим деткам на ватостополе уже п....ц.
они будут уничтожены через 5 лет китайцами.
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Самий смак у тому, що ані Севастополь ані окупований Крим, де є Севастополь не є винятком.
Це освіта - загальноРФівська. Ви згадайте про твір-лист до батька на форнт.
Про шалену купу патріотично-воєнізованих заходів за участю дітей у РФ.
Просто для тих, хто ще 5 років назад жив у миролюбній Україні це дикість.
Тому ті, що пам"яьають мирний побут та цивільне мишлення дивуються з воєнізації дітей.
А для росії це= норма.
І коли вони волали, що хочуть до росії вони мали пам"ятати про цю маленьку особливість країни, до якої вони так прагли.
Бачили очі...
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Ну так ведь Путлерюгенд, у них даже гармонь играет Hitlerjugend's Anthem - "Vorwärts! Vorwärts!"
https://www.youtube.com/watch?v=kwmt3Y3872M


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Як не шкода, але з таким сусідом треба повертати в школу військову підготовку.
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Точно подмечено. Дітей в окупованому Севастополі навчають поводитися зі зброєю, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8944
ибо больше как разобрать-собрать и пальнуть там больше ничему и не учат.
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У них есть слабоумные родители . Жалко детей . Путин - ***** .
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СЛАБОУМИЕ это национальная черта россиян.
Так что жалеть тут некого.
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Коли ми повернемо Крим, ці дітки з задоволенням стрілятимуть в росіян. Це ж не принцип, а зомбування. Прийде час, ми їх "роззомбуємо".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДетей в оккупированном Севастополе учат обращаться с оружием, - Минобороны РФ
 
 
 
 
 
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