 Детей в оккупированном Севастополе учат обращаться с оружием, - Минобороны РФ

Военные РФ открыли в оккупированном Севастополе центр, в котором будут обучать школьников основам общевойсковой подготовки. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Крым.Реалии".
Согласно сообщениею пресс-службы российского Минобороны, "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России" на базе городского Дома офицеров. Центр получил название "Дом Юнармии".
"В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения "Юнармия", под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", – говорится в сообщении.
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В силовом ведомстве оккупантов утверждают, что "юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке". Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.
Российские военные намерены научить юнармейцев, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненого.
В силовом ведомстве утверждали, что к российскому движению "Юнармия" приобщили более 500 севастопольских школьников.
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Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Психологи отмечаю, что в современном образовании России на сознание детей оказывают давление.
"Кацап" і "війна" - слова-синоніми.
Тут самое главное то, чтобы они не начали визжать, что они дети Украины, когда Фашистская россия их на войну с Китаем отправит.
А так да..... это их право.
Ты к ней неравнодушен.
Ты к ней неравнодушен.
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Він прихований юлєфіл.
Так дєржать, Otec Pigidiy! )))
как страшно стало жить при раше
Как раз призывной возраст через 4-5 лет.
Пусть тренируются..... говядинка.
запамятовал.
Напоминаю, фашистов-россиян из Фашистской россии, которые напали на нашу Родину Украину, остановили и уничтожили наши профессиональные военные, которые воевали в составе добровольческих батальонов.
Сейчас у нас военных-профессионалов стало еще больше.
Детей нужно учить и готовить к жизни!
Время сейчас наступает очень сложное.
Нужно уметь строить жизнь и защищать ее.
https://censor.net.ua/video_news/386826/kajdyyi_gvardeets_eto_geroyi_nashego_vremeni_i_horoshiyi_primer_dlya_podrostkov_boyitsy_brigady_legkoyi
на россии надо быть всегда начеку!
кругом враги, террористы, мусульмане!
надо учиться военному делу должным образом, чтобы пройти стройными рядами, чеканя шаг, с фотографией иппанутого деда, под трибуной, на которой восседает само @...ло на самой Маацкве!!!
с "калашом" да в штыковую эээххх маааа ...… только время уже другое, а вы в 19-20 веке застряли.
спалят всех напалмом или лазером …. но, главное, автомат разобрать.... а потом собрать.
никакого "калаша", НИКОГДА НЕ БЫЛО!
какие программы и программирование?
дети предателей должны стать ТОЛЬКО пушечным мясом.
Через 5 лет они им и станут.
вроде бы тоже.... ничего плохого тут нет на фото, ну, зиганул, пулемет разобрал, что плохого то?
этим деткам на ватостополе уже п....ц.
они будут уничтожены через 5 лет китайцами.
Це освіта - загальноРФівська. Ви згадайте про твір-лист до батька на форнт.
Про шалену купу патріотично-воєнізованих заходів за участю дітей у РФ.
Просто для тих, хто ще 5 років назад жив у миролюбній Україні це дикість.
Тому ті, що пам"яьають мирний побут та цивільне мишлення дивуються з воєнізації дітей.
А для росії це= норма.
І коли вони волали, що хочуть до росії вони мали пам"ятати про цю маленьку особливість країни, до якої вони так прагли.
Бачили очі...
https://www.youtube.com/watch?v=kwmt3Y3872M
ибо больше как разобрать-собрать и пальнуть там больше ничему и не учат.
Так что жалеть тут некого.