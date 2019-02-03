 В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко

Об этом глава государства заявил во время божественной литургии после интронизации митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в Софийском соборе в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, интронизация Предстоятеля ПЦУ символизирует то, что "божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен. Поздравляю весь украинский народ с этим событием".
"Еще раз подчеркну – недавно зарегистрированная Украинская Православная церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и останется незыблемым", – подчеркнул президент.
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Глава государства выразил убеждение, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви, к совместной работе на благо страны и народа.
"У меня и у вас, ваше блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, безопасность, благосостояние", – добавил он.
Порошенко также отметил, что высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями – от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан.
"Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на избранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", – резюмировал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.
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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.
вопрос риторический
И есть другие - они мастурбируют на перекрасившихся в БПП регионалов, на бандитско-гэбэшную клику, на колхозную монархию. У нас застабилами, на РФ - путиноидами, у вас - порохоботами называются.
Первоначальная цель достигнута.
И скажите, что я не прав!
но жити по=новому не запретишь
просто барыга - а нужен Верховный Главнокомандующий - а не термосник
огласите фамилию.
тебе в штатах он точно не нужен
и еще В.Вильсон говорил - незаменимых людей нет!!!
чтобы прикрыть отсутствие того самого.
или ты стесняешься назвать имя "мессии" ?
https://www.youtube.com/watch?v=SUBNVxbsb4o
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«Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли (англ. Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee; род. 8 июня 1955) - британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, изобретатель Всемирной паутины и действующий глава Консорциума Всемирной паутины. Автор концепции семантической паутины. Автор множества других разработок в области информационных технологий.
Бернерс-Ли был крещен в англиканской церкви. После изобретения World Wide Web он стал прихожанином Унитарианско-универсалистской церкви.»
даздравствует Президент! Дадим второй срок! Сначала бы тексты прочитали, а потом бы
уже волосы на себе рвали. Какой всё таки простой и доверчивый народ. Прямо таки 17 век.
Государством управляют иудеи, Верховной Радой католик. А где православные ураинцы?
А они задницы подтирают этим ворюгам, которые уничтожают Украину. До чего мы дожили!
Господи! Дай нам ума!