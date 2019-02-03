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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко

Президент пообещал, что Украинская Православная церковь будет в соответствии с Конституцией независимой от государства, и этот принцип останется незыблемым.

Об этом глава государства заявил во время божественной литургии после интронизации митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в Софийском соборе в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, интронизация Предстоятеля ПЦУ символизирует то, что "божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен. Поздравляю весь украинский народ с этим событием".

"Еще раз подчеркну – недавно зарегистрированная Украинская Православная церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и останется незыблемым", – подчеркнул президент.

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Глава государства выразил убеждение, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви, к совместной работе на благо страны и народа.

"У меня и у вас, ваше блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, безопасность, благосостояние", – добавил он.

Порошенко также отметил, что высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями – от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан.

"Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на избранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", – резюмировал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109674
 
   
 Топ комментарии
 
как-то слишком много внимания последнее время этим ряженым, пузатым и бородатым паразитам. задолбали уже.
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ЧЁ? Не будет Барыги и будет хорошо!
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не важно, для зрадофилья, что бы не говорили, будет ПЛОХО!...
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ЧЁ? Не будет Барыги и будет хорошо!
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какой кацап без "ЧЁ" ? ))
вопрос риторический
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Та да ,особенно учитывая,что пи*деть-не мешки ворочать ... В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3151да и места уже на ушах украинцев для лапши давно не осталось. В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3151
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Именно, потому что надо не говорить, а делать.
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Это точно. Вот на России небльшая кучка диссидентов не верит в путенские декларации о миролюбии и демократии - зрадофилы по вашему. Таких фашиствующие псевдопатриоты "свидомитами" называют. У нас в Беларуси лукашисты таких презрительно "борцунами" кличут. И вот этому меньшинству хочется не деклараций, а реальных демократических перемен.
И есть другие - они мастурбируют на перекрасившихся в БПП регионалов, на бандитско-гэбэшную клику, на колхозную монархию. У нас застабилами, на РФ - путиноидами, у вас - порохоботами называются.
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как-то слишком много внимания последнее время этим ряженым, пузатым и бородатым паразитам. задолбали уже.
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Ну не с коррупцией же и нищетой , в конце концов бороться.
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А твою зарплату чего же не пробухали? Или у тебя бесплатньій интернет?
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Може йому в монастир, або в приход який. В церкві можна брехати офіційно.
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Ну лет через 15ть можно будет и в монастырь. В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 559
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Она уже есть, под патронатом Поросяты.
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Если зеленский офшорник, то кто тогда порох?
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В Украине уже есть украинская автокефальная, признанная Константинополем, и, самое главное, независимая от россии церковь.
Первоначальная цель достигнута.
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ну не на чем больше пиариться. и шо вы такие злые, вот уйдет он от нас - тут х#йло и нападет.
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Мля, та он, действительно, какой-то религиозный маньяк!!!
И скажите, что я не прав!
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Церковь то есть, осталось в Бога поверить В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6975
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у них свой бог - В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4245 money money money В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4857
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по кнституции низя
но жити по=новому не запретишь В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2100
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Просто в Україні скоро вже не буде нічого державного - Ні землі, ні майна, ні підприємств, ні надр! Розкрадуть усе! В Україні не буде державної церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1587
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Майдан 2014 года освободил Державу Русь - Украина, от многовекового Московитского рабства, а Томос 2019 ее Душу -Украинскую Церковь.
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а потрошенка не бог её В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5738
просто барыга - а нужен Верховный Главнокомандующий - а не термосник
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и кто же этот не термосник ?
огласите фамилию.
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точно не он
тебе в штатах он точно не нужен В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1052
и еще В.Вильсон говорил - незаменимых людей нет!!! В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3317
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многовато слов
чтобы прикрыть отсутствие того самого.
или ты стесняешься назвать имя "мессии" ?
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Ну ещё пару месяцем ПРОПИАРЮЬ и фсё. не будет!
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все мусора военные сбу прокуроры судьи проголосуют за диабетика но этого мало поверте ...
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менты нет...военные только придворные, сбу только "К" Демчины коррумпированные......
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Ну и зря. Организовать Первую "Государственную Вселенскую Украинскую Церковь Растаманов"- и усё, можно рисовать всемирную карту перехода всех религиозных структур под власть Всевеликого Растамана Всея Украины, Мира и Галактики. Всем Благословения от Его Всепыхейшества В Украине не будет государственной церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9716
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...ну вот...уже и Митрополит интронизован... осталось фасады оставшихся упоротых Краснознаменных РПЦ в Украине обозначить, чтобы народ не путал двери каких церков открывать, и большое дело сделано. Филарету и Порошку - Глория и благодарность от верующего украинского народа!.
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Любая церковь, любая, создается для двух вещей. 1. зомбирование людей. 2. стричь с этих зомбированных дюдей деньги. Все.
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21 век на дворе! А тут мракобесие...18 век......типа все овцебараны. Хочешь иди в церковь, не хочешь не ходи. Синагоги. мечети, костёлы и прочие молельные дома.......
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А тьі хоть знаешь благодаря кому, тьі можешь демонстрировать здесь свою лишнюю хромосому?
Читай:


«Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли (англ. Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee; род. 8 июня 1955) - британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, изобретатель Всемирной паутины и действующий глава Консорциума Всемирной паутины. Автор концепции семантической паутины. Автор множества других разработок в области информационных технологий.
Бернерс-Ли был крещен в англиканской церкви. После изобретения World Wide Web он стал прихожанином Унитарианско-универсалистской церкви.»
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убогое порохоботное...ищи себе нового хозяина.
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Уже тошнит от пиара этого шоколадного козл......
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Та чого, треба державну церкву, себе наректи великим президентом, головнокомандувачем крокодилів і всесвітнім попом, щоб в Папі Римському завидно стало. Більше ж займатися нічим на Україні, окрім попів муштрувати. Потім виходе Петя такий на майдан - з одного боку ряд солдафонів, а з іншого - попи у стійці струнко, а у Петі на голові корона, на пузі золота ряса, і хвалебні оди навколо - слава Петру повелителю, володарю крокодилів і слонів, і так далі. Ото б щастя було.
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Томос и Устав ещё никто не читал. Даже перевода не было. А люди на Соборе кричали:
даздравствует Президент! Дадим второй срок! Сначала бы тексты прочитали, а потом бы
уже волосы на себе рвали. Какой всё таки простой и доверчивый народ. Прямо таки 17 век.
Государством управляют иудеи, Верховной Радой католик. А где православные ураинцы?
А они задницы подтирают этим ворюгам, которые уничтожают Украину. До чего мы дожили!
Господи! Дай нам ума!
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30 церквей отдали стамбульскому патриархату за етот томос......Иуда Христа за 30 серебрянников....
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