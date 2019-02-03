 В сознании рядового австрийца Россия - нация с великой культурой, Украина - периферия, мужики и нищета, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала основательница фестиваля украинской культуры, глава организации "Центр украинских инициатив" Александра Саенко.
"В 2015 году Украина для Австрии была почти terra incognita. Для более образованных – житница Европы. За последние несколько лет еще изучили, что у нас война, тотальная социальная драма и коррупция. Также знают, что Фирташ – олигарх-беглец, и Сергей Клюев выдавал замуж дочь в венском дворце. Плюс заробитчаны. И тут мы со своими акциями", – поделилась воспоминаниями Саенко.
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С 2015 года "Центр украинских инициатив" проводит Вене мероприятие, которое в начале называлось "Дни украинской культуры", а теперь переименовано в фестиваль UStream.
"Искусство для австрийцев является крайне важным. В них какое-то почти ритуальное к нему отношение. И мы пользуемся художественными мероприятиями как "трамплином" ... На Украине начинают смотреть не как на источник проблем, а как на страну с интересной и самобытной культурой, хотя, конечно, к существенным имиджевых изменений эта деятельность приведет лишь через много-много лет", – говорит основательница организации.
Александра Саенко готова делиться опытом продвижения Украины за границей. В ее планах – открытие "Академии народного дипломата".
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"Вероятно, нужны виртуальные классы. И еще это должно как-то оплачиваться, не может работать все на волонтерском драйве годами и десятилетиями. Это просто неправильно и аморально. С другой стороны, на этом волонтерстве, неравнодушия, мотивации мы держимся все годы войны. Поэтому это надо как-то мудро соединить", – рассказала Александра.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Не последнюю роль в этом играет МИД Украины, возглавляемый россиянином Климкиным..
а провожают по уму .
ай кью раиськи в последние годы бьет все рекорды.причем во всех частях света
Большая заслуга Петра Порошенко в том, что после изначальной расстановки сил в мире, как 3 против 1, против Украины, ЗА Украину теперь стал весь цивилизованный мир....
Теперь только мир нужно просвещать о причинно следственных связях, что *********, вор и дерьмо, без чести, роду и племени, со сворованной историей и всем что у нее есть!...
Посольства в жтом плане вообще не работают.
А вот для украинской власти ( депутатов, чиновников Кабмина, ВР, АП)- это действительно престижный курорт и все.
Париж уже громили.
Разгромят и Вену.
Во первых, украинское общество и нация, очень окрепли, объединились вокруг идеи создания независимой и унитарной Украины.
Во вторых, много людей, ранее равнодушных к политике, увидев угрозу потери государственности Украиной, стали патриотами, пошли воевать и начали голосовать против пророссийских кандидатов.
В третьих, сложилась ситуация, когда в проходных кандидатах, только патриотично настроенные политики, которые во главу угла ставят независимость Украины, её территориальную целостность, курс на ЕС и НАТО. Пророссийские же политики, практически не имеют шансов на выход даже во второй тур, не говоря уже о победе в первом.
А теперь подумайте, так ли безоблачной была бы перспектива Украины, если бы на наступающих выборах, могли бы голосовать 5-6 миллионов избирателей ОРДЛО и Крыма, которые в подавляющем большинстве пророссийски-ориентированные?
С каждым годом, Украина укрепляется, молодёжь вырастает патриотичной и проукраинской, одновременно вымирают пророссийские совки-пенсионеры, поэтому когда ОРДЛО, а потом уже и Крым, вернутся в Украину, нам уже это будет не страшно, перевес будет за патриотами.
https://www.youtube.com/watch?v=BMTMouRBLlQ
Это не пробел в работе МИДа Украины, это означает то, что в образование Австрии всунуло свою грязную рязанскую харю Фашистская россия.
Когда мы гуляли в Вене по окрестностям предместья Гейлигенштадт, то поднялись на гору Леопольдсберг. Кроме красивого вида на город, остатков старой крепости и собора, на горе оказался еще один артефакт - памятник казакам, которые принимали участие в освобождении Вены от войск Османской империи. Памятник симпатичный и сразу вспоминаются забавные мультики из серии "Казаки" (Как казаки за солью ходили, Как казаки мушкетерам помогали и прочее).
Особливим для Пулюя був початок 1896 р., коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих Х-променів, результати яких опублікував у двох статтях у «Доповідях Віденської академії наук». Досі залишається спірним питання про відкриття рентгенівських променів. Якщо Рентгена знає нині весь світ, то ім'я Івана Пулюя тільки набуває поширення. На думку науковців, внесок Рентгена у дослідження Х-променів є явно завищеним. Рентген надавав значення тільки фактам, а не їх поясненню. Як не дивно, певний час він заперечував вивчення механізму явищ, у тому числі й нововідкритих променів. Іван Пулюй досліджував мікроскопічні процеси (на атомно-молекулярному рівні).
У 1916 році Пулюй отримав пропозицію зайняти посаду міністра освіти Австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року вийшов на пенсію.
Світ зовсім інший і Європа теж трішки присадкувата, ніж це здається саллонним красуням. Думаю, що якщо запитати усередненого австрійця, особливо молодого, то на питання хто такий Гайдн він скаже, що це сорт пива. Ясна річ, що Бетховен і Моцарт у них як в Україні Шевченко . Але не впевенний , що навіть 10% австрійців відризнить попсову 3 симфонію Бетховена від соль мінор (40) Моцарта (теж суперпопулярну) .
Аспірант захистився, полишив науку і досі працює технічним директором в українській фірмі (імпорт і виробництво складної медтехніки).
John F. Kennedy
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Якщо у свідомості "пересічного австрійця" сидять такі кліше, то у мене підозра що цей "пересічний австрієць" вже недостойний культури своїх великих дідів-прадідів. Він, попросту. сходить на пси. І не треба перед ним дуже розсипати перли.
Что мы знаем о австрияках - то что они пердят везде и даже за столом . большая часть не ухоженные , и что по крови они славяне германоязычные .