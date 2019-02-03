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 За рубежом
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Все про:Австрия (422) диаспора (262) дипломатия (1175) культура (620) украинцы (2930)

 В сознании рядового австрийца Россия - нация с великой культурой, Украина - периферия, мужики и нищета, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко

Отсутствие знаний об Украине в Австрии заполняет российская пропаганда, до которой были советская и имперская.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала основательница фестиваля украинской культуры, глава организации "Центр украинских инициатив" Александра Саенко.

"В 2015 году Украина для Австрии была почти terra incognita. Для более образованных – житница Европы. За последние несколько лет еще изучили, что у нас война, тотальная социальная драма и коррупция. Также знают, что Фирташ – олигарх-беглец, и Сергей Клюев выдавал замуж дочь в венском дворце. Плюс заробитчаны. И тут мы со своими акциями", – поделилась воспоминаниями Саенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: В создании репутации Украины в Европе мы начинаем не с нуля, а с глубокого минуса, - посол Украины в Австрии Щерба

С 2015 года "Центр украинских инициатив" проводит Вене мероприятие, которое в начале называлось "Дни украинской культуры", а теперь переименовано в фестиваль UStream.

"Искусство для австрийцев является крайне важным. В них какое-то почти ритуальное к нему отношение. И мы пользуемся художественными мероприятиями как "трамплином" ... На Украине начинают смотреть не как на источник проблем, а как на страну с интересной и самобытной культурой, хотя, конечно, к существенным имиджевых изменений эта деятельность приведет лишь через много-много лет", – говорит основательница организации.

Александра Саенко готова делиться опытом продвижения Украины за границей. В ее планах – открытие "Академии народного дипломата".

Также на Цензор.НЕТ: На либретто Жадана создается опера об австрийском эрцгерцоге Василии Вышиваном

"Вероятно, нужны виртуальные классы. И еще это должно как-то оплачиваться, не может работать все на волонтерском драйве годами и десятилетиями. Это просто неправильно и аморально. С другой стороны, на этом волонтерстве, неравнодушия, мотивации мы держимся все годы войны. Поэтому это надо как-то мудро соединить", – рассказала Александра.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3109670
 
   
 Топ комментарии
 
Нация с великой культурой? Вот только кого не возьми или еврей или армянин или украинец или еще кто. А сами только петуха из говна лепить могут.
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Цей день в історії. 3.2.1929 року на 1-му конгресі Українських націоналістів у Відні заснована Організація українських націоналістів. Головою проводу ОУН обрано полковника Армії УНР Євгена Коновальця
В сознании рядового австрийца Россия - нация с великой культурой, Украина - периферия, мужики и нищета, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко - Цензор.НЕТ 4970
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и это недоработка наших министерства культуры и МИДа
как раша преподносит...так там и жуют
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Австрия- Это сердце Европы. Недаром Гитлеру был важен аншлюз.
Прекрасный фильм про Австрию " звуки музыки" , Рекомендую
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забыли козаков которые Вену от турков освобождали? и памятник уже есть в Вене
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так их считают русскими... и до их пор мало кто знает разницу между русскими и расеянами...
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а тн "руские" считают,что они победили Чечню..
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Мне пофик на них. Но если речь идёт о битве под Веной 1683 года, то козаки составляли менее 5% европейского войска.
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це не свідомість звичайного австрійця, а низький рівень його інтелекту.....
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.. а когда Гитлер говорил, что русские-низшая раса, недочеловеки, австрийцы с ним не спорили.. может, о чем то догадывались?
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Весь мир так думает об Украине.
Не последнюю роль в этом играет МИД Украины, возглавляемый россиянином Климкиным..
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ну и чо?встречают молодое государство так же как и людей,по одежке.
а провожают по уму В сознании рядового австрийца Россия - нация с великой культурой, Украина - периферия, мужики и нищета, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко - Цензор.НЕТ 6007.
ай кью раиськи в последние годы бьет все рекорды.причем во всех частях света
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Ну, Австріякам ця інформація не сильно і потрібна і абсолютно не цікава. Навіть якщо вони будуть знати все як є, для них головне - кацапські гроші. В України таких грошей, щоб підкупати австрійських політиків нема. Та і з півн.потоку австріяки свої 5 копійок якихось мати будуть.
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Об Украине, мир стал узнавать, только после нападения на нас, ***** и кремлядей с ***************...
Большая заслуга Петра Порошенко в том, что после изначальной расстановки сил в мире, как 3 против 1, против Украины, ЗА Украину теперь стал весь цивилизованный мир....
Теперь только мир нужно просвещать о причинно следственных связях, что *********, вор и дерьмо, без чести, роду и племени, со сворованной историей и всем что у нее есть!...
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..да и Германию "рашатудеи" "кормят" такими же трелями "соловьёвы" -Винницковские -Шапиро....
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Так в кацапів здавна заведено. Коли його спитати чому в нього навколо "избушки" нема ні куща ні дерева, він каже :"А у нас не растеть". А чого ж у твого сусіда росте? То він відповість:"А єто хахол там живет, у него почему-то растеть". От тому й бере кацап зброю і лізе до сусіда на його подвір"я, бо в сусіда "растеть", треба відібрати.﻿
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..да и Германию "рашатудеи" "кормят" такими же трелями "соловьёвы" -Винницковские -Шапиро....
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Рядового австрійця цікавлять лише його вузькі соціально-побутові справі. На решту йому плювати. Перейматись тим, що про нас думають іноземці, тим більше звичайні обивателі, є справжньою ознакою безумства.
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Что и требовалось доказать. ЗНАНИЯ ОБ УКРАИНЕ ЕВРОПЕЙЦЫ ПОЛУЧАЮТ ТОЛЬКО ОТ УКРАИНСКИХ МИГРАНТОВ.
Посольства в жтом плане вообще не работают.
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И за то , что украинские мигранты ДОСТОЙНО представляют Украину, цука ЮЖАНИНА вместе с автобарыгами ЛИШИЛА ИХ ПРАВА ВЪЕЗЖАТЬ В УКРАИНУ на своих " евробляхах"
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Голосуем за Деревянко - единственный депутат , понимающий украинцев за рубежом !!!
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Он претендует на роль президента в экзиле?
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для Европы Австрия -это все го лишь горнолыжный курорт -и колбасники ну и для наци место рождения Гитлера
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Вы далеки от истины. Потому что в Австрии не были
А вот для украинской власти ( депутатов, чиновников Кабмина, ВР, АП)- это действительно престижный курорт и все.
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Для пробуждения интереса и уважения к украинской культуре нужно срочно перевести на европейские языки тексты песен великой украинской дипломатки в Париже Ирэны Карпы https://playvk.com/lyrics/%D0%98/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0 и раздать всем европейским чиновникам, отвечающим в своих странах за развитие культуры. Такая реклама сделает переворот в мозгах Европы относительно Украины, никто не заподозрит, что у нас страна нищих мужиков, а все поймут, что в отборной матерщине - истинное украинское богатство.
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Нужно просто подаждать нашествия русских культурологов на Австрию.
Париж уже громили.
Разгромят и Вену.
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а що ві хотіли...не так давно австро-угорщина теж була імперією
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Сначала царская империя, потом сэрсэр к этому приложили очень большое усилие. Всем рассказывали, что кацапня зародилась только в мААЦквЄ, тоКМО в мААЦквЄ... А совдеповские власти всех иностранцев пускали только в мААЦкву, ну и в редких случаях в Питер под обязательным присмотром гэбни. И сейчас в мородоре более-менее сносная жизнь людей только в этих городах. На остальной части мордора нищета, грязь и мрак.
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Гляжу я на кавардак, который творится с выборами и думаю, что Путин нам с одной стороны, сделал хорошее дело, аннексировав Крым и создав ОРДЛО.
Во первых, украинское общество и нация, очень окрепли, объединились вокруг идеи создания независимой и унитарной Украины.
Во вторых, много людей, ранее равнодушных к политике, увидев угрозу потери государственности Украиной, стали патриотами, пошли воевать и начали голосовать против пророссийских кандидатов.
В третьих, сложилась ситуация, когда в проходных кандидатах, только патриотично настроенные политики, которые во главу угла ставят независимость Украины, её территориальную целостность, курс на ЕС и НАТО. Пророссийские же политики, практически не имеют шансов на выход даже во второй тур, не говоря уже о победе в первом.
А теперь подумайте, так ли безоблачной была бы перспектива Украины, если бы на наступающих выборах, могли бы голосовать 5-6 миллионов избирателей ОРДЛО и Крыма, которые в подавляющем большинстве пророссийски-ориентированные?
С каждым годом, Украина укрепляется, молодёжь вырастает патриотичной и проукраинской, одновременно вымирают пророссийские совки-пенсионеры, поэтому когда ОРДЛО, а потом уже и Крым, вернутся в Украину, нам уже это будет не страшно, перевес будет за патриотами.
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Вот, мля, реальная жизнь в мордоре. Наш одессит, полковник, теперь блогер представился любителем руЗЗЬкАГА мира и развел кацапа на откровенный разговор. Вот он и рассказал какая жизнь в мродоре, сколько платит за коммуналку, как живут пенсионеры и очень много интересного. Советую посмотреть не пожалеете. Особенно полезно украинской вате.
https://www.youtube.com/watch?v=BMTMouRBLlQ
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я знову ж, в 2571-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Австрия - это обломок империи У свідомості пересічного австрійця Росія - нація з великою культурою, Україна - периферія, мужики і злидні, - засновниця фестивалю української культури в Австрії Саєнко - Цензор.НЕТ 4975 . Кацапы вашу срашку ждет подобная участь У свідомості пересічного австрійця Росія - нація з великою культурою, Україна - периферія, мужики і злидні, - засновниця фестивалю української культури в Австрії Саєнко - Цензор.НЕТ 3705
У свідомості пересічного австрійця Росія - нація з великою культурою, Україна - периферія, мужики і злидні, - засновниця фестивалю української культури в Австрії Саєнко - Цензор.НЕТ 4010
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Ну, ежели вспомнить совок и совковое образование, то из него следует: россия вяликая страна с вяликай историей, а Австрия..... @..р его знает что такое, какой-то огрызок территории, населенный какими-то непонятными дикарями.

Это не пробел в работе МИДа Украины, это означает то, что в образование Австрии всунуло свою грязную рязанскую харю Фашистская россия.
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Как запорожские казаки Вену освобождали
Когда мы гуляли в Вене по окрестностям предместья Гейлигенштадт, то поднялись на гору Леопольдсберг. Кроме красивого вида на город, остатков старой крепости и собора, на горе оказался еще один артефакт - памятник казакам, которые принимали участие в освобождении Вены от войск Османской империи. Памятник симпатичный и сразу вспоминаются забавные мультики из серии "Казаки" (Как казаки за солью ходили, Как казаки мушкетерам помогали и прочее).
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Не все знают, но козаки украшают гербы многих европейских городов!
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Іва́н Па́влович Пулю́й (Ivan Puluj, Johann Puluj; (2 лютого 1845, містечко Гримайлів, нині смт, Гусятинський район - 31 січня 1918, Прага) - український фізик та електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч. Професор і ректор Німецької вищої технічної школи в Празі, державний радник з електротехніки Чехії і Моравії. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, почесний член Віденського електротехнічного товариства.
Особливим для Пулюя був початок 1896 р., коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих Х-променів, результати яких опублікував у двох статтях у «Доповідях Віденської академії наук». Досі залишається спірним питання про відкриття рентгенівських променів. Якщо Рентгена знає нині весь світ, то ім'я Івана Пулюя тільки набуває поширення. На думку науковців, внесок Рентгена у дослідження Х-променів є явно завищеним. Рентген надавав значення тільки фактам, а не їх поясненню. Як не дивно, певний час він заперечував вивчення механізму явищ, у тому числі й нововідкритих променів. Іван Пулюй досліджував мікроскопічні процеси (на атомно-молекулярному рівні).
У 1916 році Пулюй отримав пропозицію зайняти посаду міністра освіти Австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року вийшов на пенсію.
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У мене таке враження, що шановна пані Олександра уявляє собі "рядових австрійців" як цінителів віденської опери і Стефана Цвейга ... ну і зрозуміло - "Війни і мир".
Світ зовсім інший і Європа теж трішки присадкувата, ніж це здається саллонним красуням. Думаю, що якщо запитати усередненого австрійця, особливо молодого, то на питання хто такий Гайдн він скаже, що це сорт пива. Ясна річ, що Бетховен і Моцарт у них як в Україні Шевченко . Але не впевенний , що навіть 10% австрійців відризнить попсову 3 симфонію Бетховена від соль мінор (40) Моцарта (теж суперпопулярну) .
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Мій товариш, аспірант-фізик, у першій половині 90-х проходив стажування в Австрії. Спочатку шокував австрійців тим що міг відремонтувати все - від годинника до власного взуття. А під кінець стажування зробив стабільно діючу модель іонного інжектора для термоядерної установки. Нажаль за умовами контракту усі права на винахід належали австрійському університету. Професор преміював хлопця певною сумою в шилінгах і ноутбуком. І тут же зателефонував до Штатів, сказав що привезе на симпозіум справжню сенсацію.
Аспірант захистився, полишив науку і досі працює технічним директором в українській фірмі (імпорт і виробництво складної медтехніки).
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Антонов был из Саратова.
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Леонтович, Сікорський, Малевич, Орлик, Сковорода, Гоголь, Леся Українка, Корольов, Кожедуб, Кондратюк, Грушевський, Патон, Нестор Літописець, Ярослв Мудрий, Володимир Великий... Їх так багато, що вам, лапотним, з вашою пихою і не дотягтись.
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ну, в принципі, воно так і є, хоча у Європи і Китаю значно величніша культура, ніж у Росії.
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согласно "велико-культурной" российской идеологии нет никакой австрии, так как нет австрийского языка. А раз нет языка, то значит нет австрийской культуры и нет австрийской истории.... что?... кто-то сказал, что существует австрийский язык ? Вы все врете !!! это всего-лишь диалект немецкого языка У свідомості пересічного австрійця Росія - нація з великою культурою, Україна - периферія, мужики і злидні, - засновниця фестивалю української культури в Австрії Саєнко - Цензор.НЕТ 6425
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Перше враження від Відню- 8 ранку субота, все зачинено і єдине місце де можна поснідати-О, жах! McDonald! Де індуси вітають тебе Guten morgen! Трішки пізніше спостерігаю як балканці різних ґатунків в ресторанчиках виносять столики на тротуари. В годині 10 вже австрійці виводять собачок погуляти. Місто сподобалось-чисте. Ніхто тобі не посміхається-дивно після Америки. Архітектура чудова-нагадує Львів. Ковбаски з пивом-це дещо. А ось а струдель подали холодним-видно подумали що американцям і так підійде. Нормально провели час.
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В сознании рядового австрийца Россия(Московия + колонии Московии) - нация с великой культурой, Украина - периферия, смешное сравнение ведь Украина вместе с Крымом, территориально меньше в тридцать раз территории России , если брать общий градус по России по культуре, то там больших два ноля с палочкой посредине
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"Самый большой враг правды - это не грязная ложь, а привычный и затасканный миф"
John F. Kennedy
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"... У свідомості пересічного австрійця Росія - нація з великою культурою, Україна - периферія, мужики і злидні..."
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Якщо у свідомості "пересічного австрійця" сидять такі кліше, то у мене підозра що цей "пересічний австрієць" вже недостойний культури своїх великих дідів-прадідів. Він, попросту. сходить на пси. І не треба перед ним дуже розсипати перли.
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Все это чепуха !
Что мы знаем о австрияках - то что они пердят везде и даже за столом . большая часть не ухоженные , и что по крови они славяне германоязычные .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ сознании рядового австрийца Россия - нация с великой культурой, Украина - периферия, мужики и нищета, - основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Саенко
 
 
 
 
 
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