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 Наемники РФ обстреляли Золотое-5 и распространяют фейк о причастности ВСУ к этой провокации. КАРТА

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли Золотое-5.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

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"Так, 31 января и 1 февраля текущего года, на информационных ресурсах российско-оккупационных войск была распространена информация о том, что якобы зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений ВС Украины на направлении Золотое-4 - Золотое-5. В упомянутых фейковых сообщениях украинские подразделения обвиняются в обстрелах из стрелкового оружия, РПГ и других огневых средств местных детского сада, школы и жилых домов", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Наемники РФ обстреляли Золотое-5 и распространяют фейк о причастности ВСУ к этой провокации 01

В пресс-центре штаба отметили, что при детальном изучении расстояния, профиля высот местности, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления из которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации видно, что украинские военнослужащие непричастны к обстрелам детского учреждения и жилых домов мирных жителей Золотого-5.

Отмечается, что якобы поврежденные здания находятся в разных районах, а также в середине плотных застроек жилых кварталов данного населенного пункта. Ближайшие позиции подразделений Объединенных сил расположены на удалении, что делает невозможным применение СПГ и стрелкового оружия, которое могло бы повредить жилые дома.

"Кроме того, превышение высот не позволяет вести огонь с позиций Объединенных сил", - подчеркнули в штабе.

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В пресс-центре ООС отметили, что указанные факты в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях незаконных вооруженных формирований Российской Федерации по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня во время перемирия и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

Наемники РФ обстреляли Золотое-5 и распространяют фейк о причастности ВСУ к этой провокации 02
Наемники РФ обстреляли Золотое-5 и распространяют фейк о причастности ВСУ к этой провокации 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109668
 
 
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ну мы на их постоянную ложь никак повлиять не можем. Фиксировать все и для Гааги папки собирать.
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истинные владельцы московии ведут переговоры о возврате своих земель Наемники РФ обстреляли Золотое-5 и распространяют фейк о причастности ВСУ к этой провокации - Цензор.НЕТ 814

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Новость ниже что Всу отработали там по кацапам.Или про какой фейк имеют ввиду ?
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СЦКК, не нужно оправдываться и что то объяснять. Зафиксировали письменно и положили папку в стол для Гааги.
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В такого рода опровержениях фейков все время подразумевается, что украинские бойцы вроде могучих дубов, которые вросли в землю на своих позициях, изображаемых на карте и не могут никуда сдвинуться со своим стрелковым оружием, а вот террористы вместе со своими 122 и 152 мм. минометами иной раз скачут, как блохи, ночью подбираясь к переднему краю, чтоб провокационно обстрелять свои тылы и все свалить на ВСУ.
Если бы наши разоблачители показали, что ни из какой точки на контролируемой ВСУ территории прилететь не могло, то было бы гораздо убедительней.
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Какая хорошая шапочка. Наверное даже в туман в оптический прицел видно. Наемники РФ обстреляли Золотое-5 и распространяют фейк о причастности ВСУ к этой провокации - Цензор.НЕТ 6477
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли Золотое-5 и распространяют фейк о причастности ВСУ к этой провокации. КАРТА
 
 
 
 
 
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