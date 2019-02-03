 ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов в президенты: сегодня - последний день

Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов, утвержденном ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Согласно плану, подача документов в Центризбирком для регистрации кандидата на пост Президента Украины началась с первого дня избирательного процесса, то есть, 31 декабря 2018, и заканчивается за 55 дней до дня выборов, то есть, 3 февраля 2019.
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ЦИК принимает решение о регистрации кандидата на пост Президента Украины или об отказе в регистрации в течение пяти дней со дня принятия документов, то есть, до 8 февраля включительно.
На данный момент ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост главы государства: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского, Александра Данилюка, Сергея Таруту, Владимира Зеленского, Игоря Смешко, Инну Богословскую, Юрия Деревянко и Николая Габера.
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красивых бредней
І з цими не знаєш що робити, одне зі сцени лізе, інше шапки в Давосі прилюдно тирить...
За якого з цих красенів та красунь голосувати - голова обертом.
Так проплатил? Пиндуй с чеком в ЦВК и подавай доки. А деньги с понедельника переведут. А оно вселенский вой на ФБ подняло, как его барИжный приват зобижает.
И не "тянет" , а ждёт пока всё подсохнет .
Менять пол под выборы не так просто !
так я благославляю))))) их.. как могу)))) "на работу жаркую на дела хорошие"...
Парафіяни храму колишньої УПЦ МП в с. Дмитрівка Богодухівського району перейшли в ПЦУ. Про це в Facebook написала депутат Харківської облради Ольга Львова, інформує «Україна нова».
«Дмитрівська громада першою в Богодухівському районі приєдналася до помісної Православної Церкви України», - повідомила вона, уточнивши, що після зборів службу в церкві провели священики ПЦУ Василь і Андрій.
Користувачі в мережі бурхливо відреагували на цю новину. "Нарешті-то і у нас почалися переходи! Вітаю!", "Слава Богу! Тепер і ми на вірному шляху до Бога!", - написали в коментарях під постом.
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А где в болоте дно? Оно есть? Дно уже осталось выше нас.
Кто-то еще надеется, что выборы можно будет выиграть кому-то кроме Порошенко и Тимошенко?
Если даже теоретически предположить, что черный лебедь наберет 99% голосов, через 2 недели утомительных подсчетов окажется, что Порошенко набрал 47% голосов, а Тимошенко- 46.
А во втором туре победит один из них, конечно. Причем, тот, кто победит, окажется хуже того, который сейчас. Потому что второй срок для него будет еще богаче, а для нас еще беднее первого. Потому что у нас такой сценарий. Потому что мы успешно в нем идем ко дну.
Хотя дно уже осталось выше нас.
Т.е. задумалась: а где в болоте дно? Оно есть?
Liza Bogutskaya
http://ua24ua.net/a-gde-v-bolote-dno-ono-est-sovetnikami-novoy-golovi-tsvk-stali-kivalov-s-ohendovskim/
🤣🤣
которая сидела при Януковиче в тюрьме,
и Порошенко, сидевшего при Януковиче в правительстве, -
технология стец-порохоботов...