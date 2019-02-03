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 Политика Украины
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Все про:кандидат (896) регистрация (220) ЦИК (2838)

 ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов в президенты: сегодня - последний день

Решение о регистрации кандидатом в президенты Украины или об отказе от регистрации Центризбирком должен принять до 8 февраля включительно.

Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов, утвержденном ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно плану, подача документов в Центризбирком для регистрации кандидата на пост Президента Украины началась с первого дня избирательного процесса, то есть, 31 декабря 2018, и заканчивается за 55 дней до дня выборов, то есть, 3 февраля 2019.

Также на Цензор.НЕТ: На выборы пошел однофамилец Ю.Тимошенко

ЦИК принимает решение о регистрации кандидата на пост Президента Украины или об отказе в регистрации в течение пяти дней со дня принятия документов, то есть, до 8 февраля включительно.

На данный момент ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост главы государства: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского, Александра Данилюка, Сергея Таруту, Владимира Зеленского, Игоря Смешко, Инну Богословскую, Юрия Деревянко и Николая Габера.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бывший журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн гривен на взнос в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Источник: https://censor.net.ua/n3109667
 
 
 Топ комментарии
 
Пэтрушка ща отсекает гражданских и прорывается в ЦВК
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То фигня. Там Гнап не успевает. Вот где беда! Вы ему 3 ляма наколядовали, а он даже регистрироваться не хочет. Придумал гнилую отмазку, что деньги не переводятсегодня.

Так проплатил? Пиндуй с чеком в ЦВК и подавай доки. А деньги с понедельника переведут. А оно вселенский вой на ФБ подняло, как его барИжный приват зобижает.
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Подождите я не успел , и без денег . ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов в президенты: сегодня - последний день - Цензор.НЕТ 4565
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Не успел...значит опоздал...и уже поздно бегать по перрону...😀
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Проститутки, мужеложцы, коррупционеры, ватники, зрадолюбы,ботоксные старухи, клоуны, наркоманы и просто идиоты😂
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кто из перечисленных твой работодатель ? ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов в президенты: сегодня - последний день - Цензор.НЕТ 5661
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Не суди по себе, ватный раб ваны-хуйла😂
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Та заканчивайте уже, еще месяц будете регистрировать - еще 150 кандидатов объявится
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Оце як Петро не встигне, буде людям свято
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Не расстраивайся...Порошенко уже подал документы в ЦИК...
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...еще в прошлом году ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов в президенты: сегодня - последний день - Цензор.НЕТ 6233
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И с каких это пор нароссосияне стали людьми?
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Раджу називати кацапів "істотами".Просто ,без образ та і по суті.
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Не волнуйся. Покупай шампанское отметить будущий выигрыш дествующего президента Украины среди фриков.
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и завершится дребедень
красивых бредней
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Як казав Іван Степанович Плющ - фатіт.
І з цими не знаєш що робити, одне зі сцени лізе, інше шапки в Давосі прилюдно тирить...
За якого з цих красенів та красунь голосувати - голова обертом.
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Останавитесь **** ляксеич не успел.Или как обычно его задним числом оформили.
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То фигня. Там Гнап не успевает. Вот где беда! Вы ему 3 ляма наколядовали, а он даже регистрироваться не хочет. Придумал гнилую отмазку, что деньги не переводятсегодня.

Так проплатил? Пиндуй с чеком в ЦВК и подавай доки. А деньги с понедельника переведут. А оно вселенский вой на ФБ подняло, как его барИжный приват зобижает.
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Где петя , с его феерическим приходом в цвк.Тосмос будет или как обычно отсекайте ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов в президенты: сегодня - последний день - Цензор.НЕТ 8166
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Петя уже подал документы в ЦВК...тебе просто методичку не обновили...сбой наверное...или куратор забухал...😀
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Тао он паузу драматическую выдерживает, чтоб ты поистерил. Удаётся, похоже. У него ещё полсуток на подачу доков есть.
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Работайте дальше )))Если петя вас нанял,ну то таке ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов в президенты: сегодня - последний день - Цензор.НЕТ 8201
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Лечитесь, если вас окружают порохоботы.
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Да печально при ничтожном рейтинге топить за петю)))
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я давно говорю, что соевые лютые мазохисты
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Зато весело смотреть на ваши истерики. Покричите ещё "Когда же пеця подаст доки?!"
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Покричите потом.Овощь тоже думал,что навсегда)))
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Опять вешать порохоботов надумали? Весеннее обострение?
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Да нет они как после индюковича сами перекрасятся ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів у президенти: сьогодні - останній день - Цензор.НЕТ 2562
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Не "резину" , а селикон и ботокс ...
И не "тянет" , а ждёт пока всё подсохнет .

Менять пол под выборы не так просто !
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Вася !!Не жартуй так.Тут серьйозні люди з самоі "лахти" прибігли "працювати".А ти своіми жартами зводиш на нівець всю іхню "працю".
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от невдача!... не дают моему таланту развернуться ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів у президенти: сьогодні - останній день - Цензор.НЕТ 3927
так я благославляю))))) их.. как могу)))) "на работу жаркую на дела хорошие"...
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28 кандидатов ….. по одному президенту в каждую область + скамейка запасных.
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Безобразия - я так и не увидел в списке "Киевского тортика" фабрики "Рошен" ...
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Пэтрушка ща отсекает гражданских и прорывается в ЦВК
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А как же , а если гражданские возьмут и нашинкуют ту петрушку ?!
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так потому и отсекает😀, что посекти его очень много желающих
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В цей час у Харківській області перша парафія колишнього Московського Патріархату приєдналася до Православної Церкви України. Віруючі одноголосно прийняли рішення про перехід.
Парафіяни храму колишньої УПЦ МП в с. Дмитрівка Богодухівського району перейшли в ПЦУ. Про це в Facebook написала депутат Харківської облради Ольга Львова, інформує «Україна нова».
«Дмитрівська громада першою в Богодухівському районі приєдналася до помісної Православної Церкви України», - повідомила вона, уточнивши, що після зборів службу в церкві провели священики ПЦУ Василь і Андрій.
Користувачі в мережі бурхливо відреагували на цю новину. "Нарешті-то і у нас почалися переходи! Вітаю!", "Слава Богу! Тепер і ми на вірному шляху до Бога!", - написали в коментарях під постом. ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов в президенты: сегодня - последний день - Цензор.НЕТ 9128
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Зачем агитаторы Поросенко собирает личные данные украинцев?
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Щоб знати кому *премію * виписати . ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів у президенти: сьогодні - останній день - Цензор.НЕТ 226 .Тарифами .цінами .. і т.д. !
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Результат выборов формируется пустотой кошелька граждан, платежками за коммуналку, обещаниями поднять цену на газ и прочими тотальными «успехами» нынешней власти на фоне все больше жиреющего и борзеющего правящего класса.

🤑
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Я воспитывался в пост советском пространстве . На эти выборы пойду минимум с ТТ максимум РГД
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Пляски Святого Вита под грифом выборов в президенты набирают обороты. Вместе с "ненародными", количество "народных" президентов неуклонно растет.
🤑
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Таке врження що кацапи оскаженіли ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів у президенти: сьогодні - останній день - Цензор.НЕТ 3372 Єй скрепоносні зайвохромосомці.Ви б таку активність показували у себе коли )(уйла обирали на восьмий срок.Як-то у вас все очманіло виходить.Одне слово-дупостан набитий федерастами ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів у президенти: сьогодні - останній день - Цензор.НЕТ 3372
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В числе кандидатов есть Юля Литвиненко Шикарная женщина
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"********-ПО НОВОМУ"! Советниками новой головы ЦВК Татьяны Слипачук стали Кивалов и Охендовский
А где в болоте дно? Оно есть? Дно уже осталось выше нас.

Кто-то еще надеется, что выборы можно будет выиграть кому-то кроме Порошенко и Тимошенко?
Если даже теоретически предположить, что черный лебедь наберет 99% голосов, через 2 недели утомительных подсчетов окажется, что Порошенко набрал 47% голосов, а Тимошенко- 46.
А во втором туре победит один из них, конечно. Причем, тот, кто победит, окажется хуже того, который сейчас. Потому что второй срок для него будет еще богаче, а для нас еще беднее первого. Потому что у нас такой сценарий. Потому что мы успешно в нем идем ко дну.
Хотя дно уже осталось выше нас.
Т.е. задумалась: а где в болоте дно? Оно есть?

Liza Bogutskaya
http://ua24ua.net/a-gde-v-bolote-dno-ono-est-sovetnikami-novoy-golovi-tsvk-stali-kivalov-s-ohendovskim/
🤣🤣
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Ставить рядом имена Тимошенко,
которая сидела при Януковиче в тюрьме,
и Порошенко, сидевшего при Януковиче в правительстве, -
технология стец-порохоботов...
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