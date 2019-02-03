 ЦИК завершает прием документов для регистрации кандидатов в президенты: сегодня - последний день

Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов, утвержденном ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно плану, подача документов в Центризбирком для регистрации кандидата на пост Президента Украины началась с первого дня избирательного процесса, то есть, 31 декабря 2018, и заканчивается за 55 дней до дня выборов, то есть, 3 февраля 2019.

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ЦИК принимает решение о регистрации кандидата на пост Президента Украины или об отказе в регистрации в течение пяти дней со дня принятия документов, то есть, до 8 февраля включительно.

На данный момент ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост главы государства: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского, Александра Данилюка, Сергея Таруту, Владимира Зеленского, Игоря Смешко, Инну Богословскую, Юрия Деревянко и Николая Габера.

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