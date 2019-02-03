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 На шестилетнюю девочку в Полтаве упала ледяная глыба, ребенок в реанимации

Лед рухнул с крыши жилого дома, у девочки диагностирован ушиб мозга и перелом черепа, она в коме.

Об этом сообщает Управление по вопросом гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ребенка доставили в реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы. Предварительный диагноз: ушиб головного мозга, перелом свода черепа, кома.

Потерпевшая – жительница Киевского района г. Полтавы, 2013 года рождения.

"Пострадавшая получила травмы в результате падения на нее на улице с крыши жилого дома ледяной глыбы. Состояние здоровья – тяжелое", – сказано в сообщении.

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В Нацполиции Полтавской области сообщают, что ЧП произошло накануне возле остановки общественного транспорта "Зыгина" на улице Соборности. 

"Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование", – сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3109666
 
 
 Топ комментарии
 
И таких тупых дебилов как ты запретить тоже нужно, потому что преступники, с плохими намерениями могут такими воспользоваться ! Таких выдворить нарасею нада !
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Жеесть.... Бедные детишки, мало чего в силу возраста знают по безопасности... Чтоб малышка быстрее поправилась !
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Какой ужас ((( Дай Бог девочке выздоровления
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Глыбы нужно запретить. Они могут попасть в руки преступников и те будут стрелять глыбами по маленьким мальчикам
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И таких тупых дебилов как ты запретить тоже нужно, потому что преступники, с плохими намерениями могут такими воспользоваться ! Таких выдворить нарасею нада !
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О, а вот и психиатр подтянулся! Ждем Наполеона! На шестилетнюю девочку в Полтаве упала ледяная глыба, ребенок в реанимации - Цензор.НЕТ 2236
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Тебе смешно в этой теме клоун конченый?? Ты случаем не Зеленский??
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Ты олень где то увидел что я смеюсь?
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Ты случайно не Наполеон?
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Это смотря с какой стороны смотреть. Мы же не знаем что у вас в голове...
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судя по твоему сарказму ты уже не одну глыбу башкой поймал
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Жеесть.... Бедные детишки, мало чего в силу возраста знают по безопасности... Чтоб малышка быстрее поправилась !
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Я розумію - люди і навіть чужі діти будь-якої влади до дупи ...
Але навіть якщо б кретини порахували бабло - годину роботи пром-альпіністів стоїть на порядок дешевше, ніж лікування цієї дівчинки і багатьох інших.
А кожному місті України є альп-клуби. І хлопці, я знаю, були б раді попрацювати на благо людей.
Спас-роботи це святе !
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Этот Мамай мер и его Сместитель, который Мамая видворил нихрена не делают это мягко сказано, воруют, Новогодняя Елка в Киеве 3.5млн. Грн. В Полтаве 8.5 лн.грн., коррупция на коррупции ни менты н ГБР нихрена в Полтаве не работает, безпредел высшей степени, месные князьки правят как хотят, мусора как крышевали нвсе так и крышуют в т.ч и наркоприоны. Нац.полиция вместо ГАИ такие самые еще и хуже, итд. А вы тут воите Рехвормы, какие нахрен рехвормы ими и не пахнет. МУСОР СРАНЬ, ГОРЫ СНЕГА МУСОРОМ ИТД. А ТЕ ТЫРЯТ И ТЫРЯТ. ПОЧЕМУ ЦЕНЗОР НЕ ВИДИТ ЭТОГО НЕБОРЕТСЯ С КОРУПЦИЕЙ МАССОВО И В ПРОВИНЦИЯХ ХОТЬ НА ВОИХ СТОАНИЦАХ!??? А ПОЛТАВА МОГЛА БЫ БЫТЬ ДУБАИ, УЧИТЫВАЯ ГАЗ НЕФТЬ, КУДА ОНО ДЕВАЕТСЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОПРОС???????
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Какой ужас ((( Дай Бог девочке выздоровления
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А вот в Киеве Боксер старается не допустить падение сосулек на прохожих! Рассказываю технологию: берется 2 красно-белых ленты. Одну вешают во всю ширину тротуара на уровне 1 метра вначале улицы, 2-ю ленту в конце. Все. Кто посмеет пролезть под лентой - впоследствии (в случае чего) будет признан виноватым, так как был предупрежден, что по этому тротуару ходить нельзя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа шестилетнюю девочку в Полтаве упала ледяная глыба, ребенок в реанимации
 
 
 
 
 
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