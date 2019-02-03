 Филарет не прибыл на интронизацию Епифания из-за состояния здоровья

Об этом сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К большому сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находиться вне стен больницы. Он сейчас находится под постоянным наблюдением врачей, но прислал свое письменное поздравление", - отметил Зоря.
Він потрібен Україні.
Здоровья, долголетия.
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Молимося за його одужання.
Беда пришла в дом антибаРиг! Гнап вчера подаренные унылым 3 ляма не смог перевести на счёт ЦВК или куда там тот залог идёт, бо банки не осуществляют перевод средств в субботу и воскресенье.
Туповатый какой-то. Нужно было налом как Богословская переть прям в ЦВК.