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 Происшествия, Общество, Здоровье
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 Филарет не прибыл на интронизацию Епифания из-за состояния здоровья

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не присутствует на церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"К большому сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находиться вне стен больницы. Он сейчас находится под постоянным наблюдением врачей, но прислал свое письменное поздравление", - отметил Зоря.

Источник: https://censor.net.ua/n3109665
 
   
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Под домашним арестом?
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Нехай видужує.
Він потрібен Україні.
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Выздоравливай скорей! И береги себя.
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Бажаю Філарету міцного здоров'я та довгих років життя!
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Бажаю міцного здоров"я українському патріарху!
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Филарет настоящий патриарх, духовный лидер.
Здоровья, долголетия.
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Молімося за Патріарха Філарета, який з Божою допомогою визволив Українську Церкву з під ординського рабства.
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Карамєлькін прісутствуєт, да куда ж бєз нєго-то?!
🤑
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Здоровья Филарету. Настоящий патриарх Украины. Вы нам очень нужны и Епифанию тоже.
.
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Филарет не порося , Спасибо что ты сделал для Украины !
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Филька к Епифану не приехал - всё , абзац экономике ...
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Думаю Филарет , просто не хочет видеть Карамелю . уже тошнит он ему со своим Термосом. За который( ТОМОС ) страдал и боролся 27 лет Филарет и больше никто .
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шото мысли у меня про новичок , не идут с головы, нада Филарета хорошо обследовать в Израиле или в Штатах, или Лондоне., а то как то подозрительно , карлик же угрожал что будет мстить всем кто причастен к созданию Украинской, независимой от московии ЦЕРКВИ.
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Филарет "заразился" от Ирусалимского Патриарха...))))))))))))))}
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Одужання та довгих років життя Філарету.
Молимося за його одужання.
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Головну справу свого життя він зробив. І ввійшов в історію. А відсутність на інтронізації -- дрібниця. Виздоровлюйте!
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Форумчане,пока цензор не спохватился - напишу я.

Беда пришла в дом антибаРиг! Гнап вчера подаренные унылым 3 ляма не смог перевести на счёт ЦВК или куда там тот залог идёт, бо банки не осуществляют перевод средств в субботу и воскресенье.

Туповатый какой-то. Нужно было налом как Богословская переть прям в ЦВК.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФиларет не прибыл на интронизацию Епифания из-за состояния здоровья
 
 
 
 
 
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