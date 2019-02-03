 Луценко лжет, расследование убийств на Майдане не завершено, - адвокат Закревская

Об этом сообщила адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Юрий Витальевич врет. Расследование расстрелов на Майдане не завершено. Следственные эксперименты все не проведены. Экспертизы не завершены. Допросы все не проведены. Видео и фото все не собраны и не проработаны. Я не знаю, как вам это еще объяснить", - написала она.

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По мнению Закревской, утверждения Луценко, что все завершено, "говорит только о том, что он делает все, чтобы свернуть расследование. То есть прекратить. То есть провалить... Это совсем не то же, что "завершить расследование, передать обвинительные акты в суд и получить приговоры".