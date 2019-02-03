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 Происшествия, Общество
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Все про:Луценко (7290) майдан (3870) преступления против Майдана (5) Закревская Евгения (18)

 Луценко лжет, расследование убийств на Майдане не завершено, - адвокат Закревская

Генеральный прокурор Юрий Луценко сказал неправду, утверждая, что ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

Об этом сообщила адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Юрий Витальевич врет. Расследование расстрелов на Майдане не завершено. Следственные эксперименты все не проведены. Экспертизы не завершены. Допросы все не проведены. Видео и фото все не собраны и не проработаны. Я не знаю, как вам это еще объяснить", - написала она.

Смотрите также: ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане, - Луценко. ВИДЕО

По мнению Закревской, утверждения Луценко, что все завершено, "говорит только о том, что он делает все, чтобы свернуть расследование. То есть прекратить. То есть провалить... Это совсем не то же, что "завершить расследование, передать обвинительные акты в суд и получить приговоры".

Источник: https://censor.net.ua/n3109664
 
   
 Топ комментарии
 
Он не лжец,он иуда,как и вся петина команда.Пришли на волне патриотизма безумного,когда люди танки останавливали голыми руками.А теперь эти твари вспомнили,что выборы оказывается есть в Украине.И погнали по старому,скупать голоса,солдат заставлять голосовать за петю и тп и тд.
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Значит он очень не хочет чтобы вышли на реал ных виновных. С этими мутными переговорами пороха с фирташем, самоустранении кличко с президентской гонки, договорняками с ахметовым я не удивлюсь если там всплывет лютый пдец про главного бенефициара этих событий, пооучившего президентский пост.
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За всю современную историю Украины не могу вспомнить ни одного мало-мальски достойного Генерального прокурора. А Луценко это вообще полный отстой - назначенный по договорняку и полный профан в юриспруденции

Луценко бреше, розслідування вбивств на Майдані не завершено, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 2399
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так у него нет профильного образования, он не знает что такое завершить расследование
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Он же технолог, знает только как открыть-закрыть задвижку.
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зачем вы на него набросились?
у него сын в фотошопе на колчаковских форнтах кровь всю пролил
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Он не лжец,он иуда,как и вся петина команда.Пришли на волне патриотизма безумного,когда люди танки останавливали голыми руками.А теперь эти твари вспомнили,что выборы оказывается есть в Украине.И погнали по старому,скупать голоса,солдат заставлять голосовать за петю и тп и тд.
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Посмотрите как бесится российская нечисть! Значит наш президент всё правильно делает.
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Главное,как они уходить будут и чтобы Небесная Сотня не превратилась в небесные тысячи !
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Очень верный коммент. Именно Иуда, как и вся команда мальдивского главнокомандующего. Второй Ющенко, но гораздо хуже. Предали погибших за народ Украины ради своих личных шкурных интересов. Т.е. стопроцентно оправдали свое название - барыги.
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Значит он очень не хочет чтобы вышли на реал ных виновных. С этими мутными переговорами пороха с фирташем, самоустранении кличко с президентской гонки, договорняками с ахметовым я не удивлюсь если там всплывет лютый пдец про главного бенефициара этих событий, пооучившего президентский пост.
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А кто что хотел, от сыночка Секретаря обкома КПСС, работавшего на ФСБ, в частности по плану дестабилизации обстановки в Украине в начале 2000-х, когда пытались дискредитировать Кучму (ставшего во второй срок "евроинтегратором") навешивая на него труп Гонгадзе.
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Если разобраться, то Луценко один из главнейших злодеев в Украине
Именно он, от ФСБ курировал начало протестов в Украине, с целью дестабилизации обстановки в Украине, дискредитации президента Кучмы, а главное цели изоляция Украины от мирового сообщества.
Для этого фальсифицировалось в Москве дело о Гонгадзе (на тот момент любовника женщины Литвина, и нулёвого журналиста), дело о поставках "Кольчуг" в Иран, и всего прочего, что-бы цивилизованный мир отвернулся от Украины, и Украина вернулась в братские объятия России.
В Украине продвжением дел Кремля занимался член социалистической партии Украины - Луценко
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ГПУ назвала розстріл Майдану охороною громадського порядку.
Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко заявив, що 20 лютого 2014 року, в день, коли від рук правоохоронців загинуло 30 активістів Євромайдану, бійці "Беркуту" займалися охороною громадського порядку.

Генеральна прокуратура повідомила про підозру учаснику Євромайдану у вбивстві працівника правоохоронного органу та військовослужбовця внутрішніх військ, написав Лисенко на Facebook

Крім того, євромайданівця підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця, а також придбанні та носінні вогнепальної зброї.

ГПУ стверджує, що 20 лютого 2017 року беркутів ці займалися охороною громадського порядку. Наразі прокуратура обирає запобіжний захід для підозрюваного.

Департамент спеціальних розслідувань ГПУ продовжує розслідування злочинів під час протестних акцій у листопаді 2013 року - лютому 2014 року.
http://ua1.com.ua/politics/gpu-nazvala-rozstril-maydanu-ohoronoyu-gromadskogo-poryadku-41695.htmlз
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Нужно выхолить пол раду, требуя чтобы генпрокурор выбирался на выборах, иначе мы никогда из этой жопы не выбиремся.
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Есть подозрение, что генпрокуроров наши граждане будут выбирать таких же, как президентов и депутатов.
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Не трогай Кличко. Ое вел себя на Майдане как велела совесть. Тогда он ни с кем не сговаривался, а сам лез под пули. Но как мэр он слабоват. Даже с дворниками и ЖЭКами справится не может. Этой зимой более семисот пострадавших от гололёда на тротуарах. Один человек погиб. И никто за это не отвечает. Считаю, что мэрам надо дать больше власти.
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Сиди тихо и не шатай, это реформа, бог попустить.
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Тихо гои,***** нападе!!!сидите молча!!!
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Он же прокурор без образования. Может что-то в юридических терминах перепутал.
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На Майдане 13-14 гг. Одновременно проходили два события.
Люди, которые собрались для того, чтобы уничтожить СИСТЕМУ, чтобы установить новые правила жизни, по которым будут жить ВСЕ, чтобы показать зажравшейся олигархам, что всех ДОСТАЛО!!!- эти люди совершали Революцию Достоинства.
Те, кто стоял на сцене, просил кулю пробить лоб, кто лез жирной жопой на трактор возле АП, кто поцарапался о ветку и рухнул, как раненый тюфяк, и т.д.- совершали Государственный переворот.
Их партнёры остались те же, что были у их папиредников. Те же плательщики и те же заказчики.
Эти подонки разделили между собой золотые батоны, влезли в теплые кресла таких же жирных жоп и стали ещё более жестоко и цинично грабить людей.
Было два события одновременно. Это Революция Достоинства и Государственный переворот. Только те, кто переворачивал, одели вышиванки, стали петь Гимн и орать "Слава Украине" по случаю, и без, чтобы приватизировать факт присутствия на Майдане
Пришло время сейчас расставить все на свои места. Те, кто выходил снести систему, могут это сделать сейчас. Именно эти люди потом будут судить тех, кто совершал переворот.
Участники переворота и их плательщики:
Порошенко
Яценюк
Аваков
Турчинов
Пашинский
Парубий
Ляшко и др.
.................
Ахметов
Медведчук
Пинчук и др.
................
Выгододержатели переворота
Кроме всех перечисленных
Мураев-
Рабинович
Шуфрич
Бойко
И многие десятки подонков, рвущих страну на части.

Участники Революции Достоинства
Небесная Сотня
Герои АТО, живые и погибшие
Узники политических репрессий
Те, кто выходят сегодня на Марши завершить начатое в 14 году.
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Одна нехорошая адвокатка недавно в очередной раз отметила, что институции побеждаются только институциями. Те, кто ходил "снести систему" какую другую систему придумали? В сложившейся системе буржуазной демократии все ясно - отдельным людям бедные чиновники дали и дают за счет государства огромные капиталы, эти буржуи купили СМИ, как и во всем мире, при помощи прессы кланы чиновников, подарившие и дарящие капитал, кому надо, прославляют политиков, обеспечивающих конкурентные преимущества тем буржуям, которые с этими политиками и чиновниками связаны. Без раскрутки в прессе и в разных других средствах рекламы никто не может быть избран априори, так какой может быть другой механизм и чем он будет лучше? Альтернативные правления во всем мире бывали пока в виде теократических, коммунистических, военных диктатур, но вроде как считается, что успехов у них не было, так что нового придумали "здоровые" силы Майдана?
Если оставаться в прежней системе буржуазной демократии. то если ее плоды в Украине не такие, как в Британии, то нужно систему совершенствовать до британской, но что же в этом смысле сделал и мог сделать Майдан? Если мы хотим верховенства права, то как бросание булыжников в полицию этому способствует? Если мы хотим новых политиков, то как ими могут стать революционные лидеры, не имеющие биографии? Кто знает, за что всю жизнь жили Ярош или Парубий?
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Это он перед выборами очки для Порошенко набирает.
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ооо...луценчиха и на тебя подаст в суд!
не верить геннномодефицированномупрокурору??? измена!!!
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там руины как и у всего госуправления
можно хоть коня председателем поставить - разницы никакой!!!
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Убийства на Майдане пополнят список нераскрытых и ненаказанных.
Они уже в папочке рядом с делом Гонгадзе, Чорновола и т.д.
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Розслідування завершено? Передавайте справу до суду. Ні? Тоді не потрібно розповідати про завершення. А якщо суддя закриє справу за недостатністю доказів, то це буде дно.
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ну наснилось юрку з бодуна..то ж не вперше, чого такий галас здіймати)))
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Адвокат Закрєвская - баАальшой авторітєт. А особливо її "мнєніє"....
Не важко здогадатися звідки пішли такі "вброси" і кому це вигідно.
Як казав Кузьма Прутков - "Зри в корень"..😃😃😃
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просто интересно - сколько тебе платят?
минималку или посерьёзнее?
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Поцик з сінагогі,твоя хуцпа не переконлива
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Дивні якісь є тут люди. Ніяк не можуть зрозуміти, що спам це не аргумент в суперечці, а ознака їхньої власної слабості...😃😃😃

Тепер персонально віму - не міряй всіх по собі. Ну а богсі - прочитай краще роман Достоєвського "Идиот"
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В Украине победили те, кого не судят за преступления против Майдана...


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А что , он когда-то говорил правду ???
Вот это новость !
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Юрій Віталійович, як же Вам не соромно так брехати?
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Почему Порошенко и его клика пожирают героев Майдана, приведших их к власти.

Майдан был событием с «двойным дном». Для одних - это была Революция, которая должна была смести старый режим и заложить фундамент для новой Украины. Для тех же, кто обретался ближе к сцене и занимал посты комендантов в захваченных зданиях, это был государственный переворот. Другим словами, пока народ стоял и дрался за Идею, в то же самое время, за его спиной, происходила смена рыл у корыта.
Теперешняя власть спилила деревья, не нашла убийц Небесной Сотни, никого не осудила, счета «попередников» разморозила, а с самих сбежавших сняла подозрения и обвинения. Налицо сговор теперешней власти с предыдущей. А чтобы сговор был немым со стороны сбежавших, теперешняя власть спровоцировала кровь. Массовые расстрелы на Майдане должны были заткнуть глотку тем, кто мог заговорить.
Что происходит сейчас? Порошенко и его клика уничтожают тех, кто привел их к власти. Да нет, не повторяйте мне мульку о том, что позже Порошенко был избран 54% голосов украинцев. Порошенко был назначен нашим новым «януковичем» в тот момент, когда он стоял между беркутовцами, у которых из ноздрей огонь валил, потому что перед этим их раззадорила братва Корчинского, и восставшими. Это было на Банковой 1 декабря 2013 года. С тех пор, Порошенко - новое рыло у старого корыта. Поездка в Вену к Фирташу - только подтверждение его статуса и, возможно, новые, дополнительные договоренности с Путиным и украинскими олигархами.
https://goo.gl/bEq71j
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Луценка можно понять: прошло 5 лет, вот-вот выборы.
За 5 лет можно было пять раз "добежать до канадской границы" (с) и вернуться.
С него вот-вот спросят: а что генпрокурор делал 5 лет, если самое резонансное дело, собственно и приведшее его на пост генпрокурора = РАССТРЕЛ МАЙДАНА до сих пор не доведено до тямы.

Его понять можно.
НО НЕ ХОЧЕТСЯ ПОНИМАТЬ.
Потому что реально дело должно быть доследовано и передано в суд по всем правилам. А не как рапорт накануне выборов, шоб галочку поставить.
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Наша любимица, самка бабуина в Витоне, очередной перл. "Зеленский - роспропагандист". Мне Зелен. до лампочки, но тут я аж подпрыгнул. Думаю, ну? Ну? Удиви фактами, ведьма, жги! Не подвела. Знаете, чем оперирует обезьяна? "Слова заместителя главы общественного совета Минкульт РФ"Луценко бреше, розслідування вбивств на Майдані не завершено, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 1253
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луЦенко , это насквозь прогнившее, омерзительное, лицемерное семейство.
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он брешет это всем известно. почему? а потому, что знает гнида, - придут к власти национально свидомые люди и стрелять будут и тех и нынешних. никого не посадили! никого не наказали... подонки.
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А что вы хотели от людей пришедших к власти на брехне?
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конечно лжет, какждое его слово ложь, как и у его босса пэтра брехливого.
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НЕБЕСНУЮ СОТНЮ - В ОПГ

Ждем, пока гарантоид с кумовьями объявят Небесную сотню ОПГ?

Ну, что, смерды, все?
Докуковались?
Домайданились?
Доотпевали героев?
Допорохоботились?
Сейшелы с Мальдивами вам не нравятся?
А вот вам для начала от ГПУ имени Луценко:
«Бубенчику сообщено о подозрении в убийствах сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины)»...
И шо теперь?
Ждем, пока гарантоид с кумовьями объявят Небесную сотню ОПГ?
А потом такой красивый судебный процесс над теми, кто тогда уцелел? Когда, прибывшие под аплодисменты Кремля в Киев, Захарченки-Януковичи, вместе с бежавшими «сотрудниками правоохранительных органов» Садовниками будут требовать для тех, кто, спасая страну от бандыгеть, стоял на Майдане, жег шины, швырял брусчатку и коктейли Молотова, самого сурового наказания по всей строгости украинских законов?…
Чем, кстати, сэкономили бы фюреру немало денег на горючее для переброски на Крещатик российских танков…
По прочтении этой новости о «подозрении в убийствах» даже естественный вопрос - «Вы что там, на своих Печерсках, окончательно ******?» гаснет… Потому что понимаешь, что таки да…
Как гаснет вопрос, а, что было бы, если бы Бубенчик рассказал о том, как он завалил пару беркутовских уродов на камеру за пару часов до того, как его бы поймал в прицел беркутовский снайпер?...
Его показания, как, легли бы в основу обвинения бунтовщиков?...
Алле, уроды, оно, с одной стороны как бы понятно, что «бубенчик» для вас это типа побрякушка на шутовском колпаке…
В который вы привычно обряжаете народ…
Иное дело, если бы была фамилия, скажем Набатов?
Или Колоколов?...
Но, поскольку вы, уроды, глубоко невежественны, то вряд ли поймете, что разницы для между звоном бубенца или колокола по похоронному звону для вас нет:
"...а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе», эпиграф авторства поэта Джона Донна к роману Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит колокол"
А вот вам цитата номер два. Которую, верится, в Украине не допустят. Потому что загнать нас в ПУЛАГ (Порошенковское управление лагерей) у вас не выйдет. Как бы вам этого ни хотелось. Но помнить об этом (в свете дела Бубенчика) мы обязаны
"Бригадиры, ходившие в ППЧ -- планово-производственную часть (сталинского концлагеря - А.К), - столпились несколько у столба, а один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр"..., Александр Солженицын, "Один день Ивана Денисовича"
И единственное, что вам будет очень демократически позволено на финише - это выбор между - быть повешенными или утопленными…
Хотя насчет «утопленными» могут возникнуть претензии у экологов.
Потому что не исключена возможность загрязнения Днепра…
Хотя, есть альтернатива - фильтровальные бассейны в Бортничах…
Там, ведь, ежедневно столько проходит дерьма, что вы промелькнете незаметно…
Посему, пока не поздно, лучше накатите всей бандой Новичка...
Как это не знаете где взять?
А пусть ваш главкондитер позвонит в Кремль...
Капустин Андрей

http://ua24ua.net/konets-revolyutsii-gidnosti-berkut-v-geroi-nebesnuyu-sotnyu-v-opg/
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Есть огромная вероятность что Пеця пролетит на выборах. Судя из того кому он проиграет, нам лично это ничего хорошего не даст, но он, должен будет в этом благодарить именно эту парочку отмороженных ублюдков, взяточников и лжецов "Юлу и Илу Луценкив"... Столько вреда для Пециного рейтинга как эти лжецы, не сделал никто...
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хай барига пролітає а ***** ми знайдемо відповідь
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Нет,он пролетит не из-за них а из-за мальдив,панамских офшоров,липецкой фабрики и своей патологически лживой натуре.
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воно й не дивно,югік-бухарік приклад не з цивілізації бере а з чортової расії - брехати і збагачуватися бо такі соєві покидьки на плечах небесної сотні до корита вдерлися
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Пане цинічний барига, пане Путін і пане куме Путіна, невже ви не зрозуміли що вже все?! Наступає кінець вашому тріумвірату, наступає кінець вашого знущання над Україною і українцями! Ми стали не тільки згуртованішими, а і розумнішими!

Біжіть хлопці, біжіть!(О.Шевченко)
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Она не из племени бубуинов . она породы Носач . Югга до глубины лживая и проспособленческая мразь ,правды от него ждать не стоит .Его икона это доллар и власть .
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Я не пойму, как в тюрьму попали 8 тыщ участников АТО, но и ни одного сепаратиста?
https://uainfo.org/blognews/1534002334-ya-ne-poymu-kak-v-tyurmu-popali-8-tyshch-uchastnikov-ato-no-i.html
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Він робить все щоб слідство часом не вийшло на Пецю "шоколадного"!!!
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поднесите алкашу рюмку и он вам ещё не то расскажет
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сказки для лохов "прихватившей власть сцены Майдана"
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... сказки от нарцисса Юры Луценко
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Так выборы скоро. Его "патрону" придётся отвечать и на этот вопрос. Поэтому "с колокольни" Луценко-это ложь во благо....Очень жаль,что страна "ТЕРПИТ" такое ничтожество с табличкой на двери :" Генеральный прокурор УКРАИНЫ"
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Тю,от удивил ,луценко патологический лжец,как и его шоколадный шеф ! Луценко бреше, розслідування вбивств на Майдані не завершено, - адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 1271
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуценко лжет, расследование убийств на Майдане не завершено, - адвокат Закревская
 
 
 
 
 
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