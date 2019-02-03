EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3889  47
Все про:арест (9779) Лещенко (513) суд (21748) Захарченко Виталий (741)

 "Нас продали с потрохами в обмен на канал "112"", - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко

Снятие ареста с имущества беглого экс-главы МВД Виталия Захарченко является платой за его отказ от канала "112".

Об этом сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд отменил арест имущества бывшего главы МВД Захарченко (обновлено)

"Если вы забыли, то канал "112" создавался Захарченко и долгие годы его не могли пристроить в "нужные руки". Из-за этого у "112" регулярно возникали проблемы с законом - у них не было внятного конечного бенефициара, а каналом владели несколько офшорок, которые, в свою очередь, владели друг другом. Но под конец 2018-го у канала появился собственник, который объявил о своих правах публично - это правая рука Виктора Медведчука депутат "Оппозиционного блока" Тарас Козак.

Козак является "слугой двух господ". С одной стороны, он фронтирует Медведчука. Но, с другой стороны, он направил политику канала на обслуживание интересов Порошенко (что не удивительно, учитывая альянс Порошенко-Медведчука). А снятие ареста с активов Захарченко - это расплата за то, что министр-беглец отдал канал в нужные руки", - рассказал Лещенко.

Читайте также: Экс-глава МВД Захарченко и его окружение отмыли свыше 10 млрд гривен, - ГПУ

Нардеп также сообщил, что снявший арест судья Виталий Писанец уже не первый раз принимает "интересное решение".

"Судья Писанец по состоянию на 2015 год прозябал на должности судьи далекого Свердловского районного суда Луганской области. Этот район граничит с Россией и сейчас там хозяйничают банды т.н. "ЛНР". И вот в 2015 году президент Порошенко с барского плеча переводит судью Писанца не в какой-то другой заштатный суд, где не хватает кадров (а у нас в стране десятки судов, где нет ни единого судьи). Нет, Порошенко переводит Писанца в самый козырный суд Украины - Печерский.

И судья Писанец на новой должности принимает много интересных решений. Он отказывает в заочном суде над Клюевым. Он помогает провернуть судейскую "карусель" со снятиям Иванющенко с международного розыска. А теперь вот судья Писанец закрыл все вопросы для Захарченко. При этом судья Писанець остается безнаказанным. Все очень просто. Писанець - это просто "ручной" судья Порошенко, который принимает нужные решения. И спасение Захарченко - одно из них", - пишет Лещенко.

Нас продали с потрохами в обмен на канал 112, - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко 01
Нас продали с потрохами в обмен на канал 112, - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109663
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почём требуха панамских патриотов?))
 показать весь комментарий
 
 
Суд снял арест с 49 га, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году. ДОКУМЕНТ
 показать весь комментарий
 
 
Что скажет херпрокурор)))Его звездный час.Ведь недавно в алкогольном угаре кричал,что он самый самый херпрокурор.Со всей команды индюковича сняты аресты,не одна тварь за Майдан не ответила.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Знов Сєльоза Правдорубєц жовтого снігу переїв..😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Якби було - сказав би. Він тут "працює" за шоколади.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Стаття автора повна джинса. Що, Лєщєнка і його компашку не знаєш. Постійно сидить і не вилазить з 24 каналу. Ну а чий це канал думаю знаєш сам..😕
 показать весь комментарий
 
 
З нами Бог та Україна
З вами Томас і Порошенко
Який гарний нік у вас...
 показать весь комментарий
 
 
яка б не була причина зняття арешту, але виглядає ця ситуація дуже паскудно для влади.....
 показать весь комментарий
 
 
Огласите весь проскрипционный список судей пожалуйста...(с)
 показать весь комментарий
 
 
Продолжаются предвыборные подсчеты бабла "Нас продали с потрохами в обмен на канал "112"", - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко - Цензор.НЕТ 8796
 показать весь комментарий
 
 
Такие решения "рэформованого суда" однозначно топят рейтинг пэтьки
 показать весь комментарий
 
 
Ты Сирожка , продался Григоришину ещё раньше . Как там твоя" хатынка " , обустроил уже ?? "Нас продали с потрохами в обмен на канал "112"", - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко - Цензор.НЕТ 7692 .
 показать весь комментарий
 
 
Сходи в церковь, тебя попустит. Потом отсекись.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Через 2 месяца этого кабана уволим, выберем зеленского - будет жиддя по-новому.
 показать весь комментарий
 
 
Бред собачачий. Прям проблема имея деньги мертвечука купить - создать канал. Не плодите сущности. Кстати у пороха тоже медиа возможностей до сраки и больше, и нах такие многоходовочки? Кароч- натягивание совы на глобус.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, що Сергій Лещенко критикує Порошенка і при цьому сам із БПП
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну ты же прекрасно знаешь почему , к стати вон Петро то же от БПП отмазался и самозванцем прет на второе корыто , не подскажешь почему так ,а ?
 показать весь комментарий
 
 
Венцом карьеры херпорокурора будет оправдания ****.Юга мы в тебя верим.
 показать весь комментарий
 
 
а генпрокурор еще не крякнул ничего по этому радостному событию
(или еще пока не всю мзду пересчитал - "аргументов" маловато)
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот откуда он это знает "Нас продали с потрохами в обмен на канал "112"", - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко - Цензор.НЕТ 1536? Ему это кто рассказал? Петя, Захарченко или тот судья который оправдал подонка? Что-то из просмотра "112" незаметно, что он сменил хозяина. На манеже все те же - Мертвечук, Рабинчукк, Бойко и прочая гоп команда
 показать весь комментарий
 
 
Нет никаких "активов" захарченко. Есть деньги, украденные у граждан Украины преступником захарченко, затем возвращенные своим настоящим владельцам - народу Украины.
И украденные у граждан Украины повторно - преступником порошенко и преступником писанец.
 показать весь комментарий
 
 
Лещенко сам працює на російського олігарха Григорішина, який володіє деякими обленерго.
 показать весь комментарий
 
 
А ты на кого пашешь,шлюха? На фесебе,или за кожаные рашенки пердак рвёшь?
 показать весь комментарий
 
Душевнохворий Сєрлєщ.
Я думаю тобтю НАБУ все ж займеться. Цікаво, де журнашлюшка півмільйона баксів на квартиру узяла,та чому кацапський забудовник зробив йому знижку на 50%.
 показать весь комментарий
 
 
Этот поц, про свою квартиру рассказать не хочет?
А о счетах в московитском банке?
Подстилка.....
 показать весь комментарий
 
Я может крамольную вещь скажу, но эта не плохая черта покупать и договариваться, главное не продать государственность...чечен ведь банально тоже купили да и национальные окраины Россия покупает, военным путем мы не вернем ни крым ни донбасс, развивать нашу экономику и покупать лояльность и зависть донбасян с крымчанами - это тоже политика ростовщичества, правда тут нет места моральности..как-то так....
 показать весь комментарий
 
всі знають про тісну дружбу порошенка і медведчука ще з далеких 90х... ніякої змови, все логічно
 показать весь комментарий
 
Ты что-то путаешь. С 90-х с Медведчуком именно Юля Тимошенко не только дружит и совместный бизнес ведут, он ещё и ее куратор от КГБ-ФСБ
 показать весь комментарий
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
серйозний аргумент від рубльового клієнта сбєрбанка і анального клієнта григоришина
 показать весь комментарий
 
InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResistЧитатьЧитать @InfoResistЕщеЛюди Медведчука на Львовщине через суд отменили мораторий на русскоязычный продукт https://inforesist.org/na-lvovshhine-otmenili-moratoriy-na-russkoyazyichnyiy-produkt/ … "Нас продали с потрохами в обмен на канал "112"", - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко - Цензор.НЕТ 37
 показать весь комментарий
 
От тому Порошенко і змушений боротися за другий строк і не факт, що переможе... ну то його проблеми... головне, щоби замість нього не обрали таку саму...
 показать весь комментарий
 
Лещенко робить собі рекламу на всякій фігні. Це "журналісти" з категорії "шарієвщини". Потрапив, по-суті, випадково в ВР і випендрюється. Думає, що це цікаво людям, підприємцям, які наповнюють бюджет, щоб такі, як Лещенко, жирували. В ВР - 70-80%- піна.
 показать весь комментарий
 
так эти рэформованые суды шавку штепу отпустили, а тут майно цельного министра рыговского.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нас продали с потрохами в обмен на канал "112"", - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко
 
 
 
 
 
 вверх