 Уничтожение командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал в Facebook военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает Цензор.НЕТ.
"Колорады в очередной раз беспокоили ОC в районе н.п. Золотого. На этот раз к ним в гости полетели большие осы и нанесли значительный урон КНП противника. Шмаки-бум этот раз наступил технике и вооружению, а 3 оккупанта подписали контракт с бригадой 200", - написал он.
Тут грають не чесно, адміністрація явно підіграє сєпарам та зрадофілітикам!
ответка прилетела, не более.
Источник: https://censor.net.ua/n3109662
мандат обсе не защитит от пули мерзких оркостанцев
кацапа надежнее мочкануть, перетерпеть вопли стран евросоюза и забыть
Бийте москальську наволоч безжалісно , бо ми на своїй , рідній землі , а чого вони припхалися до нас , не відомо ! Мабуть в рай спішать , який їм пообіцяв кремлівський фюрер - вбивця !
Умением приспособиться к любой неблагоприятной обстановке и способностью смеяться даже над своей бедой...".
ТАКОЙ народ победить нельзя...
Погодували , розповіли му про новини, життє , вибори..те-се.
Він питає:
"А шо, ми з моskaлями ще воюємо?"
Відповідають: "Так. Воюємо ."
- А де ?
- під донецьким аеропортом.
- О ! То хлопці з того часу файно просунулись!
Шкода лише, що "зрадоботи" і їм подібна шушера її не бачать.
Какой у 3-х сепаров был конец....
Українці завжди програвали в останній момент, коли перемога уже була в руках. Швидше за все так станеться і цього разу.
Що ми бачимо? Порошенко, як президент і головнокомандувач робить все правильно і досить успішно в речах глобальних, проблеми і невдачі є у питаннях друго та третьоррядних, або у тих, де далеко не все від нього залежить, де його вплив опосередкований і доводиться враховувати "хатєлки" різномастних фракцій у ВР, щоб добитися хоч чогось.
Що роблять журнашлюшки? Виставляють наперед саме ці, друго і третьорядні питання, роздувають жаб до розмірів бегемотів і таким чином створюють враження що у нас все погано і нічого позитивного не робиться, при цьому глобальні позитивні зрушення замовчуються.
Таким чином народ на деревами та кущами не бачить лісу. А цей ресурс цьому добряче допоміг і продовжує допомагати, а отже працює на ворога.
Слава нації.
Головне що робиться, це перекриті глобальні канали розкрадань. Держзакупівлі через "прозоро", Медикаменти через міжнародні організації акредитовані ООН, Ціна на газ для всіх категорій споживачів наближені так, що втрачається сенс списувати його, типу населення спалило і потім перепродавати, маржі зараз не досить, щоб забезпечити весь ланцюжок прибутком.
На нижчому рівні крадуть, та їх же ж і садать1 тут не напишуть, що 2000 хабарників та корупціонерів було засуджено на минулий рік. А скільки засудили коли був Овоч чи Йуля?
Иван Дуке президент Колумбии объявляет о поддержке народа Венесуэлы и ее переходного президента, об открытии центра гуманитарной помощи на границе. Так поступает братский народ, а не отжимает территории как это делала **** Россия в 2008 и 2014 пользуясь слабостью соседних стран..
Мне жаль.