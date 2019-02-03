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Все про:война (3270) Донбасс (17877) операция Объединенных сил (915)

 Уничтожение командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией. ВИДЕО

Бойцы Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт противника в районе Золотого.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает Цензор.НЕТ.

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"Колорады в очередной раз беспокоили ОC в районе н.п. Золотого. На этот раз к ним в гости полетели большие осы и нанесли значительный урон КНП противника. Шмаки-бум этот раз наступил технике и вооружению, а 3 оккупанта подписали контракт с бригадой 200", - написал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3109662
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Україні!!! Ми переможемо!!!
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Наши бойцы -- молодцы !!! Кошмарить колорадов по полной программе Уничтожение командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией - Цензор.НЕТ 1683
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Это видео показывает что потеря складов привела к нехватке боеприпасов, как следствие батарея не выполнила задачу.
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Це відео показує кучність стрільби завдяки наведенню з БПЛА
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Красота. А музончик можно было-бы наш, украинский. Больше бы подошёл 👍😄
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Це ціла серія відео, зветься Шмякі-бум. Там і робота "третьої сили" і гостинці з безпілотників.
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пусть остается. Один из немногих кацапов который признается что путин - Гитлер!
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Согласен, сравнение не очень... Чаплин не был рахопропогандончиком, не высмеевал свою страну и органы власти, не извинялся перед любителем овечек рамзанчиком, который уничтожил тысячи и тысячи чеченцев... И Чаплин епоха в кино, а Зеля шут с плоскими шутками, ни чем не лучше мишки задорного...
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Чапліна видалили, бо він опинився у ТОПі з 27 лайками!
Тут грають не чесно, адміністрація явно підіграє сєпарам та зрадофілітикам!
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Наши бойцы -- молодцы !!! Кошмарить колорадов по полной программе
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Ай молодца!Мы годимся вами!Слава Украине!
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*Колорады в очередной раз беспокоили ОC в районе н.п. Золотого. *
ответка прилетела, не более.
Источник: https://censor.net.ua/n3109662
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А при чем тут ОБСЕ? ваших же на Донбассе нет Уничтожение командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией - Цензор.НЕТ 9281. И не вся арта запрещена. Так что поминайте своих упырей как положено, можете даже пару баянов порвать

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наши пацаны не мальчики для битья.
мандат обсе не защитит от пули мерзких оркостанцев
кацапа надежнее мочкануть, перетерпеть вопли стран евросоюза и забыть
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Миша, вашему кацапскому даунату хоть пленных ваших показывай, хоть уничтоженную технику, хоть видео у вас ответ один - "вы все врете". Для вас только один авторитет ***** с его картинками и то ворованными Знищення командного пункту російських військ на Донбасі української артилерією - Цензор.НЕТ 5892 -
Знищення командного пункту російських військ на Донбасі української артилерією - Цензор.НЕТ 5674
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Когда ху..ло сжигал огнём целые территории и население, ОБСЕ что то не очень озаботилось. А Украине освобождать свою территорию никто не может запретить
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И сколько территории освобождено за последние пару лет?
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ты и не должен понимать, это не для недюжинного "кацапского интеллекта"
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Хлопцям нашим величезна подяка , що так мужньо тримають оборону !!
Бийте москальську наволоч безжалісно , бо ми на своїй , рідній землі , а чого вони припхалися до нас , не відомо ! Мабуть в рай спішать , який їм пообіцяв кремлівський фюрер - вбивця !
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Огорчает использование 82 мм миномета, надеюсь в этом году в серию пойдут Карасуки и управляемые мини 120 мм, чтоб выпиливание орков было продуктивнее
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"- Чем украинцы схожи с евреями?
Умением приспособиться к любой неблагоприятной обстановке и способностью смеяться даже над своей бедой...".
ТАКОЙ народ победить нельзя...
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С 40й по 55ю секунду идет простое перепахивание земли на дороге перед гаражем...
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А для чого руйнувати будівлі? Вони нам ще згодяться. Головне викурити звідтіля колорадів і їм подібну нечисть..😃
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Красивое видео, которое можно смотреть вечно!
Уничтожение командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией - Цензор.НЕТ 9292
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В Карпатах найшли старого бандерівця, який просидів на чатах з ґвером в криївці аж дотепер.
Погодували , розповіли му про новини, життє , вибори..те-се.
Він питає:
"А шо, ми з моskaлями ще воюємо?"
Відповідають: "Так. Воюємо ."
- А де ?
- під донецьким аеропортом.
- О ! То хлопці з того часу файно просунулись!

Уничтожение командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией - Цензор.НЕТ 3850
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Ось так би дивився і дивився на цю зимову красу..😃😃😃

Шкода лише, що "зрадоботи" і їм подібна шушера її не бачать.
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все вони вбачають, але за традицією кацапською говорять, що то громадянська війна, іхтамненів там немає, що ми порушуємо мінські домовленості, що чекають не дочекаються зміни влади.
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Гарне відео, а то тут деяких мокшей пцчило у стилі кокса лаврова-захарова-хуйло, а які ваші докази????)) ось тримайте маскавіти та дивитись, що буде з вашими рогатими виродками!!! Слава Україні!!!
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Шмаки - бум і кацапам кирдик 😂👍🏻супер !!
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Пробачити кривдника набагато легше, якщо він щиро кається і горить
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И молодые не узнают
Какой у 3-х сепаров был конец....
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Воювати явно навчилися, але Йуля все це виправить, а як не Йуля, то клоун Зєєєєля і кацапи отримають те, чого бажають.
Українці завжди програвали в останній момент, коли перемога уже була в руках. Швидше за все так станеться і цього разу.
Що ми бачимо? Порошенко, як президент і головнокомандувач робить все правильно і досить успішно в речах глобальних, проблеми і невдачі є у питаннях друго та третьоррядних, або у тих, де далеко не все від нього залежить, де його вплив опосередкований і доводиться враховувати "хатєлки" різномастних фракцій у ВР, щоб добитися хоч чогось.
Що роблять журнашлюшки? Виставляють наперед саме ці, друго і третьорядні питання, роздувають жаб до розмірів бегемотів і таким чином створюють враження що у нас все погано і нічого позитивного не робиться, при цьому глобальні позитивні зрушення замовчуються.
Таким чином народ на деревами та кущами не бачить лісу. А цей ресурс цьому добряче допоміг і продовжує допомагати, а отже працює на ворога.
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Повірте мені, ще недовго залишилося терпіти оту всю "писанину". Після 31 березня всю її разом з тими "писаками" як корова язиком злиже..😃😃😃

Слава нації.
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Ну если воровство и коррупция, которую у нас возглавляет ПетяСеняБеня, и которые съедают половину бюджета страны это второсортные вопросы тогда оно конечно да. А так нет.
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Не правда, це бездоказові звинувачення, Звичайно, щось крадуть, але на порядок менше нію при Йулі чи Овочі.
Головне що робиться, це перекриті глобальні канали розкрадань. Держзакупівлі через "прозоро", Медикаменти через міжнародні організації акредитовані ООН, Ціна на газ для всіх категорій споживачів наближені так, що втрачається сенс списувати його, типу населення спалило і потім перепродавати, маржі зараз не досить, щоб забезпечити весь ланцюжок прибутком.
На нижчому рівні крадуть, та їх же ж і садать1 тут не напишуть, що 2000 хабарників та корупціонерів було засуджено на минулий рік. А скільки засудили коли був Овоч чи Йуля?
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Порошенко головнокомандувач дуже справний! Коли приїздив в Донецьку область - все навкруги завмирало- снайпери не стріляли, міни батальонні і полкові не літали, артилерія також мовчала! А якби ще з собою і Медведчука брав під-час візитів, то напевне росіяни і до Ростова відступили! Але, не здогадався!
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Ivan Buben


Иван Дуке президент Колумбии объявляет о поддержке народа Венесуэлы и ее переходного президента, об открытии центра гуманитарной помощи на границе. Так поступает братский народ, а не отжимает территории как это делала **** Россия в 2008 и 2014 пользуясь слабостью соседних стран..
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Гарно день починається!Зараз можно i каву випити та й ще коньячку додати!) . Доброго ранку шановнi бандерiвцi!
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Хорошо, но как то всё мимо.. не видно попаданий по машинам или зданию.. или это не всё видео?
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Тривалість відео всього лише 66 сек. А сама робота тривала дещо триваліше. Так що все ОК...😃😃😃
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Я рад за Штирлица,но если присмотрется то кроме одного снаряда попавшего в здание больше нет ничего впечатляющего.Три единицы бронетехники как стояли так и остались стоять невредимыми.
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Як тільки зрадник народився, одразу то цицка йому не та, то молоко скисло.
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а где 3 "контрактника" "200" бригады???))))))))
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Ходять попід парканами, тельбухи свої там шукають..😃
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Не действующая точка, на видео хорошо видно, окопы рядом со строением завалены снегом... А значит давно заброшены. Очередная утка, плохо ощипанная
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Цікаво, а чому це видалили, хоч воно у ТОПі та має 27 лайків?
Знищення командного пункту російських військ на Донбасі української артилерією - Цензор.НЕТ 2846
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Тут грають не чесно, адміністрація явно підігрвє сєпарам та зрадофілітикам.
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Все решает бабло. Количество бабла зависит от посещения сайта. Чем больше посетителей-тем больше доход приносит сайт хозяину.
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Ибо нельзя сравнивать великого Чаплина, и шута Зелю, пэтому и удалили...
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Тут ви не праві, йдеться ж про професію, про те , як кажуть хто на що вчився, у кого який досвід.
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Почаще надо причесывать совков позорных и предателей Родины.
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срамота. навіть з бепзпілотником нормально накрити не можуть. як казав наш комбат "двойка"
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Могли бы и в наступление пойти, и выйти на позиции 2015 года когда серой зоной являлся посёлок Безыменое ,согласно Минских соглашений
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Я не увидел на этом видео "Уничтожение командного пункта российских войск". Громкий заголовок и практически все- мимо. Рядом но мимо.
Мне жаль.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=KEjog4_EN9sЗнищення командного пункту російських військ на Донбасі української артилерією - Цензор.НЕТ 5535YOUTUBE.COMПохмельнаяСтудийный вариант записи (audio) можно скачать здесь: https://soundcloud.com/vadim-dubovsky-89788527/yh13cji3osyg Знаю, что многие…
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУничтожение командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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