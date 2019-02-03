 Уничтожение командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал в Facebook военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает Цензор.НЕТ.

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"Колорады в очередной раз беспокоили ОC в районе н.п. Золотого. На этот раз к ним в гости полетели большие осы и нанесли значительный урон КНП противника. Шмаки-бум этот раз наступил технике и вооружению, а 3 оккупанта подписали контракт с бригадой 200", - написал он.