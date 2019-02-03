 Предстоятеля ПЦУ Епифания интронизировали. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает Цензор.НЕТ.
Видео - "Радіо Свобода"
Интронизация проходила во время божественной литургии. В частности, митрополит Галльский Эммануил от Вселенского патриарха, митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП) поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достоин).
После этого Епифанию были преподнесены знаки предстоятельского сана. В частности, крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя. Право ношения второй панагии - привилегия предстоятелей поместных церквей.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.
І навіть якщо Мокша раптом згадає Великий Новгород, то моментально їм пельку затикають тим фактом, що це був центр республіканської влади, а не диких ординских традицій .
Коли Іван-3 захопив це місто він повністю ліквідував всю еліту і заселив туди таких же як він мокшею !
Була ликвидированна в першу чергу релігійна думка. Їх звинуватили в єресі тільки за те, що вони читали передову європейську літературу Ерамзама Ротердамского, Томаса Мора проводили теологічні диспути.
где ваша сладость...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 січня 2019 року в Великому залі Державного Кремлівського палацу відбувся урочистий акт, присвячений 10-річчю Помісного Собору Російської Православної Церкви 2009 року і інтронізації Патріарха Московського і всієї Росії Кирила. 1 лютого відбулося Богослужіння у храмі Христа Спасителя. Митрополит УПЦ МП Онуфрій взяв участь в урочистостях.
Як з усією тією помісною кефалією в'яжеться Русская православная церковь заграницей Нью-Йоркського патріархату і чому т. зв. УПЦ МП досі не отримала в Україні статусу "закордонної РПЦ"?