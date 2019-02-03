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 Происшествия, Общество
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Все про:Епифаний (79) ПЦУ (201)

 Предстоятеля ПЦУ Епифания интронизировали. ВИДЕО

В Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает Цензор.НЕТ.

Видео - "Радіо Свобода"

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Интронизация проходила во время божественной литургии. В частности, митрополит Галльский Эммануил от Вселенского патриарха, митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП) поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достоин).

После этого Епифанию были преподнесены знаки предстоятельского сана. В частности, крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя. Право ношения второй панагии - привилегия предстоятелей поместных церквей.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109659
 
 
 Топ комментарии
 
Слава Богу! Слава Украине!
Церковь Украины стала полностью независимой! И полностью каноничной!
И как бы не бесновались московские бесы, в рясах и погонах, но Бог с Украиной, с Народом Украины!
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Ты вообще читать умееш о чем статья . О Медведчуке о Порохе может о Гриценко. Или все шо не делается в Украине это зрада
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Со стороны паРаши паленым потянуло...видать пердаки неслабо так горят...😀
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Дуже поетично, але не по суті, оскільки центр Русі не можу нікуди повернутися (тим більше з гнилих боліт Чухоні), він був є і завжди буде в одному місці - це Київ.

І навіть якщо Мокша раптом згадає Великий Новгород, то моментально їм пельку затикають тим фактом, що це був центр республіканської влади, а не диких ординских традицій .

Коли Іван-3 захопив це місто він повністю ліквідував всю еліту і заселив туди таких же як він мокшею !
Була ликвидированна в першу чергу релігійна думка. Їх звинуватили в єресі тільки за те, що вони читали передову європейську літературу Ерамзама Ротердамского, Томаса Мора проводили теологічні диспути.
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Че там, кацапского патрирха Кирилла помянули на камеру?
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Все классно, но вот Филарета нет, говорят, что заболел, но все как-то не вызывает радости, все-таки Филарет должен был присутствовать и его заслуга в этом, а не Порошенка.
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Все йде до того що Петро Олексійович Порошенко з виборами пролітає. Якщо він до вечора не завітає до ЦВК то з виборами пролетить точно.
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На щастя Петро Олексійович скоріш за все переможе. Ставки букмекеров говорять самі за себе. Та й Головнокомандуючий який вже себе к кіборгам примазуе та бреше кожну хвилину, або клоун який паплюжує Україну, Томос пробачення просив у кадирки який своїх посіпак посилав до нас стріляти....якось ці персонажі не підходять на таку роль. а Петро на своєму місці.
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мечты... мечты.... Предстоятеля ПЦУ Епіфанія інтронізували - Цензор.НЕТ 9161!!!!!
где ваша сладость...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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сподобались хрестики нечистям у чаті, а іншим поставив ++++++
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Таргани поповзли на консультацію. Інтронізація Предстоятеля ПЦУ Епіфанія - Цензор.НЕТ 6968
31 січня 2019 року в Великому залі Державного Кремлівського палацу відбувся урочистий акт, присвячений 10-річчю Помісного Собору Російської Православної Церкви 2009 року і інтронізації Патріарха Московського і всієї Росії Кирила. 1 лютого відбулося Богослужіння у храмі Христа Спасителя. Митрополит УПЦ МП Онуфрій взяв участь в урочистостях.
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Стесняюсь спросить, а Украина уже религиозное государство?
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а ты не стесняйся! показывай свою глупость!мы не в обиде!
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От цікаво - московська ПЦ також "помісна", чи "автокефальна"?
Як з усією тією помісною кефалією в'яжеться Русская православная церковь заграницей Нью-Йоркського патріархату і чому т. зв. УПЦ МП досі не отримала в Україні статусу "закордонної РПЦ"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредстоятеля ПЦУ Епифания интронизировали. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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