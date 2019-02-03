 Интронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом со ссылкой на "Радио Свобода" сообщает Цензор.НЕТ.
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+17
Слава Богу! Слава Украине!
Церковь Украины стала полностью независимой! И полностью каноничной!
И как бы не бесновались московские бесы, в рясах и погонах, но Бог с Украиной, с Народом Украины!
Церковь Украины стала полностью независимой! И полностью каноничной!
И как бы не бесновались московские бесы, в рясах и погонах, но Бог с Украиной, с Народом Украины!
+16
Ну шо панихида по РПЦ в Украине началась. Я так прикидываю шо там на паРаше сейчас творится ...
Церковь Украины стала полностью независимой! И полностью каноничной!
И как бы не бесновались московские бесы, в рясах и погонах, но Бог с Украиной, с Народом Украины!
чудно
Отныне мы едины в духовной сфере.
так что свали
да ты читать не умеешь
Таким чином темп переходу складає 3,33 парафії на день, тобто за рік, при збереженні темпу буде 1215. Гундяївський сатанат зникне у нас протягом 8 років, що є мить для такої інституції як церква.