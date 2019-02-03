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Все про:Епифаний (79) ПЦУ (201)

 Интронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Софийском соборе Киева проходит интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Об этом со ссылкой на "Радио Свобода" сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Порошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием

Источник: https://censor.net.ua/n3109659
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Богу! Слава Украине!
Церковь Украины стала полностью независимой! И полностью каноничной!
И как бы не бесновались московские бесы, в рясах и погонах, но Бог с Украиной, с Народом Украины!
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Ну шо панихида по РПЦ в Украине началась. Я так прикидываю шо там на паРаше сейчас творится ... Интронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания - Цензор.НЕТ 659
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) это простые рыбаки. ловцы душ. с этими глухими ещё ***** ухуел.
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Валентин78,может ты забыл? Иисусу Христу было 33 года и что?
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Ну шо панихида по РПЦ в Украине началась. Я так прикидываю шо там на паРаше сейчас творится ... Интронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания - Цензор.НЕТ 659
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Я смотрю сириуса с валентином уже плющить начало. Брысь в свое мокшанское болото кацапье
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Зачем Сируса спамить? Пусть знают, что он дебил
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Подтянулся? Это может ты заблудился? Чей Крым расскажи?
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Чучело, ты украинский знаешь, как таджики руцький
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Слава Богу! Слава Украине!
Церковь Украины стала полностью независимой! И полностью каноничной!
И как бы не бесновались московские бесы, в рясах и погонах, но Бог с Украиной, с Народом Украины!
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Порохобот, а почему ты не в церкви? Надо в воскресенье лоб крестить, а не работать. Некомильфо как-то Інтронізація Предстоятеля ПЦУ Епіфанія - Цензор.НЕТ 3722
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Пусть дальше жгут от их оскорблений и тупы постов смех разбирает еще и Пороха сюда приплели - клоуны Інтронізація Предстоятеля ПЦУ Епіфанія - Цензор.НЕТ 6568 Інтронізація Предстоятеля ПЦУ Епіфанія - Цензор.НЕТ 3563
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Историю почитай темнота дремучая. Томос это величайшее достижение нашего государства и народа в борьбе за свободу от комуняцкофсбешной оккупации. И в этой победе есть и заслуга Порошенко, как бы вас не корежило от этого факта.
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Ал,на Майдан украинцы выходили за Евроинтеграцию,чтоб Украина не стала колонией *********! и Майдан победил!
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Гундяй, ти?!!! Знатно Порох тебе опустив. Чекай чайку з полонієм, ***** таке не пробачить.
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Поздравляю всех украинцев !
Отныне мы едины в духовной сфере.
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теорія струн, квантова гравітація, ентропія космосу, нах це все потрібно, якщо можна просто вірити в "бога"
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В Украине все что делается связано с москалями. Не будь "московского патриархата" всем было бы просто плевать на этот томос.
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маскалопітеків треба давити, але ці середньовічні обряди, це перебор
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тогда меняй флажок на немецкий или нидерландов, там от них 500 лет назад отказались
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А разве одно другому мешает? Все проблемы в пропорциях. Быть со своей культурой и корнями твоих предков, не значит что нельзя быть ученым 😄
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Ну то вийди сьогодні у Варшаві до костьолу, і розкажи там прихожанам все, що думаєш з цього приводу, що ти тут розпинаєшся?
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Ватная истерика очередное подтверждение абсолютной правильности нашего пути.
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разве тебе не дали чьоткий ориентир ?
да ты читать не умеешь
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Куда вы идёте, точно никто не знает. А вот украинцы как-то уже определились😄
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Палала вата ,ой палала😁.Що нехрість горіть в дупі.
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Крути шавурму, зараз хазяїн повернеться!
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З моменту оголошення синодом Вселенської Патріархії про надання авторефалії ПЦУ, станом на зараз перейшли 203 парафії і 14 отолосили про проведення зборів.

Таким чином темп переходу складає 3,33 парафії на день, тобто за рік, при збереженні темпу буде 1215. Гундяївський сатанат зникне у нас протягом 8 років, що є мить для такої інституції як церква.
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Це навіть за умов, що це буде лінійний процес, а може стати лавиноподібним, а там експоненційна залежність.
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Після Інтронізації відбудеться Собор, на якому сформують церковну вертикаль і це значно пришвидшить перехід релігійних громад.
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Ото ж. У нас часто так, коли щось нове з'являється, то думають, зважують що до чого. Таке розгойдування йде. А ще як Онуфрієвську гілку гундяївської секти примусять взяти реальну назву замість УПЦ, то ще швидше переходити почнуть.
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Ще зовсім дитина щодо церковних традицій, але насправді це дуже круто що голові ПЦУ лише 40, Велика Справа створення нової української церкви вимагає енергіїї, часу а можливой й нетрівіального креативу. Побажаємо успіхів та наснаги голові ПЦУ Епіфанію, український народ з українською церквою!
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Ну, якщо дістав, то чого на такі теми заходити і срати у них. Чи вони подивилися назву, подумали, що тут стаття про економіку, або теорію струн і розчарувалися, що аж повідписувалися по декілька разів? А деякі спеціально нулячі аккаунти зареєстрували і відписуються виключно в релігійних темах.
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Не знаю, не бачив, що в них було написано. Може нецензурна лексика, або флуд про схуднення без фізичних вправ.
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При чем тут Порох. Из Украины изгоняют один из отделов ФСБ. Любого Украинца верующего или атеиста это не может не радовать. Если он действительно Украинец, а не человек печатающий на украинском языке или поставивший Украинкий флаг перед ником.
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іпать,21 сторіччя, центр Європи....шаманів з бубнами не вистачає!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнтронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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