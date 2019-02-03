 Порошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний, которому выпала историческая миссия стать первым Предстоятелем Единой Автокефальной Православной Церкви Украины, отмечает 40-летний юбилей", - отметил Порошенко.

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По его словам, создание независимой церкви и получения Томоса для Епифания только начало на длинном пути объединения и служения.

"Он, несомненно, пройдет этот путь достойно. Искренние пожелания Божьей милости и неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине, Ваше Святейшество!" - написал глава государства.