 Порошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний, которому выпала историческая миссия стать первым Предстоятелем Единой Автокефальной Православной Церкви Украины, отмечает 40-летний юбилей", - отметил Порошенко.
По его словам, создание независимой церкви и получения Томоса для Епифания только начало на длинном пути объединения и служения.
"Он, несомненно, пройдет этот путь достойно. Искренние пожелания Божьей милости и неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине, Ваше Святейшество!" - написал глава государства.
(не отмечают православные сорокалетие человека)
И Пэця об этом хорошо знает, но все равно пиариться!!!
Или что-то поменялось?
не епифаний ли поминает ******** гундяева в своих служениях ?
порошок ловкий томос получил, и вашим и нашим ...
Слов'ян, українців, ніби й нема...