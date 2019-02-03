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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием

Президент Порошенко поздравил с 40-летним юбилеем главу Православной церкви Украины метрополита Епифания.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний, которому выпала историческая миссия стать первым Предстоятелем Единой Автокефальной Православной Церкви Украины, отмечает 40-летний юбилей", - отметил Порошенко.

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По его словам, создание независимой церкви и получения Томоса для Епифания только начало на длинном пути объединения и служения.

"Он, несомненно, пройдет этот путь достойно. Искренние пожелания Божьей милости и неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине, Ваше Святейшество!" - написал глава государства.

Порошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109658
 
   
 Топ комментарии
 
І на цій гілці " зрадоботи" нагадили з самого ранку
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Ой пиарится пэтя, пиарится так, что аж слюнями брызжут кремлетроли. Вот как бабаюля пиарится - так это хорошо, это так положено. Молодец Порошенко, доводит кремлядей до белого каления.😛
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Удачи Епифанию в укреплении ПЦУ. Успех в этом деле вопрос не религиозный а политический
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Удачи Епифанию в укреплении ПЦУ. Успех в этом деле вопрос не религиозный а политический
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ПЦУ это разве партия такая?
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Может у вас и партия, а в Неньке это ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ😄
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Вопрос в другом...
(не отмечают православные сорокалетие человека)
И Пэця об этом хорошо знает, но все равно пиариться!!!
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Ой пиарится пэтя, пиарится так, что аж слюнями брызжут кремлетроли. Вот как бабаюля пиарится - так это хорошо, это так положено. Молодец Порошенко, доводит кремлядей до белого каления.😛
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Галя, выбросьте Мороз с головы, а то вместо мозгов будет только соевая каша Порошенко привітав Предстоятеля ПЦУ Епіфанія з 40-річчям - Цензор.НЕТ 191
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Які православні канони забороняють відзначати сорокаріччя?
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Это да соя спамит не по детски)))Не берегут себя даже в воскресенье
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Православные сорокалетие человека не отмечают!!!
Или что-то поменялось?
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Почему не отмечают ? Серьёзно...в чём причина ?
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" По христианской вере любые суеверия и приметы - блажь, а верить в них - грех." (С)
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в тебе самого каша, 40 років то не 40 днів коли хтось помер.
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Во как! Не иначе кримлевские провокаторы их подсунули!
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Йулька незаметно подсунула. На деньги курченко.
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І на цій гілці " зрадоботи" нагадили з самого ранку
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та що тут не зрозуміло: зрада то адепти патріарха Гундяя, а також екс комуняки атеісти ленінці.
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та да
не епифаний ли поминает ******** гундяева в своих служениях ?
порошок ловкий томос получил, и вашим и нашим ...
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40 лет? А похож на старика. И такое пузо уже успел отъесть.
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У нас не принято поздравлять с сорокалетием.Дурная примета.
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Єпіфанії, Філарети, Варфоломії, Феофіли, Кирили, Мефодії... Греки, турки, мокши, євреї...
Слов'ян, українців, ніби й нема...
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і строго настрого наказав щоб за нього не агітував...
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что это ты так мало хрюкнул...? - не путриётично это...)))
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Да конечно,новость не в том что Епифанию 40,а в том что его поздравил потрох,хватит уже пихать этого козлика во все дырки,поросрет он выборы однозначно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил Предстоятеля ПЦУ Епифания с 40-летием
 
 
 
 
 
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